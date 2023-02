Josefine (20) raser mot date-kultur: – Standarden er lav

– Jeg er bare så sykt lite imponert av norske gutter, raser Stoffel i en video på TikTok.

For noen dager siden la hun ut en video på plattformen hvor hun gikk hardt ut mot den såkalte «hookup-kulturen» i Norge.

Videoen har i skrivende stund over 17.000 likes og over 700 kommentarer.

– Når man ser på hvordan folk dater i utlandet, så hører man om folk som finner på kreative dater. Det er en sterk interesse for å bli kjent, sier Stoffel til TV 2.

STORT ENGASJEMENT: Videoen har fått over 17.000 likes og flere hundre kommentarer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– I Norge får jeg veldig følelsen av at det er vanlig å dra på byen, og så drar man hjem med noen. Eller så spør man om man vil se på en film. Generelt synes jeg standarden i Norge er veldig lav.

Bedre i andre land

Hun mener det er langt bedre datingkultur i andre land.

– Jeg har en venninne i Australia, og hun forteller at der drar folk på date for å faktisk date. Det er mye mer innsats i det enn i Norge. Her føler jeg man bare prøver å finne lettest mulige måte å få seg et ligg på.

Det florerer av kommentarer under videoen Stoffel la ut. Flere er enige, men det er nok av dem som ikke deler Stoffels syn.

KAFÉDATE?: Den tradisjonelle kaffe-daten er hyggelig, men også litt kjedelig mener Josefine Stoffel. Hun savner mer innsats og kreativitet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Det prøver jeg på, men blir ignorert», skriver en bruker i kommentarfeltet.

«Da prøver man for hardt. Vi har gitt opp» skriver en annen.

Bunner i usikkerhet

– Mitt inntrykk er at det er en del som synes dating er ganske vanskelig, sier Tuva Fellman.

Hun er sexolog og programleder for «Dating IRL» og «Naked Attraction» på Discovery.

Det er mange som er usikre på hvordan de skal gå frem når det kommer til dating, tror hun.

VANSKELIG: Programleder og sexolog Tuva Fellman forstår at det kan være frustrerende å date. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fellman oppfordrer alle til å tørre å vise mer interesse, og faktisk si hva man ønsker seg fra en date.

– Vær den personen som inviterer på noe annet. Det kan vi bli bedre på alle sammen.

– Kleine

Psykolog og datingforsker Marius Stavang har forståelse for at datingmarkedet oppleves som vanskelig, for alle parter.

Kvinner kan etterspørre mer tradisjonelle former for dating og ønske mer initiativ, men det er ikke alltid like lett å leve opp til disse forventningene, tror han.

– Jeg tror menn kan være usikre på hvordan de skal oppføre seg i en datingsetting. Menn kan også kjenne på en frustrasjon, ved at de kan få blandede signaler av kvinner, for eksempel ved at de får høre at de ikke må virke for interessert heller.

USIKKERHET: Mange kan nok føle på en usikkerhet når det kommer til dating, tror psykolog og datingforsker Marius Stavang. Foto: Caroline Grundekjøn

Når det kommer til datingkulturen i Norge har man fortsatt en vei å gå, tror han.

– Vi kan fortsatt kjenne oss kleine og rigide i mange sosiale situasjoner, særlig romantiske.

Han mener likevel at nordmenn har blitt bedre på å date.

– Det har blitt mer naturlig for oss, men det er fortsatt et stykke til vi er italienere med tente lys og strykere i bakgrunnen, sier Stavang.

LEI: Stoffel tror man har fått for lav standard. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hvem har ansvaret?

Selv om Josefine Stoffel er misfornøyd med en for lite kreativ og romantisk datingkultur i Norge, mener hun at også hver enkelt har et ansvar.

– Hvis man bare går med på det, så blir det jo sånn.

Hun mener det er opp til begge parter å ta initiativ, og sørge for at det blir en hyggelig opplevelse.

Det er spesielt er én ting man burde gjøre, synes hun.

– Jeg tror man bør heve standarden sin, sier hun og fortsetter:

– Vi forventer kanskje ikke så mye, og har kanskje vært misfornøyde så lenge at vi ikke har så høy standard på hva vi forventer.