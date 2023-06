Jonathan (5) ble stående igjen alene utenfor barnehagen

Jonathan går siste året i barnehagen. Han er energisk, sosial og glad i å leke.

Men det er noen ting som skiller han fra de fleste femåringer.

Jonathan har en genfeil som resulterer i psykisk utviklingshemming og epilepsi.

Han har atferdsvansker og lite språk. Jonathan trenger derfor mye tilrettelegging for en best mulig hverdag, forteller moren Anette Diskerud Andersen.

OPPRØRT: – Jeg blir kjempetrist og lei meg, sier moren Anette Diskerud Andersen. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

Tiden i barnehagen har ikke vært problemfri. Nå føler hun og faren til Jonathan, Einar Pfeiffer, at de må si høyt ifra.

– Begeret har vært fullt ganske lenge, men nå har det rent over, sier Andersen.

Se svaret til barnehagen lenger ned i saken.



Fikk ikke være med

Andersen sikter til en konkret episode som skjedde for noen uker siden. I et innlegg på Facebook deler hun fortvilelsen.

– Hvert år deltar de barnehagebarna som skal begynne på skolen på en stor musikal på Jessheim. Det øves og det danses. Det snakkes om og det gledes. I lang tid.

De andre barna ble hentet med buss i barnehagen, mens Jonathan ble stående igjen alene, forteller Andersen.

Hun jobber selv som spesialpedagog, men uttaler seg i denne saken som privatperson.

ALENE: Foreldrene reagerer på at Jonathan (5) ble stående igjen alene mens de andre fikk være med på musikal. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

Hun mener barnehagen tok et valg for Jonathan, uten å inkludere foreldrene i vurderingen.

– Han fikk ikke være med. Vi fikk ikke engang invitasjon til musikalen. Vi ga uttrykk for våre forventninger, som ikke ble innfridd. Vi godtok det da, men har senere angret på at vi ikke har hevet stemmen før.

Ifølge Andersen fikk de ingen konkret begrunnelse fra barnehagen om hvorfor Jonathan ikke fikk være med, men at han ikke klarte å følge instruksene fra dansepedagogen og at turen til Jessheim ville bli problematisk, ble nevnt som utfordringer.

Foreldrene mener Jonathan blir ekskludert i barnehagen fordi han er annerledes.

– I 2023 tenker jeg at det er en selvfølge at slike ting kan tilrettelegges. Hvis barnehagen hadde gått oss i møte, hadde vi fått det til.

I MØTE: Foreldrene mener barnehagen kunne gått dem mer i møte. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

– Skal ikke være et problem

Hun sier det også har vært andre aktiviteter i regi av barnehagen Jonathan ikke har blitt inkludert i.

Juleforestillingen fikk han ikke være med på, og nå sist en overnattingstur, forteller hun.



– Jeg blir kjempelei meg og sint. Det føles unødvendig å måtte kjempe sånn for plassen han har krav på.

Andersen sier det ikke skal være et bemanningsproblem, og at sønnen har en «ressurs» i barnehagen som har spesielt ansvar for å følge opp ham.

Ifølge Andersen har ikke barnehagen gitt Jonathan tilpasset opplæring som han har krav på, som hjelp til tegn til tale.

Det pågår nå en tilsynssak hos kommunen, etter at de har varslet inn saken for andre gang. Første gang ble det ingen endringer etter at de meldte ifra, ifølge Andersen.



AKTIV: Jonathan (5) er en aktiv gutt og trenger ekstra tilrettelegging – men foreldrene synes han kunne blitt inkludert mer i barnehagen. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

Nes kommune bekrefter overfor TV 2 at de er kjent med saken og at det foregår et pågående tilsyn.

Barnehagemyndighet Stine L. Hofseth svarer på generelt grunnlag, og forklarer at tilsyn er ett av virkemidlene den lokale barnehagemyndigheten har.

– Når barnehagemyndighet blir kjent med saker i de kommunale eller private barnehagene, vurderes alltid hvilke tiltak som bør eller skal settes inn, i forhold til alvorlighetsgraden i saken, sier Hofseth.

Dette svarer barnehagen

Natalie H. Ferreira er styrer i Hoppensprett barnehage på Brårud i Nes kommune. Hun sier de er opptatt av å fremme likeverd for alle barn, og at de jobber aktivt for å motvirke all form for diskriminering.

– Det er helt grunnleggende for oss, i nært samarbeid med foreldre og foresatte, å inkludere alle barna i de oppleggene vi har, sier Ferreira.

Foreldrene har fritatt barnehagen fra taushetsplikten, men barnehagen ønsker ikke å kommentere eller legge fram dokumentasjon i en enkeltsak som denne gjennom media.

SVARER: Styrer Natalie H. Ferreira i Hoppensprett barnehage har blitt forelagt kritikken. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

– Kommunens barnehagemyndighet har, etter et tilsyn fra november 2021, bekreftet at barnehagen har rutiner og dokumentasjon som sikrer og ivaretar enkeltbarns rettigheter.

– Når det nå er opprettet et nytt tilsyn, samarbeider vi godt med kommunen og gir tilsynsmyndigheten all nødvendig dokumentasjon, sier Ferreira.

Ikke ute etter medlidenhet

Etter at foreldrene til Jonathan la ut innlegget på Facebook, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

– Jeg blir ydmyk og glad når jeg ser meldingene vi får fra venner, bekjente og folk vi ikke kjenner, sier pappa Einar Pfeiffer.

Nå mener foreldrene barnehagen bør komme med en beklagelse og reflektere rundt praksisen.

STØTTE: Jonathan og foreldrene har fått mange støttende tilbakemeldinger kjente og ukjente. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

– Vi er ikke ute etter at andre skal synes synd på oss, men vi mener dette må løftes. Dette skjer nok ikke bare i barnehagen til Jonathan, og det er de voksnes ansvar.

Derfor velger de å være åpne om utfordringene.



– Jeg håper flere kan få opp øynene, og at andre som jobber med barn og unge tar en runde med seg selv og spørre seg om det de gjør er godt nok.