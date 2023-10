Jubler over nye krefttall: – Thea hadde vært stolt

FORFERDELIG SYKDOM: Tove Steen fikk se hvor brutal og forferdelig livmorhalskreft kan være da hennes datter Thea ble syk. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg tenker på Thea hver dag, sier Tove Steen.

Det er sju år siden hun mistet datteren Thea Steen etter en lang kamp mot kreften.

Thea ble bare 26 år, og var sterkt engasjert i kreftsaken og jobbet med å få unge kvinner til å ta celleprøve.



Etter at datteren døde har Tove fortsatt kampen for å redusere antall tilfeller av livmorhalskreft. I dag kom nyheten som har fått flere eksperter til å juble.

– Det er helt fantastisk. Det viser at det faktisk nytter, sier Tove Steen.



ÅPEN: Thea Steen og familien delte åpenhjertig fra hverdagen med kreft, Foto: Privat

Null tilfeller

I 2009 ble det første kullet med sjuendeklassinger vaksinert mot HPV-viruset, som kan forårsake livmorhalskreft hos kvinner.

I fjor fylte dette kullet 25 år, og ble en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft.

I år kan man derfor for første gang se hvilken effekt vaksinen har hatt på statistikken, og resultatet var svært gledelig.

I 2022 var det 0 tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer.

Det ble heller ikke påvist noen tilfeller hos de under 25, opplyser Kreftregisteret til TV 2.

– Vi har i mange år vært veldig spent på å se hvordan disse tallene ville bli. Dette var mer enn vi hadde turt å drømme om, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret.

HPV-VAKSINE: Både gutter og jenter får i dag tilbud om HPV-vaksine når de går i 7. klasse. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Fabelaktig

Tove Steen har sett hvor brutal og ødeleggende livmorhalskreft kan være. Hun er glad for at færre unge kvinner trenger å gå gjennom det Thea gjorde.

– Det er en forferdelig sykdom dø av, men det er også en forferdelig sykdom å bli frisk av på grunn av alle senskadene, sier Steen.



Hun synes derfor det er fantastisk å høre at ingen av dem som fikk tilbud om vaksinen i 2009 har fått påvist kreft.

– Jeg kjente i hele kroppen at jeg ble kjempeglad, sier Steen.



STOLT MOR: Tove Steen er stolt over alt datteren gjorde før hun døde. Foto: Lage Ask / TV 2

På dager som dette tenker hun også ekstra mye på datteren Thea.

– Jeg vet at hun hadde vært så stolt og fornøyd. Hun var utrolig opptatt av dette, ikke bare på grunn av seg selv, men alle andre, sier Steen.



Før hun døde frontet Thea kampanjen #sjekk deg sammen med Kreftforeningen. Rekordmange unge kvinner tok celleprøve etter kampanjen, og for engasjementet sitt ble Steen tildelt Kreftforeningens hederspris.

– Jeg synes det er fabelaktig å se at det faktisk går an å utrydde denne sykdommen. Det gir en mening til det som skjedde med oss, sier Steen.



KJEMPET: Thea Steen kjempet mot kreften i over ett år før hun døde sommeren 2016. Foto: TV 2

Krever mer handling

Tove Steen mener samtidig at man bør gjøre enda mer for å utrydde livmorhalskreft, en gang for alle.

I Sverige har man satt ett mål om å utrydde kreftformen innen fem år, mens man i Norge ikke tror dette vil skje før om 15 år.

– Det kan jeg ikke forstå. Det er rett og slett ikke bra nok, sier Steen.



Thea Steens minnefond har derfor startet et opprop der de krever handling fra politikerne for å utrydde kreftformen så fort som mulig.

På bare noen dager har de fått flere tusen underskrifter.

– Vi må vise helsemyndighetene at vi bryr oss om dette, for vi kan faktisk gjøre noe med det, sier Steen.



Satser på testing

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for å høre at ingen 25-åringer fikk påvist livmorhalskreft i fjor.

– Det er veldig gode nyheter. Det viser at denne vaksinen virker. Vi kan faktisk eliminere denne kreftformen, så det er veldig gledelig, sier Kjerkol.

UTRYDDE: Norge jobber for å utrydde livmorhalskreft innen 2039. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Selv om tallene nå går riktig vei har Norge fortsatt høyest forekomst av livmorhalskreft av alle de skandinaviske landene.



– Er det en idé å gi HPV-vaksinen gratis til de som ikke rakk å få den i barnevaksinasjonsprogrammet?

– I årene 2016 og 2017 ble det gitt tilbud om opphentingsvaksinasjon til kvinner født fra 1991 og senere, sier Kjerkol.

Hun sier at det også har vært viktig å satse på testing.