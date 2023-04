Jonas fikk ikke ereksjon – tok dobbel dose med potenspille

Youtuber og TV-profil Jonas Lihaug Fredriksen har akkurat begynt i andre klasse på videregående, og i kompisgjengen er det mye snakk om hvem som har hatt sex.

– Jeg har en veldig nær og kjær vennegjeng, og vi har alltid vært en tett gruppe. Men akkurat når det kom til sex, ble folk selvhevdende og skrytete, forteller han til TV 2.

Få var åpne om problemene knyttet til det å debutere seksuelt.

FLAUT: At Jonas Lihaug Fredriksen ikke klarte å få ereksjon gikk hardt inn på han. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Et traume

Alt snakket om sex, gjorde at Lihaug Fredriksen følte at han også var nødt til å debutere. Men han var sent utviklet, og stresset mye med det.

Dette førte til at Lihaug Fredriksen pådro seg prestasjonsangst.

– Jeg pådro meg en angst som gjorde at jeg ikke ble hard i øyeblikket.

At han ikke klarte å få ereksjon gikk hardt inn på Lihaug Fredriksen.

– Det er det absolutt tyngste jeg har følt på, og har kanskje vært det nærmeste jeg har vært et traume. Særlig var det tøft på videregående når seksuell debut var helt alfa omega.

– Alt satt i hodet

Han bestemte seg etter hvert for å være åpen med moren sin om hva han slet med.

– Mamma tok det på alvor, og gjorde mye research.

Hun fant til slutt frem til en psykiater og sexolog, hvor Lihaug Fredriksen fikk testet hormonnivåene sine.

– Da fikk jeg bekreftet at det ikke var noe fysiologisk galt med meg, men at alt satt i hodet.

Psykiateren og sexologen forklarte videre hva prestasjonsangst er, før han skrev ut en resept på Cialis.

Legemiddelet er i utgangspunktet tenkt som behandling av eldre menn med erektil dysfunksjon.

FORSKJELL: Til forskjell fra Viagra, sitter Cialis i kroppen i 36 timer i stedet for fem. Foto: Berit Roald / NTB

Lihaug Fredriksen fikk det utskrevet som 18-åring.

– Jeg husker jeg var flau over å skulle gå på apoteket og hente ut et ereksjonsmiddel. Så jeg fikk en kompis til å gjøre det for meg.

Eksplosiv økning

Tall TV 2 har hentet inn, viser at salget av ereksjonsmiddelet har eksplodert i Norge de siste årene.

I 2012 ble det solgt 123.576 pakninger av Cialis på norske apotek. I 2022 har tallet økt til 279.569. Det tilsvarer en økning på 126 prosent.

Det er flest eldre som bruker legemiddelet, men også blant de under 30 år har det nesten vært en dobling i antall brukere fra 2010 til 2020, viser tall fra FHIs reseptregister.

«Weekend-pille»

Overlege ved urologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Christian Greiner, sier til TV 2 at Cialis fungerer ved at den utvider blodkarene, og sørger for mer blodtilstrømning til penis.

– Viagra kom først på markedet og ble berømt. Men den har en virketid på to til tre timer. Cialis kaller vi ofte en «weekend-pille», da den kan ha effekt inntil ett og et halvt døgn, forklarer overlegen.

Dette er Cialis Cialis skal behandle erektil dysfunksjon hos voksne menn. Det er når en mann ikke kan få, eller beholde, ereksjon av penis tilstrekkelig til å kunne gjennomføre seksuell aktivitet. Cialis har vist å forbedre evnen til å få en hard, erigert penis egnet for seksuell aktivitet. Etter seksuell stimulering virker Cialis ved å hjelpe blodårene i penis til å slappe av, slik at blodet kan strømme inn i penis. Cialis er et reseptbelagt legemiddel, og må forskrives av lege. Kilde: Felleskatalogen

Fordelen med Cialis kontra Viagra er at den gir mer fleksibilitet og spontanitet, ifølge Greiner.

– Man tar dette legemiddelet for å styrke den naturlige ereksjonen. Det er ikke sånn at man får en ereksjon av seg selv.

– Ikke løsningen

Greiner sier at mange unge menn som sliter med ereksjonssvikt, opplever dette som ganske sårt.

– Cialis er ikke løsningen. Men for en pasient som sliter med prestasjonsangst, så kan man føle en større grad av trygghet som gjør at den kan holdes i sjakk.

