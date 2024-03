Jordmoren trosset eget parti: – Misbruk

Jordmor Kjersti Pettersen (H) var blant dem som trosset eget partiprogram og eget byråd da bystyret i Bergen vedtok å utvide grensen for selvbestemt abort. Nå legger flere press på regjeringen.

Etter 25 på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus, var jordmor og helsepolitiker Kjersti Pettersen (H) sikker i sin sak.

Til tross for at det Høyre-ledede byrådet i Bergen hadde innstilt på å beholde dagens abortlov uendret, gikk Pettersen med flertallet i bystyret.

Et flertall som trosset både byråd og partilinjer, og stemte for å utvide retten for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, og avvikle dagens abortnemnder.

Det er dermed den offisielle holdningen til Norges nest største by, og er ment for å legge press på regjeringen.

Erfaring fra seinaborter

– Det er på bakgrunn av erfaringer jeg har gjort i yrket mitt. Jeg har vært med kvinner som har tatt abort etter uke 12, og som har stått i et veldig vanskelig valg, forteller Pettersen til TV 2.

Hun har møtt mange kvinner som har avsluttet et svangerskap etter dagens grense for selvbestemt abort. En abortgrense jordmoren mener ikke henger med i den tiden vi lever i.

– Alle kvinnene jeg har møtt, har tatt abort av tungtveiende årsaker. De aller fleste avslutter det som i utgangspunktet var et ønsket svangerskap.

– Jeg har ennå til gode å møte noen som gjør det bare fordi hun ikke vil være gravid.

Sendes til regjeringen

Bakgrunnen for avstemningen er at det regjeringsnedsatte Abortutvalget i desember foreslo å utvide grensen til selvbestemt abort til uke 18. Dette forslaget er nå på høring.

Helse Bergen går enda lengre enn bystyret i sitt høringssvar. De mener abortgrensen bør flyttes helt fram til fosteret er levedyktig, altså uke 22.

– Nå vil høringssvaret fra Bergen komme etter fristen, men jeg tror at når Norges nest største by uttaler seg så tydelig, vil det gi gjenlyd i Stortingets ganger når denne saken etter hvert skal behandles der, sier Pettersen.

– Misbruk av legene

I dag er det mulig å vite langt mer om tilstanden til et foster, langt tidligere i svangerskapet enn før. Allerede fra en ultralyd i uke 12–13 uke kan kvinnen få informasjon om alvorlige helseutfordringer for fosteret. Etter dagens abortlov må kvinnen innom en abortnemnd for å få avbrutt svangerskapet, etter uke 12.

– Det å bruke av tiden til legene, for at de må møte i nemnd, synes jeg er misbruk av legens tid. Det sier også legene selv, fortsetter Pettersen.

Hun mener derfor at det er mer naturlig at grensen for selvbestemt abort flyttes til uke 18.

Trosset partiprogrammet

Sammen med over halvparten av partigruppen i Høyre, Bergens største parti, gikk Pettersen mot moderpartiet. I Høyres partiprogram står det nemlig at partiet vil beholde dagens abortlov.

– Det er verdt å bemerke at i denne saken har det skjedd mye. For eksempel, så kom retten til tidlig ultralyd fra uke 12, etter at Høyre vedtok programmet. Det ville kanskje vært annerledes i dag, jeg vet ikke.

Pettersen er også Høyres gruppeleder i bystyret. I forkant av avstemningen ønsket hun ikke å si hva hun ville stemme for. Hun ønsket at partifellene skulle gjøre sine egne vurderinger.



Kunne stemme som de ville

– I verdisaker som dette, har vi i Høyre hatt tradisjon for å kunne fristille våre representanter, fortsetter Pettersen.

Å fristille representantene innebærer at hver enkelt folkevalgt kan stemme etter det han eller hun mener er riktig, og ikke etter hva som står i partiprogrammet.

Det er ennå uklart hvorvidt regjeringen vil ta saken til Stortinget. Arbeiderpartiet har tatt til orde for et bredt forlik om en ny abortlov.

– Jeg er veldig spent på om Stortinget fristiller medlemmene sine i denne saken. De er i større grad bundet til Høyres partiprogram, sier bergenspolitikeren, som også håper på en endring i partiprogrammet før neste stortingsperiode.

Fra helsebyråd til opposisjon

Høyre-representantene var heller ikke alene om å bryte med eget parti. Frp, som også sitter i byrådet, var blant dem som var med på å fremme det alternative forslaget.

Christian Haugen (Frp) gikk fra å vikariere som helsebyråd fram til nyttår, til å fremme et forslag i strid med byrådets egne innstilling.

FREMMET FORSLAGET: Christian Haugen (Frp) var blant dem som fremmet det alternative forslaget. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Man har en annen frihet på bystyresiden, og kan fremme mer av det man står for selv. Som byråd skal du også representere andres meninger, sier Haugen til TV 2, og forteller at han sammen med representanter fra MDG, Venstre og Ap, jobbet for å finne et bredest mulig flertall i bystyret.

Det fikk han. Det ble et overveldende flertall.

– Ballen ligger hos dem

– Jeg ble veldig stolt av bystyret i går. Jeg synes det var veldig flott å se.

– Det er viktig å vise respekt for at folk kan ha ulike standpunkter. Dette handler om når en kvinne skal få bestemme selv eller ikke. Det handler ikke om hvorvidt det er uproblematisk å utføre en abort i uke 18 eller 20.

Han håper at vedtaket fra Bergen sender et tydelig signal, og at hans partifeller får samme mulighet til å stemme etter egen samvittighet i Stortinget.

– Jeg håper at regjeringen legger fram et lovforslag, og at det ikke drøyer på grunn av Senterpartiet. Ballen ligger hos dem nå, fortsetter Haugen.

Også Senterpartiet har i sitt partiprogram stadfestet at de ikke ønsker å endre dagens abortlov, men at de kan vurdere navnet på nemndene, samt hvordan de jobber og hvem som sitter der. Arbeiderpartiet ønsker på sin side å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.