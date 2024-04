Jubeldag på Andøya: – En ny start for oss

15. november 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon til store protester fra lokalbefolkningen.

Sommeren 2023 var det definitivt slutt.

De gamle flyene ble pensjonerte og de nye maritime patruljeflyene, P-8 Poseidon, fikk hjemmebasen sin på Evenes.

Etter mange år med skuffelse snur nå regjeringen. For på fredag skal langtidsplanen for Forsvaret de neste fire årene (2024-2027) presentert. Men på en pressekonferanse på Andøya onsdag ettermiddag kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) allerede nå at det vil bli flere betydelige satsinger på Andøya i Nordland.

Blant annet foreslår regjeringen å omgjøre vedtaket om en nedleggelse av Andøya slik at det fortsatt blir daglig militær tilstedeværelse på flystasjonen.

Samtidig ønsker regjeringen at flystasjonen skal utvikles til en base for langtrekkende droner, og bli sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet.

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåking i våre nærområder.

Flernasjonalt samarbeid

– God situasjonsforståelse er viktig for å ivareta nasjonal kontroll og handlefrihet. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

STORE AMBISJONER: – Andøya skal utvikles til base for langtrekkende droner og økt alliert trening, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) Bildet er fra da den tyske marinen trente utenfor Andøya i 2022. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Anskaffelsen av store droner med tilpassede sensorer og systemer i Forsvaret skal bidra til kontinuerlig overvåking og kontroll med fokus på maritime interesseområder i nord.

– Denne nye kapasiteten vil også kunne bidra til å støtte opp under totalforsvaret med overvåking og hendelseshåndtering ved for eksempel naturkatastrofer eller redningsoperasjoner. Dronene skal opereres i et flernasjonalt samarbeid med nære allierte som involverer både trening, drift og utvikling.

– De tidligere lokalene til de maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya, sier Gram.

Som TV 2 tidligere har skrevet, blir også Andøya en viktig flybase for alliert mottak. Dette så man blant annet under vinterøvelse Nordic Response da flere ulike land øvde sammen.

Etter det TV 2 kjenner til, er det flere NATO-allierte nasjoner som planlegger å være på Andøya i kortere eller lengre periode i tiden fremover.

ALLIERT TRENING: Under vinterøvelsen Nordic Response var det flere nasjoner som øvde sammen fra den nedlagte militærbasen. Nå blir det vedtaket omgjort av Regjeringen. Foto: Forsvaret

– Andøya flystasjon er viktig i NATOs planverk. Det vil etableres en felles øvings- og utviklingsavdeling og permanent vakthold og sikring for basens funksjon som base for allierte fly i fredstid, i krise og krig. Flystasjonsområdet utvikles for å understøtte denne aktiviteten og Forsvarets egen innovasjons- og utviklingsvirksomhet, sier Gram.

Flere baser utvikles

Men det er ikke bare Andøya flystasjon som er viktig med tanke på alliert trening fremover. Dagens trusselbilde i verden gjør at det også er andre baser i Norge som nå skal utvikles fremover.

– Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for å kunne ta imot allierte i fredstid, og for å kunne ta imot større mengder allierte flystyrker i krise og krig, bekrefter Gram.



Dette er godt nytt for tidligere Bodø Hovedflystasjon som ble nedlagt for noe år siden da F-16 ble faset ut til fordel for F-35.

Men også rombaserte tjenester står sentralt i de fremtidige militære operasjonene, og dette blir stadig viktigere i samarbeidet med allierte, partnere, og i NATO-fellesskapet.

NY AKTIVITET: Fra denne flystasjonen på Andøya er det planer om å etablere en base for langtrekkende droner. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Sikker tilgang til verdensrommet blir sentralt i takt med utviklingen av satellittbaserte tjenester, sier Gram.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier forsvarsministeren.

Andøya Spaceport bidrar til å understøtte Forsvarets behov, samt bilateral og alliert romsatsing. Regjeringen vil i samarbeid med allierte utvikle evnen til raskt å kunne erstatte satellitter ved behov, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Betyr enormt mye

– Et første tiltak er å bidra til å styrke sikkerhetsnivået ved Andøya Spaceport for å tilfredsstille militære sikkerhetskrav. Dette vil gjøre at Andøya Spaceport kan være en ressurs for hurtig oppskytning av erstatningssatellitter enten i en nasjonal eller alliert ramme, sier Gram.

ANDØY KOMMUNE: Etter mange år med pessimisme kommer det endelig gode nyheter til lokalbefolkningen på Andøya. Foto: Tore Meek/NTB

På Andøya er skuffelsen etter nedleggelsen snudd til optimisme igjen.

– Vi er veldig glade for denne satsingen. Dette vil bety enormt mye for oss. Dette er spennende for hele lokalsamfunnet og Vesterålen, sier Kjell-Are Johansen, ordfører (Ap) i Andøy kommune.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette er en ny start for kommunen etter å ha levd i stor uvisshet siden basen ble vedtatt lagt ned i 2016, sier Johansen.

– Hva betyr dette når det gjelder antall arbeidsplasser?

– Det bli en betydelig økning i antall arbeidsplasser og vi har store forventninger til alle disse planene, sier en meget glad ordfører til TV 2.