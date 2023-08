Jón gikk til politiet da hetsen ikke ga seg: – Vanskelig

Lokalpolitiker Jón Valur Ólafsson er bekymret for debattklimaet i lokalpolitikken, og håper flere vil anmelde netthets.

«Dra til helvete stuttjukken».

«Reis langt vekk herifra».

«Dra til helvete. Og bli der».

Tirsdag morgen våknet SVs førstekandidat i Kinn kommune, Jón Valur Ólafsson, opp til en særdeles uhyggelig e-post fra en ukjent avsender.

– Jeg reagerte litt med sjokk og vantro, sier Ólafsson til TV 2.

Firdaposten omtalte saken først.

Hetsen fortsatte

Ólafsson forteller at han har fått hets på grunn av rollen som politiker tidligere, men denne gangen valgte han å ta mer tak i det.



– Jeg valgte å svare på henvendelsen personlig, og ba om at vedkommende lar være, sier Ólafsson.

Han publiserte også e-posten anonymisert i sosiale medier, men hetsen fra den samme avsenderen fortsatte.

– Sjikanen fortsatte utover dagen på tirsdag. Det ble sendt sjikane om meg til et stort antall personer og mottakere i kommunen, sier Ólafsson.

TV 2 har sett e-postene Ólafsson har fått.

TRUSSEL: En av e-postene kommer med en trussel om at Ólafsson bør reise «langt vekk herifra». Foto: Privat

– Ikke lett å lese om pappaen sin

Ólafsson sier han ikke har vært sterkt personlig preget av meldingene, men at det gjorde vondt da datteren på ti år fikk med seg en artikkel om hetsen på en åpen PC.

– Da har det truffet en uskyldig tredjepart i familien. Det er ikke lett å lese noe sånt om pappaen sin, sier han.

Ólafsson er relativt ny i politikken, og sier han ville reagert annerledes på hetsen for bare fire år siden.

– Hadde jeg fått en sånn type e-post for fire år siden, da jeg stod helt fersk i valgkamp uten å ha et ressursnettverk rundt meg, så hadde jeg nok blitt redd og bekymret, sier han.

– Den demokratiske faren her er at dette skal hindre folk, særlig yngre og minoritetsgrupper, fra å ta på seg verv og delta i politikken.

Vanskelig å anmelde

Da meldingene fortsatte å komme, valgte Ólafsson å gå til politiet med en anmeldelse torsdag ettermiddag. Det var ikke et lett valg.

– Jeg må innrømme at jeg synes det var vanskelig. Man vet ikke selv om dette her er en melding som er ment med onde hensikter, eller om det bare er folk som sliter, sier han.

Til slutt konkluderte han med at det får være opp til politiet å avgjøre.

Ólafsson tror det sitter langt inne hos de fleste politikere å anmelde netthets.

– Jeg tror man i altfor liten grad har anmeldt og snakket høyt om dette tidligere, men jeg vet at politiet har startet dialog med politikere, og ønsker disse sakene anmeldt, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Florø politistasjon, som ikke kan uttale seg om saken da anmeldelsen ikke er registrert ennå.

– Tendens til å feie under teppet

Ólafsson er ikke alene om å tenke at det sitter langt inne å anmelde hets, men det har blitt bedring.



– Det var en tendens til å feie det litt under teppet før, men nå er det blitt et tema, og løftet fram som noe partier og kommuner må ta ansvar for, sier Tore Bjørgo til TV 2.

Bjørgo er leder ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo, og professor i politivitenskap ved Politihøgskolen.



Der har han ledet flere undersøkelser om trakassering mot rikspolitikere.

– I en tidligere tilsvarende undersøkelse blant kommunepolitikere var det blandet erfaring med hvordan lokalt politiet tok imot slike saker, men nå ser man at dette handler om et demokratiproblem, sier Bjørgo.

Større konsekvenser for lokalpolitikere

Den nyeste undersøkelsen, publisert i slutten av 2021, viser at 87 prosent av rikspolitikere har opplevd trakassering som følge av sitt politiske virke.

52 prosent av lokalpolitikere har gjort det samme, men Bjørgo sier konsekvensene for lokalpolitikere som hetses ofte er mye større.

– Lokalpolitikerne er mer tilbøyelige til å unngå å uttale seg om kontroversielle temaer, eller til å trekke seg fra politikken, sier han.

TRAKASSERING: Tore Bjørgo har forsket på trakassering mot politikere. Foto: Sverre Saabye / TV 2

En ny undersøkelse gjort for Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at antallet som vurderer å slutte med lokalpolitikk på grunn av hets og trusler er stigende.

Bjørgo trekker frem tre årsaker til at konsekvensene blir større for lokalpolitikerne: