Jubler etter stort gjennombrudd: – Dette har vi ventet på

STOR BETYDNING: Overlege Guri Bårdstu Majak mener forskningsgjennombruddet vil få stor betydning for norske kvinner. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Så mange som én av ti kvinner i Norge anslås å ha endometriose. Det utgjør over 250.000 personer.

Sykdommen kan for mange være svært smertefull, og blant annet føre til utfordringer med å bli gravid.

Det forskes imidlertid lite på endometriose, og kvinner som rammes av denne sykdommen, har i flere år vært fortvilet over manglende behandling og hjelp.

Men nå kan kvinnesykdommen stå overfor et etterlengtet gjennombrudd.

Hva er endometriose? Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. De vanligste symptomene på endometriose er: kraftige smerter ved menstruasjon

vansker med å bli gravid Andre tegn på endometriose er: smerter ved samleie (dype støt)

Fatigue/uttalt tretthet

Smerter ved avføring og/eller vannlating

Oppblåsthet, kvalme, vekslende avføringsmønster

Sammenlignes med brystkreft

Den britiske avisen The Guardian skriver at forskere i Sydney har gjort det de omtaler som verdens første gjennombrudd i behandlingen av endometriose.



Forskere ved Sydney Royal Hospital har dyrket vev fra alle kjente typer endometriose, observert endringer og sammenlignet hvordan de reagerer på behandlinger.

Professor i obstetrikk og gynekologi, Jason Abbot, sier til avisen at utviklingen er sammenlignbar med det som ble gjort i behandlingen av brystkreft for tre tiår siden.

– For 30 år siden behandlet vi alle typer brystkreft likt. Vi vet nå at det finnes mange forskjellige typer brystkreft, og behandler dem deretter, sier Abbot.

Kommer til Norge

Ved å vite hvilken type endometriose en kvinne har, er man i stand til å gi en mer tilpasset behandling.

– Nå kan vi forutse om det er sannsynlig at en kvinne vil oppleve en aggressiv form av sykdommen. Deretter kan vi avgjøre om pasienten har behov for fertilitetsbehandling eller ikke, sier professoren.

Guri Bårdstu Majak, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, samt seksjonsleder og overlege ved Gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), forteller til TV 2 at de har fått midler til å forske på det samme.

Gjennombruddet til de australske forskerne kan derfor være svært godt nytt for norske endometriosepasienter også.

– På sikt kan dette ha en kjempebetydning. Dette gjør at man kan få en persontilpasset behandling som virker på hver enkelt person sitt vev, forklarer Majak.

TIL NORGE: OUS har fått midler, i samarbeid med SINTEF og utlandet, til å forske på det samme i Norge. Det kan potensielt ha stor betydning for norske kvinner. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Overlegen sier at persontilpasset behandling er veien man ønsker å gå i alle deler av medisinfaget.

– Men særlig for endometriosepasienter, for de har vært gjennom alt for mange år med prøving og feiling, sier Majak.

– Helt obligatorisk

Overlegen sier at de i første omgang har fått finansering for oppstarten av studien, som de håper å sette i gang til høsten.

I juni får de svar på søknaden til Forskningsrådet.

– Jo bedre finansiering, jo raskere vil resultatet kunne komme.

Å bruke denne typen forskning på endometriose er helt i oppstartfasen, og det er kun et fåtall land som har satt det i gang.

Majak er svært glad for at Norge er blant dem.

– Dette er veldig positivt, og dette er noe vi har ventet på, sier hun og fortsetter:

– Denne måten å se på endometriose på er helt obligatorisk for at vi skal komme oss videre, både med tanke på kunnskap om behandling og hvordan vevet oppfører seg, sier hun.



– Utrolig spennende

Leder i Endometrioseforeningen Elisabeth Raasholm Larby er svært positiv til forskningsprosjektet.

– Dette virker utrolig spennende og interessant, og vi håper det kan gi en del viktige svar og resultater, sier hun til TV 2.

Raasholm Larby sier at for kvinner med endometriose er det kjempeviktig å oppleve at de endelig blir hørt.

– Det er utrolig positivt og et godt signal at det skjer ting. Dette er et steg i riktig retning.

GLAD: Styreleder i Endometrioseforeningen Elisabeth Raasholm Larby er glad for at det nå forskes mer på endometriose. Foto: Endometrioseforeningen

Dersom studien viser seg å være vellykket, tror lederen i Endometrioseforeningen at det kan ha stor betydning.

– Det vil bedre diagnostiserings- og behandlingsmulighetene, som på sikt vil bedre prognosene for at flere kan stå i jobb og at færre faller utenfor samfunnet.