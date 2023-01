Jøran og Per ble lam etter ulykker – da tok Statens vegvesen grep

Begge ble funksjonshemmet etter ulykker. Nå hylles Statens Vegvesen for hvordan de har tilrettelagt for de to byggelederne.

RULLER UT: Per Fladvad (bak rattet) og Jøran Fjærvoll er begge byggeledere i Statens vegvesen og sitter i rullestol. Nå har de fått tjenstebil skreddersydd for rullestolbrukere. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Jeg synes det er kjempebra. Det gjør hverdagen vår lettere når vi slipper å demontere og løfte rullestolen inn og ut av en bil hver gang vi skal på tur, forteller Jøran Fjærvoll (41) til TV 2.

Tillitserklæring

Han og kollega Per Fladvad (43) er byggeledere i Statens vegvesen drift og vedlikehold Midt, og begge sitter i rullestol etter å ha vært involvert i ulykker som medførte at de ble funksjonshemmet.

– Det er viktig å vise nyskadde og andre funksjonshemmede som ikke er i jobb at det finnes muligheter. Arbeidsgivere må bare se at det nødvendigvis ikke krever så mye tilrettelegging, sier Fjærvoll.

STYRER SPAKEN: Per Fladvad styrer både gass og bremse fra denne hendelen ved rattet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Den splitter nye tjenestebilen har base i Molde og er utstyrt med alt nødvendig utstyr som gjør det langt enklere for de to kollegene å komme seg ut på arbeid i felt. Bakmontert heis, dreibart førersete og egen hendel for gass og brems gjør nå kjøreturen til en fornøyelse.

– Det er en tillitserklæring at vi blir sett på lik linje med alle andre som har tjenestebiler, og at vi kan være synlig når vi er ute for å følge opp prosjektene vi leder. Livet er ikke slutt fordi du sitter i rullestol, sier Per Fladvad.

Han og Fjærvoll er stolt over å ha Statens vegvesen som arbeidsgiver som tar sine ansatte og deres behov på alvor.

– Det å ha en arbeidsgiver som ser meg og Jøran. Det gjør at vi kan være med i et fagmiljø og føle at vi er likt behandlet med andre. Nå samarbeider og jobber vi med andre folk i vegvesenet, og rullestolen er ikke det folk ser. Vi er byggeleder som de andre byggelederne, sier Fladvad.

MER MOBIL: Tidligere måtte Per Fladvad demontere rullestolen og løfte den inn i bilen. Nå kjører han rett inn via spesialmontert heis. Foto: Arne Rovick / TV 2

Han skal snart i gang med et stort rassikringsprosjekt på E6 ved Langnesberga i Snåsa. Den nye uniformerte tjenestebilen vil gjøre jobben langt lettere.

Helt naturlig

– Det er helt avgjørende for oss å komme oss ut i felt for å følge opp det arbeidet som entreprenørene gjør, hva som skjer på arbeidsplassen og ha løpende dialog om avgjørelser som skal tas. Da må du fysisk ha sett anlegget og nå blir det mye mer smidig å ta turen ut, sier Fladvad.

Seksjonssjonsjef Jan Arild Johansen for drift og vedlikehold Midt er stolt over det som trolig er Statens vegvesen sin aller første skreddersydde spesialbil for rullestolbrukere.

– Vi er så heldig at vi har to byggeledere som er en stor ressurs for oss. Da var det veldig naturlig å sørge for tilrettelegging slik at de har samme mulighet å utføre jobben sin som alle andre i vegvesenet.

For Johansen og kollegene i Statens vegvesen har det aldri vært et tema at byggelederne sitter i rullestol.

STOLT SJEF: Det skulle bare mangle at vi ikke la til rette for våre ansatte som også sitter i rullestol, sier Jan Arild Johansen som er seksjonssjef Statens Vegvesen Midt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Disse to karene her er ansatt på tross av og ikke på grunn av. Vi ser at de har praktisk utfordring, men det klarer vi som arbeidsgiver å ta bort.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) hyller Statens vegvesen.

FFO-LEDER: Lilly Ann Elvestad er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Dette synes jeg er veldig bra og burde være en selvfølge for alle arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Rullestoltilpassede biler har vi hatt lenge og er et selvsagt hjelpemiddel. Men alt for mange står utenfor arbeidslivet på grunn av holdninger og manglende vilje til å se gode løsninger. Sånn burde det ikke være, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Byggelederne på to hjul håper Statens vegvesens tilrettelegging av spesialbil er til inspirasjon for andre.

– Det er jo helt vanlig for rullestolbrukere å kjøre spesialtilpasset bil. Men det er viktig at arbeidsgivere både i det private og offentlige ser verdien av personer i rullestol også bidrar i samfunnet og har en jobb å gå til, sier Per Fladvad og Jøran Fjærvoll.