IKKE LØSNINGEN: Overlege ved urologisk avdeling Christian Geiran sier at potenspiller ikke nødvendigvis er løsningen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Mens menn er opptatt av prestasjon, mener Greiner at kvinner i større grad tenker på relasjon.

– Det er viktig at menn skjønner at det er andre ting som betyr noe enn bare ereksjonskvaliteten. Man må ikke glemme forspillet, og at man er varme og ømme med hverandre, sier overlegen.

– En trist utvikling

Sexolog og parterapeut Susanne Eidem møter både unge og eldre menn som sliter med potensproblemer.

– Dette er faktisk utrolig vanlig, sier Eidem.

Samtidig kan det ofte være flaut og tabubelagt å snakke høyt om disse problemene.

VANLIG: Ereksjonssvikt er et utrolig vanlig problem, ifølge sexolog og parterapeut Susanne Eidem. Foto: Rune Smedstuen

– Det er utrolig mye press og forventinger om at sex alltid skal være helt fantastisk, men det er ikke alltid realiteten, sier Eidem.

Hun tror økt bruk av porno er én av årsakene til at flere opplever ereksjonssvikt eller prestasjonsangst i senga.

– Porno er med på å sette det presset, spesielt for yngre menn. Når den første seksuelle erfaringen du får er synet av enorme erigerte peniser og utallige orgasmer på en pc-skjerm, blir det mye å leve opp til, sier Eidem.

Det er derimot ikke medisiner som er løsningen på dette, mener sexologen.

– Det er en trist utvikling at flere velger å ty til medisiner, sier Eidem.

HYLLES: Sexolog Susanne Eidem mener det er svært viktig at menn viser åpenhet rundt temaer som ereksjonssvikt. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Et forbilde

Sexologen tror noe av det viktigste man kan gjøre er å ta vare på seg selv både fysisk og mentalt, i tillegg til å snakke med noen man stoler på om ereksjons-problemene sine.

– Vi må normalisere at man ikke alltid er stiv og stor. Det er ikke farlig å oppleve at ereksjonen svikter en sjelden gang i mellom. Det er for eksempel helt vanlig at det kan komme å gå i løpet av sexakten også, så det er viktig å prøve å ha et avslappet forhold til det, sier Eidem.

Hun hyller åpenheten til Jonas Lihaug Fredriksen.

– Det er kjempefint at han snakker om dette og kan være et forbilde for andre, sier Eidem.

Tok dobbel dose

Selv om Cialis ble presentert som en mulig løsning, var det langt fra tilfellet for Lihaug Fredriksen.

– Jeg tok to Cialis før jeg skulle ha sex, bare for å være sikker. Men det funket likevel ikke. Du får ikke en magisk ereksjon, sier han.

For Youtube-profilen var det åpenhet som ble svaret.

– Det er ikke noe flaut, fordi det er helt naturlige årsaker til det. Menn legger mye stolthet i underlivet sitt, men kanskje bør man heller fokusere på andre deler av kroppen, som hodet, sier Lihaug Fredriksen.

Han får støtte av overlege Greiner.

– Det er viktig at man tar brodden av det, klarer å fleipe med det og at man snakker med partneren sin.

SNAKK OM DET: Jonas sitt beste råd til andre menn er å tørre være åpne, og snakke om det man sliter med. Foto: Marte Christensen / TV 2

Andrew Tate

Da 33-åringen gikk på videregående, hadde han en følelse av at også gutter ble bedre til å åpne seg.

– Jeg følte at det var mer greit å være åpen om problemene sine som ung mann. Men det virker for meg som at det har gått litt tilbake nå, sier han.

At unge menn har folk som omstridte Andrew Tate som forbilde, er en del av problemet, mener Lihaug Fredriksen.

KONTROVERSIELL: Andrew Tate har slått seg stort opp på sosiale medier med sine omstridte synspunkter på kvinner, seksuelle overgrep og trakassering. Foto: Alexandru Dobre / NTB

– Han er blant dem som tar tilbake en veldig bakoverstreversk mannsrolle, hvor menn ikke skal dele problemene sine.

33-åringen oppfordrer menn til å tørre være ærlig om hva de sliter med.

– Min generelle regel er å aldri ta et substans for å løse et problem som uansett sitter i hodet. Det vil bare gjøre ting verre.