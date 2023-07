Jordskred i Vistdalen: – Kan være folk mellom skredene

VISTDALEN (TV 2): Nødetatene er på plass med store ressurser etter at det har gått flere jordskred i Vistdalen i Molde kommune. To personer er meldt lettere skadet.

Ved 17.30 tiden fikk politiet i Møre og Romsdal melding om flere jordskred i nærheten av bebyggelse i Vistdalen i Molde kommune.

To personer er per nå meldt lettere skadet, opplyser politiet. 12 personer er evakuert, opplyser politiet.

– Ellers vet vi ikke om noen er tatt. Vi jobber fremdeles med å få oversikt, sier operasjonsleder Jens Dahl til TV 2.



Politiet opplyser at det har gått tre skred, og at det fortsatt går mindre skred i området. De har ikke oversikt over om noen er savnet.

– Vi har ikke noe anslag over hvor mange hus som er berørt. Det jobbes med å evakuere folk ut av dalen, men det er også forbundet med risiko for mannskapene, sier Dahl.



Uavklart situasjon

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at de kaller inn helikopter- og sjøressurser. De betegner situasjonen som uavklart og jobber med å få oversikt.

Redningsselskapet sender inn fire redningsskøyter til området, melder NTB. Brannvesenet har kalt inn mannskap fra flere stasjoner.

– Kan være folk mellom skredene

Operasjonsleder Finn Harald Saltskår opplyser at det er meldt om flere skred, men at det er usikkert nøyaktig hvor mange det er snakk om.



– Det kan være folk som står fast mellom skredene, det er det vi vet per nå, sier operasjonslederen til TV 2.



– Skredene har gått ned mot noen hus, men det er usikkert om skredene har nådd frem dit, sier han.

Det er mye regn og vann i området, sier operasjonslederen. Søndag er det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i området. Bilder fra stedet viser store jordmasser som har rast ned åssiden, tett på bebyggelsen.



Kaller inn kriseledelsen

Kommunen kaller inn kriseledelsen etter jordskredet, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.



– Kriseledelsen er kalt inn og vi sitter i møter nå, sier Aasen.

Flere veistrekninger er stengt, og det er ikke mobildekning i området, skriver Molde kommune i en pressemelding.

– Gymsalen ved Vistdal skule er etablert som møteplass for evakuerte og pårørende. Norsk folkehjelp vil bistå der.



Skredet har gått i nærheten av Vistdal skole. Rektor Hilde Toven forteller til TV 2 at hun ikke er i nærheten av området, men at hun har vært i kontakt med beredskapsgruppa i kommunen, som har bedt om at skolen åpnes og stilles tilgjengelig for politiet.



UAVKLART: Nødetatene jobber med å få oversikt etter at det har gått flere skred. Foto: Zydrunas Juocevicius

– Strømmen har gått i hele bygda

Leif Richard Fredvig-Erichsen (19) bor i området, og var på besøk hos bestemoren sin da det første jordskredet gikk.

– Jeg sto i vinduet og så på at det skjedde. Det har gått fire eller fem skred. Det er mye jord langs fjellsiden som har dratt med seg trær og sånt, forteller han.

VITNE: Leif Richard Fredvig-Erichsen ble vitne til skreddramaet. Foto: Privat

19-åringen er usikker på om det er noen hus som er tatt, men mener at en låve ble revet vekk av ett av skredene.

– Det tok meg seg en strømledning, så strømmen har gått i hele bygda.



STORE RESSURSER: Nødetatene er på plass med store ressurser. Foto: Arnt Morten Olsen / TV 2

Fare for flere skred

Jordskredvakt Herve Colleuille i NVE sier han foreløpig har lite informasjon om skredet.

– Det eneste jeg kan si er at det var utstedt farevarsel for regn, og det ser ut som det har kommet mye nedbør lokalt. Så det er sannsynligvis det som er årsaken til skredet, sier han, og legger til at dette er et område som typisk er sårbart for skred.

– Er det fare for at det kan komme flere skred?

– Akkurat nå, ja. Absolutt.