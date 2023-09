Jonas-drapet: Mistenkt har forlatt Norge i seilbåt

Fra før er tre menn pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30) i Nes i Ådal torsdag 17. august.

Alle tre nekter straffskyld.

Nå kan TV 2 fortelle at politiet mistenker enda flere personer for å ha spilt en rolle i forbindelse med drapet.

TV 2 kjenner identiteten til to mistenkte menn som ikke er pågrepet i saken. En av dem dro nylig ut på en seiltur. Ifølge TV 2s informasjon var han denne uka et sted i Norden.

TV 2 har vært i kontakt med den mistenkte mannen. Han vil ikke kommentere denne saken.

OMFATTENDE UNDERSØKELSER: Politiet hadde mange kriminalteknikere på plass i timene etter sakens andre pågripelse, som skjedde på Jømna i Elverum i forrige uke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt ønsker heller ikke å kommentere TV 2s opplysninger. Tidligere har han imidlertid vært åpen om at de ikke utelukker flere pågripelser.

– Vi tar høyde for at det er flere involvert i drapet og kan ikke se bort fra at det blir flere pågripelser i saken, sa Kostveit tirsdag.

Dømt sammen i 2019

De tre mennene som tidligere er pågrepet i saken, er alle varetektsfengslet og har ikke tilgang på sakens dokumenter.

De to som først ble pågrepet, to kamerater som ifølge venner av dem ikke har noen kjent kobling til Jonas Aarseth Henriksen, ble sammen dømt for et større våpentyveri i 2019.

ØDE: Politiet har jobbet ut fra en teori om at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble lurt til å reise til dette området i Nes i Ådal, der han ble funnet drept i en bil. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han som sist ble pågrepet, en 32-åring fra Hønefoss, er tidligere dømt for voldsbruk, men dommene ligger mer enn ti år tilbake i tid.

32-åringen ble avhørt som vitne tidlig i politiets etterforskning. På mandag, under et nytt avhør, ble han pågrepet.

TV 2 er ikke kjent med hvilke roller politiet mener at de tre mennene har spilt i forbindelse med drapet. De nekter alle straffskyld.

Tror han ble lurt

Aarseth Henriksen var kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han hadde over 50.000 følgere. De siste årene har han vært utsatt for både hærverk, trakassering og bilbranner.



Den avdøde 30-åringen har status som fornærmet i flere pågående straffesaker. Politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom disse sakene og drapet.

POLITIINSPEKTØR: Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Et annet viktig spørsmål i etterforskningen er hvorfor Aarseth Henriksen befant seg i Nes i Ådal, der han ble funnet død.

Eieren av hytta har tidligere uttalt at hun ikke har noen kjennskap til 30-åringen.

Denne uken bekreftet politiet at hovedhypotesen deres er at han ble lurt til å tro at han skulle gjøre en jobb på hytta.

– Det er hovedhypotesen rundt akkurat det spørsmålet, men vi har flere hypoteser på hva som ligger bak drapet, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit til TV 2 på tirsdag.