Jorunn stormet scenen under MGP-delfinalen

– Beklager avbrytelsen. Det pågår en krig. Vi kan gjøre mer. Norge kan gjøre mer.

Det sa Rødt-politiker Jorunn Folkvord da hun tok seg opp på scenen rett før programledere Fredrik Solvang skulle intervjue Christine Dancke og Oscar Westerlin.

Se video av stormingen i videovinduet øverst i saken!

Hun var iført en T-skjorte med skriften «Boikott Israel» og holdt et palestinsk flagg i hendene.

– Jeg tror ikke vi kunne gjort det på noen andre måter, sier Folkvord til TV 2.

– Må stoppes

Hun forteller at det var flere som stod bak demonstrasjonen, med blant annet å lage T-skjorten, planlegging og andre ting rundt. Folkvord var bare plukket ut til å gjøre den synlige delen av demonstrasjonen.

– Vi ønsket å nå ut til flest mulig med et viktig budskap. Det er en grusom krig. Krigen må stoppes og folkemordet må stoppes, sier hun.

Ifølge Folkvord har det vært en grundig gjennomgang for når hun skulle gå opp på scenen.

Det var flere grunner til at hun valgte å gå på scenen på det tidspunktet hun gjorde.

– Vi ville ikke ødelegge for artistene som har lagt ned mye arbeid i opptredenen. Men samtidig måtte vi nå ut til mange, og det er veldig mange som sitter og ser på rett før finalistene skal kåres.

– Samtidig måtte vi velge et tidspunkt hvor ikke kameraet ville bli flyttet vekk med en gang.

Les hvem som er med videre her.

– Vil se reaksjoner

Rødt-politikeren har forståelse for at mange kanskje synes det var ubehagelig å se en demonstrasjon midt i et program som skal være hyggelig.

– Jeg skjønner at det er ubehagelig å få en påminnelse om at det er krig midt mellom potetchipsen og smågodtet. Men krig er ubehagelig.

Hun forteller at da hun ble fraktet ut av politiet, fikk hun flere gode tilbakemeldinger, og hun mener derfor at de ikke jobber mot sin egen sak.

– Man vil jo se reaksjoner. Og mange av de jeg fikk på vei ut var positive. Mange gikk bort til meg og sa at de er glad for at jeg gjorde det.

Demonstranten understreker at lørdagens demonstrasjon ikke er tilknyttet Rødt, og at det er hun som privatperson som valgte å delta.



Folkvord ble bortvist fra NRK til søndag morgen etter hendelsen.



– Så lenge vi har publikum i studio er det vanskelig å helgardere seg mot slike hendelser. Vårt sikkerhetsopplegg fungerte og vedkommende ble ført rolig ut av studio, sier Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK.