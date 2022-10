Journalistene kan endelig jobbe: – Gratulerer med dagen, herr Putin

Ukrainske Anastasia Kharkova flyktet fra bombene i Kharkiv, og russiske Georgii Chentemirov sto i fare for å bli sendt i krigen. Nå jobber de to journalistene i Kirkenes.

«Her er vår presang til Vladimir Putin på hans 70-årsdag den 7. oktober: en utvidet Barents Observer-redaksjon med russiske og ukrainske journalister i eksil».

Endelig fri

Slik lyder Facebook-hilsenen fra Kirkenes, hvor fem journalister – to norske, to russiske og en ukrainsk – nå skal fylle det trange kontoret og nettavisen The Barents Observer med daglige nyheter på engelsk og russisk.

– Nå kan vi fritt skrive og snakke, og produsere informasjon om den faktiske situasjonen i Russland, Norge og verden, sier russiske Denis Zagore til Barents Observer.

Zagore, ukrainske Anastasia Kharkova og russiske Georgii Chentemirov har forlatt hjemlandene for å starte nye liv som uavhengige journalister i lille Kirkenes, som ligger bare 14 kilometer fra den russiske grensen ved Storskog.

Dette er den eneste åpne grensen mellom Schengen og Russland nå.

Bodde i undergrunnen

Kharkova har mange års erfaring som journalist fra Kharkiv. TV 2 snakket med henne der – i april, da hun og mannen hadde søkt tilflukt fra bombene i byens t-banetunneler, sammen med tusenvis av andre mennesker.

FLYKTET FRA BOMBENE: Den ukrainske journalisten Anastasia Kharkova skal nå jobbe fra Kirkenes, sammen med de russiske journalistene Georgii (t.v.) og Denis (t.h.). Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Dette er ikke et liv, livet er satt på vent. Vi venter bare på hva som skal skje. Og når denne djevelskapen vil ta slutt, sa Anastasia.

Ikke lenge etter kom hun til Norge – og nå skal Anastasia jobbe deltid i avisen, med støtte fra Sør-Varanger kommune.

Erfarne journalister

Georgii kommer fra en jobb som avisjournalist i Petrozavodsk og er også leder av Karelian Journalist Union. Organisasjonen er den eneste i sitt slag i Russland som åpent har uttalt seg mot sensur.

Denis har jobbet for flere radio- og TV-stasjoner og mediehus i Murmansk – og når TV 2 er innom kontoret er han opptatt med opptak til en podkast.

I EKSIL: Denis Zagore (t.v.9 og Georgii Chentemirov har forlatt Russland for å starte nye liv som uavhengige journalister i lille Kirkenes. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han sier at uavhengige journalister er i stor fare i Russland, og at de som er igjen i landet er modige. Arbeidsforholdene er tøffe, og journalistene sliter konstant med sensur.

– Vi er veldig glade for å kunne jobbe med Denis, Georgy og Anastasia. De styrker vår evne til å nå ut til publikum i Russland og andre steder med pålitelige, uavhengige, faktabaserte nyheter og informasjon, sier publisist og journalist Atle Staalesen i Barents Observer.

Sensurert

Redaktør Thomas Nilsen forteller at nettavisen har vært blokkert av russiske sensurmyndigheter siden 2019, i likhet med flere utenlandske medier.

SENSURERT: Redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer, som har vært blokkert av russiske sensurmyndigheter i 2019. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) har forsøkt å stanse oss gjentatte ganger. Men vi har utviklet gode tekniske løsninger for å komme forbi den russiske sensurmuren. Vi har fortsatt tusenvis av lesere i Russland.

– Likevel er det alltid et teknologisk kappløp mellom Barents Observer og Kremls sensurorgan. Det er litt David mot Goliat, sier redaktøren.

Maktkritikk

Fra Kirkenes i Øst-Finnmark kjemper de fem journalistene nå den samme kampen som dagens vinnere av Nobels Fredspris for 2022: menneskerettsforkjemperen Ales Bialiatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

Prisvinnerne har «i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne. De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk», ifølge Nobelkomiteen.