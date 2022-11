Jonathan (3) rammet av streiken: – Kjedelig og dumt

RAMPESTREK I KLASSEROMMET: Lærer Nina Rose på Strømmen videregående skole må ha med sønnene Magnus (5) og Jonathan (3) på jobb under barnehagestreiken. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg tror ikke det ble den beste undervisningsøkten nå i dag, sier lærer Nina Rose til TV 2.

TV 2 møter henne på jobb på Strømmen videregående skole i Lillestrøm kommune. I undervisningstimen i faget sosialantropologi kan man stadig vekk se en blå ballong fly opp i været.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Fremst i klasserommet sitter nemlig barna hennes. Magnus på 5 og Jonathan på 3 år må være hjemme fra barnehagen på grunn av streiken. Vanligvis bruker de å være hjemme hos mormoren sin på dagtid.

– Men i dag hadde hun ikke mulighet til å passe de, og da måtte de være med på jobb, rett og slett.

– Dumt og kjedelig

Magnus og Jonathan synes det er gøy å være med mamma på jobb, men de savner å være i barnehagen.

– Hva synes dere om at det er streik?

– Det er kjedelig og dumt, sier Jonathan.

– Hvorfor det?

– Det er ikke bra siden da kan man ikke være i barnehagen.

SAVNER BARNEHAGEN: Selv om Magnus (t.h.) og Jonathan ser fornøyde ut, så savner begge guttene å leke med kompisene sine i barnehagen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Guttene har god kontroll på streiken. Magnus kan fortelle at den allerede har vart i fire uker. Men Jonathan er redd for at den kan blir svært mye lengre.

– Kanskje den skal vare i 80 uker!

Mamma Nina er redd for at hun må ta med barna på jobb flere ganger i tiden som kommer.

– Jeg håper virkelig ikke det. Jeg har ikke råd til å ta ulønnet permisjon så det håper jeg jeg slipper.

– Det ser ikke lovende ut

Partene i barnehagestreiken møtes til tvungen mekling hos Riksmekleren tirsdag ettermiddag. Rose er ikke optimistisk til at de kommer til en løsning.

– Det ser ikke veldig lovende ut, når partene ikke har kommet til enighet gjennom frivillig mekling. Jeg vil gjerne sende en oppfordring til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om å lytte til sine ansatte og gi dem en god pensjon.

LÆRERENS YNDLING: Magnus var den nest yngste eleven i klasserommet under timen i sosialantropologi. Kun lillebror Jonathan var yngre. Foto: Marte Christensen / TV 2

Rose var selv ut i streik under lærerstreiken i høst, og håper det ikke ender med samme utfall som det gjorde da.

– Jeg håper de får det de ber om, og at det ikke ender med tvungen lønnsnemd. Da har man stått i en vanskelig situasjon for ingen ting, sier hun til TV 2.