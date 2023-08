Jubler etter kreftvedtak: Norge først ute i Skandinavia

Beslutningsforum ga mandag grønt lys for fem nye kreftbehandlinger.

CAR-T celleterapi er en «levende medisin» der pasientens egne immunceller blir utstyrt med ny genetisk programvare som gjør at de kan lete seg fram til og drepe kreftceller.

Celleterapibehandlingen Yescarta var en av 13 behandlinger som Beslutningsforum for nye metoder vurderte mandag. I sitt første månedlige møte etter sommeren godkjente Beslutningsforum åtte av 13 behandlinger.

– Yescarta-innføringen, en celleterapibehandling, er et eksempel på at vi har et rammeverk for gen- og celleterapier som fungerer godt. Vi er først ute i Skandinavia med å innføre Yescarta til dette bruksområdet, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse sør-øst RHF og leder av Beslutningsforum i en pressemelding.

Opdivo til spiserør- og blærekreft og brystkreftmedisinene Lynparza og Keytruda er blant de andre behandlingene som nå kan brukes, på nye områder i norske sykehus.

Gledelige nyheter

Yescarta har siden i fjor vært tilgjengelig, men kun som en «siste utvei» for pasientene når alt annet er forsøkt. Ifølge Kreftforeningen var det «vanskelig å si ja når prisen er på flere millioner per pasient».

– I dag er vi veldig glade på pasientenes vegne! Vi vet at CAR-T redder liv, og gir man det tidligere, øker sannsynligheten for å bli helt frisk. I tillegg slipper pasientene å gjennomgå belastende stamcelletransplantasjon før de får prøve CAR-T. Dette er ofte svært syke pasienter, og et mer skånsomt behandlingsforløp har stor verdi, skriver generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross i en epost til NTB.

CAR-T celleterapi har vist seg svært effektiv: nesten halvparten av lymfompasienter som ikke kan hjelpes med annen behandling, blir kreftfrie med CAR-T.

Kreftforeningen er også fornøyde med at Norge leder an i Skandinavia.

– Godkjenningen i dag viktig for utviklingen av hele feltet. Celleterapier som CAR-T er noe av det viktigste som skjer innen nye kreftbehandlinger, det viktig at Norge henger med, sier Ross.

Veier pris mot nytte

Fem av 13 behandlinger innføres ikke. Begrunnelsene er at det ikke er dokumentert at nytten står i et rimelig forhold til klinisk nytte eller prisen på legemidlene.

Sju av behandlingene som ble vurdert, er for ulike kreftformer.

– Fem av de sju fikk i dag grønt lys. Vi er svært glade på vegne av de pasientene som nå vil få et enda bedre behandlingstilbud.

– Samtidig ser vi at en gruppe prostatakreftpasienter med spredning fremdeles må vente på en ny behandling som har lovende studieresultater. Sist, men ikke minst, er vi også bekymret for myelomatosepasienter som er i ferd med å gå tom for behandlingsalternativer, sier Ross.

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum.

