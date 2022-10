Jostein må trekke kølapp for å få mat

ÅLESUND (TV 2): Jostein står i kø for å få mat på bordet. Flere og flere ber om hjelp, sier Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

– Jeg håper jeg får med meg smør, brød, pålegg og noen enkle middagsretter jeg kan lage sjøl. Matvareprisene har jo skutt i været, forteller Jostein til TV 2.

Køen av mennesker som venter på å få utdelt matposer i Korsatunnelen i Ålesund er ekstra lang om dagen. Her er personer som sliter med å få endene til å møtes. Andre har i tillegg utfordringer som går ut over de rent økonomiske. Nå øker det også på med mennesker som har flyktet fra krigen i Ukraina.

TAKKNEMLIG: Jostein setter pris på matvarene han får med seg hjem fra Korsatunnelen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– For meg er det veldig viktig å komme hit og få hjelp. Jeg har en lapp på veggen hjemme hvor det står hva jeg kan spise de neste dagene, og da er maten vi får her et kjempeviktig bidrag. Det er tøffe tider, sier Jostein til TV 2.

Hjelper alle

Her får han både suppe og mat takket være Suppebilen til Karl Johan Skårbrevik og hans gode medhjelpere. Hver fredag rigger de seg til slik at trengende lokalbefolkning og ukrainske flyktninger får hjelp.

SUPPE-KALLE: Karl Johan Skårbrevik og frivillige medhjelpere sørger for både suppe og gratis matudeling til nødstilte i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi spør aldri hvorfor de er der. Det er sårbart å be om hjelp, men vi møter de med smil og raushet. Alle får, understeker Skårbrevik.

Karl Johan - eller Suppe-Kalle som han kalles lokalt - har drevet dette lokale hjelpearbeidet i mer enn ti år. Før var det et 50-talls mennesker som kom. I dag har godt over 100 personer trukket kølapp for å sikre seg matvarer.

– For mange er det en skam å komme hit og be om hjelp. Jeg mener det er en styrke å be om hjelp, og det må folk bli enda flinkere til. Vi har en utstrakt arm, et vennlig og varmt smil til alle som kommer hit, sier SuppeKalle.

MATPOSER: Frivillige på Suppebilen gjør gratis mat klar for utdeling til trengende i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

Over en halv million nordmenn lever under fattigdomsgrensa. Ifølge Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon ber stadig flere om hjelp.

– Vi opplever helt klart en økt pågang. Med stigende strømpriser og renteøkning vil hjelpebehovet også øke, sier Ann Hege Skogly som er senior kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Bymisjon.

I en rekke byer er det nå en dobling i antall husstander som får utdelt mat, ifølge ferske tall fra Frelsesarmeen fra første uka i oktober.

Mer en dobling av matutdeling Arendal:

25 husstander i snitt før sommeren. Nå er det minst 50. Første tirsdagen hver måned er det flere utdelinger på en dag og i uke 40 delte Frelsesarmeen ut til 110 husstander. Bergen:

Antallet veldig varierende fra gang til gang. De seneste ukene har det vært alt fra 33-91 – med en topp i uke 40 på 101 husstander. Drammen:

En kraftig økning siden før corona – den gang var det vanlig med 50 husstander – før sommeren var det rundt 100. Her også er det varierende tall, men siden uke 33 har det variert mellom 105 og 171 husstander. Moss:

Her var det 95 før sommeren – nå er ny normal på om lag 220. Skien:

Hadde et normalt snitt på 60 husstander våren 2022, sist utdeling 104. Trondheim:

Har hatt en dobling fra 80 til 160 i uka, men for å håndtere etterspørselen kan man nå bare komme annenhver uke og da er tallet stabilt på 80 i uka. Stavanger:

Har gått fra omlag 100 til over 200. Oslo:

Ser ut som all time high i september, opplyser presserådgiver Håkon Løtveit i Frelsesarmeen.

MATKØ: Denne dagen er det over 100 personer som har stilt seg i kø for å få utdelt mat i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

Nå merker Karl Johan Skårbrevik økt tilstrømming av folk som sliter økonomisk og som trenger hjelp til å fylle på matskapet for å bli mett. Prishopp på matvarer og dyrere strømregning gjør at de som har det trangt, får det enda tøffere.

– Jeg har noen som kommer med klumpen i halsen og som spør om de kan få litt hjelp. De har nok gått mange runder med seg selv før de kommer hit.

God følelse

For Skårbrevik startet denne dagen med å kjøre til grossisten H.I. Giørtz for å hente matvarer som skal deles ut.

GLAD GIVER: Lagersjef Terje Lorgen i H.I. Giørtz gir bort mat som nærmer seg datostempel. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Maten vi henter nå er gått ut på dato eller er på vei til å gå ut på dato. Vi har ikke hatt noe å dele ut hvis det ikke var sånne som H.I. Giørtz. Det er fantastisk at vi kan samarbeide på sånn måte, mener Skårbrevik.

Kassebilen blir fylt til randen, og lagersjef Terje Lorgen tar selv i et tak.

– I verste fall hadde maten blitt kastet, og det må vi unngå. Vårt mål er at maten skal gå gjennom systemet vårt på en fornuftig og bærekraftig måte. Det gir oss en god følelse når Kalle og medhjelperne banker på. Da vet vi at varene kommer til nytte, sier Terje Lorgen til TV 2.

Inne i tunnelen er alle kølappene delt ut, og utdelingen kan begynne. Skårbrevik er full av lovord om medhjelperne som stiller opp hver fredag.

– De er en fantastisk gjeng! De har lyst til å være med å hjelpe andre mennesker, og det gir en god følelse.

SUPPE: Harald Dolmen lager brennsnut til både fattig og rik hver eneste fredag. Foto: Arne Rovick /TV 2

Brennsnut

En av disse er Harald Dolmen. Han har i årevis vært fast kokk i suppekjøkkenet.

– Dette er vår variant av brennsnut - ålesundsk kjøttsuppe, forteller Dolmen.

PÅGANG: Harald Dolmen sørget for varm suppe i mange kopper i sentrum av Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han er selv rusavhengig og forteller om en god personlig utvikling etter at han kom med på Suppebilen.

– Jeg begynte her etter å ha vært edru i to-tre år. Da fikk jeg noe å fylle dagene med. Det var til stor hjelp for meg, og så er det greit å kunne hjelpe andre, forteller Dolmen.

Karl Johan Skårbrevik er hedret med flere lokale priser for sin innsats for trengende i Ålesund. Han har følgende svar på hvorfor han gjør dette.

– Hvorfor ikke? Hvorfor skal vi ikke hjelpe hverandre? Jeg føler Guds kall til å gjøre dette meningsfylte arbeidet.