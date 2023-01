Jonas (37) tapte en halv million: – Trodde jeg var frisk

Stadig flere nordmenn sier opp forsikringer for å spare penger. For Jonas Stokkan kostet sparegrepet han 500.000 kroner.

FORSIKRINGSKUTT: Jonas Stokkan har kuttet ut flere forsikringer for å spare penger. Et av kuttene kostet han dyrt. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Småbarnsfar Jonas Stokkan (37) bor på Dyrøy i Troms og Finnmark. Kjæresten hans jobber og bor i Sverige, med datteren deres.

– Jeg pendler mye frem og tilbake for å besøke dem. Det tar fire timer å kjøre, sier han.

37-åringen merker godt at rentene og prisene på mat, strøm og særlig drivstoff har skutt i været.

– Den lange pendleturen resulterer i høye drivstoffkostnader. På det verste koster drivstoff meg 6000 kroner i måneden, sier Stokkan.

Ville spare inn

For å fremdeles kunne møte barnet og kjæresten, og for å få endene til å møtes, så Stokkan seg nødt til å finne steder å spare inn.

INNSTRAMMING: I fjor høst gikk Stokkan blant annet gjennom abonnementene og forsikringene sine for å se hvor han kunne spare penger. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Jeg tok en gjennomgang av utgiftene og valgte å si opp noen av forsikringene mine, sier han.

Stokkan valgte blant annet å avslutte forsikring ved alvorlig sykdom han hadde hos Nordea Liv. Forsikringen utbetaler 500.000 kroner dersom du blir alvorlig syk, og kostet Stokkan 245 kroner i måneden.

– Hvorfor kuttet du den forsikringen?

– Jeg har ofte vært hos legen på grunn av hodepine og ubehag, men hver gang ble jeg forsikret om at det ikke var noe galt med meg. Derfor trodde jeg at jeg var frisk, sier Stokkan.

Han er en av nesten 7300 nordmenn som valgte å avslutte forsikringen som dekker alvorlig sykdom i fjor. Det er om lag tre ganger flere, enn året før, ifølge Finans Norge.

– Som en bombe

Forsikringen ble terminert i midten av september i fjor. Seks uker senere ble livet hans snudd på hodet.

– På grunn av mye hodeverk og svimmelhet, sjekket jeg det meste som kan sjekkes. Ved en tilfeldighet i november ba jeg om en MR-undersøkelse av hodet, sier Stokkan.

Resultatene av undersøkelsen viste at han hadde Multippel Sklerose (MS). Det er en alvorlig nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet.

I SJOKK: Stokkan sliter med å finne ord som beskriver følelsene han kjente på da han fikk diagnosen MS. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Det var som om noen slapp en bombe, sier han.

– Hva følte du da du fikk beskjeden?

– Man blir bekymret for fremtiden, og for hvordan man skal takle ting.

Stokkan har jobbet med fiskeri og sjøfart, men er nå 100 prosent ufør på grunn av helseplagene.

Dette er multippel sklerose (MS) MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes. Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Vanlige startsymptomer er: Synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn

Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt redusert tempo eller utholdenhet

Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet)

Noen opplever svekket gange og balanseproblemer

Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner

Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse

"Usynlige symptomer" (MS-relatert utmattelse, smerter, søvnforstyrrelser) som gir begrensninger i det daglige liv og funksjon

Symptomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker

Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode

Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling Kilde: NHI

– Veldig dumt

Det finnes flere ulike sykdomsforsikringer. I Norge er det litt under 443.000 personer som betaler for forsikring ved alvorlig sykdom, ifølge Finans Norge.

Forsikringen dekker 21 sykdommer og skader, blant annet MS, alvorlig kreft og hjerteinfarkt.

Stokkans terminerte forsikring hadde gitt han krav på en engangsutbetaling på 500.000 kroner.

FORSIKRINGENE: Jonas Stokken terminerte både alvorlig sykdoms- og livsforsikringen sin for å spare penger i oktober i fjor. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Det gikk noen dager før jeg klarte å komme meg over den smellen. Det satt ganske dypt inne, sier Stokkan.

Tobarnsfaren angrer på valget han tok for å spare penger.

– Det var veldig dumt av meg, men det ble nå sånn, sier han.

Som å kaste «sikringstauet»

Bank- og forsikringsselskapet Storebrand forteller at de opplever stor pågang av kunder som kontakter dem for å si opp eller redusere forsikringene sine etter nyttår.

– Det å kutte i forsikringene er som å kaste sikringstauet på en fjelltur, fordi tauet er for tungt å bære, sier konserndirektør Heidi Skaaret i Storebrand til TV 2.

Hun forteller at flere av de som kontakter dem bekymrer seg for at de ikke klarer å betale regningene.

– Det er veldig problematisk. Kutter du ut viktige forsikringer kan det få katastrofale følger for privatøkonomien dersom noe skulle skje, sier Skaaret.

VANSKELIG: Heidi Skaaret, konserndirektør i Storebrand, frykter at flere kan havne i en virkelig vanskelig situasjon dersom noe alvorlig skjer uten forsikring. | Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Forstår dere at forsikringer blir nedprioritert, når man må velge mellom mat og forsikringer?

– Ja, og derfor er vårt klare råd at du bør kontakte forsikringsselskapet. Da kan vi ta grep som gjør det enklere å få betalt regningene, sier Skaaret.

Storebrand vil likevel ikke sette ned prisene på forsikringene sine.

– Inflasjonen påvirker også finansbransjen, og vi må tilpasse prisnivået vårt til kostnaden for å reparere biler og hus som blir skadet. Vi strekker oss langt for å finne gode løsninger for kundene våre, sier Skaaret.

– Ikke absolutt nødvendig

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Luksusfellen, mener at det kan være penger å spare på å se over forsikringene.

– Man bør se på om man har dobbel forsikring, for eksempel på reise eller innbo. I tillegg kan man sjekke om man har full kaskoforsikring på en bil av veldig lav verdi. Den typen vurderinger er det sunt å ta, sier Kvadsheim.

– Hva med forsikring ved alvorlig sykdom?

OVERSIKT: Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, anbefaler alle om å se over forsikringene sine. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Den kan gi deg litt økonomisk pusterom hvis du blir rammet av de diagnosene den dekker. Men den er ikke absolutt nødvendig.

En forsikring man ikke skal kutte ut, er uføreforsikringen, mener Kvadsheim. Den gir deg krav på en engangsutbetaling, uførepensjon som sikrer deg månedlige utbetalinger eller en kombinasjon av disse.

– Det er en mye viktigere forsikring. Den hjelper med å tette gapet mellom inntekten man hadde før og inntekten man får som ufør, sier Kvadsheim.

– Burde ikke være sånn

Jonas Stokkan forstår at mange har behov for å spare penger nå.

– Det er veldig synd at vi har kommet dit, men nå er det så ekstreme prisøkninger på strøm, drivstoff og mat. Mange sliter, men det burde ikke være sånn i vårt land, sier Stokkan.

ET BUDSKAP: Jonas Stokkan har under intervjuet med TV 2, understreket gang på gang at man må tenke seg om flere ganger før man begynner å kutte i forsikringene sine. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

37-åringen advarer imidlertid andre om å gjøre som han og si opp «viktige» forsikringer.

– Dette hadde vært penger som hadde gjort hverdagen min lettere etter hvert. Man må absolutt tenke seg om tre ganger før man skal kutte ut så viktige forsikringer, Stokkan.

Bør forstå konsekvensene

Stokkan hadde forsikringen sin hos Nordea Liv. Administrerende direktør Hans Erik Lind forteller at han ikke kan kommentere enkeltsaker.

Lind har likevel forståelse for at folk velger å kutte i forsikringene for å spare, men understreker at folk bør være klar over konsekvensene.

ANBEFALER: Hans-Erik Lind, administrerende direktør for Nordea Liv, anbefaler de som vurderer å endre på forsikringene sine om å kontakte forsikringsselskapet før de tar et valg. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Ofte kan forsikringer oppleves kun som en utgift før noe alvorlig skjer. Vi prøver å forklare kundene konsekvensene av å kutte dem, sier Lind.

– Er det noen sjans for å ha krav på penger, dersom man blir alvorlig syk kort tid etter at man har sagt opp forsikringen?

– Hvis forsikringen er sagt opp, så gjelder det fra den datoen du sier den opp. Da står du uten dekning når oppsigelsen har tredd i kraft, sier Lind.