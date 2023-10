Jon Fosse tildeles Nobels litteraturpris

Jon Fosse var på vei til sommerstedet ved Sognefjorden da han fikk beskjed om at han er årets prisvinner. Her er han på Frekhaug Kai nord for Bergen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

64-åringen får prisen for «hans nyskapende skuespill og prosa som gir stemme til det usigelige».



Fosse har skrevet rundt 70 verk, både romaner, fortellinger, dikt, essay og skuespill.

– Mens han i dag er en av de mest fremførte dramatikerne i verden, har han også blitt stadig mer anerkjent for sin prosa, heter det i kunngjøringen.

Til TV 2 sier Fosse at han er litt matt etter at han ble kjent med tildelingen.

– Høyere enn Nobelprisen kommer du ikke. Alt blir nedtur heretter, sier Fosse og ler.

Jon Fosses bøker blir lagt fram på Svenska Akademien i Stockholm der prisen ble kunngjort. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB

Favoritt

Han har i flere år vært en av favorittene i forkant av Nobels litteraturprisutdeling.



– Jeg har vært inne i diskusjonene om Nobelprisen i snart ti år. Jeg er vant med spenningen, og jeg er vant til å ikke få den. Så det kom litt uventet på meg, fortsetter han.



Han sier han først var med inn i «de alvorlige spekulasjonene i 2013».

– Nå slipper jeg i hvert fall det neste år, sier han.

Fosse forteller at han torsdag ble oppringt om nyheten mens han var ute og kjørte bil. Det var et grep for å roe nervene, avslører han.

– Høyest av alle

Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Fosse på X/Twitter.



– Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse! En stor anerkjennelse av et enestående forfatterskap som gjør inntrykk og berører mennesker over hele verden. Hele Norge gratulerer og er stolte i dag!

Også kulturminister Lubna Jaffery (Ap) gratulerer Fosse.

– Dette er en historisk dag for det nynorske språket og den nynorske litteraturen. Denne prisen henger høyest av alle og er så velfortjent, sier Jaffery til NTB.

Jon Fosse sammen med kronprins Haakon under en bokmesse i Tyskland i 2019. Foto: Boris Roessler / dpa / AFP / NTB

Fosse er den fjerde norske forfatteren som vinner prisen, men er den første på 95 år etter at Sigrid Undset vant i 1928. Bjørnstjerne Bjørnson fikk prisen i 1903 og Knut Hamsun i 1920

Han er samtidig den første som skriver nynorsk.

– For nynorsken som språk er jeg veldig glad. Mer det enn på egne vegne, tro meg, sier Fosse.

Fakta om norske nobelprisvinnere i litteratur 1903: Bjørnstjerne Bjørnsson

Bjørnsson fikk prisen for sitt «edle, storartede og mangfoldige forfatterskap», ifølge Svenska Akademien. Han var den tredje noensinne som fikk prisen, som den gang besto av gullmedalje, diplom og 141.357 kroner og 57 øre. 1920: Knut Hamsun Knut Hamsun fikk prisen i 1920 for «sitt monumentale verk,» romanen «Markens Grøde», som ble skrevet tre år før. I 1943 ga Hamsun nobelprisen til reichminister for propaganda i Nazi-Tyskland, Joseph Goebbels. Ingen har sett medaljen siden, ifølge NRK. 1928: Sigrid Undset Sigrid Undset fikk litteraturprisen i 1928 for sine «kraftfulle beskrivelser av livet i nord under middelalderen». Hun var den yngste som noen gang hadde fått prisen og den tredje kvinnen. Hun ga nobelmedaljen bort til inntekt for Finlandshjelpen i 1939. 2023: Jon Fosse Jon Fosse ble torsdag tildelt nobelprisen i litteratur. Han får prisen for sine «innovative skuespill og prosa, som gir en stemme til det usigelige». Fosse sier at han er overveldet og svært takknemlig. (NTB)

Mye spilt

Fosse er født i Haugesund og vokste opp i Strandebarm i Kvam kommune i Hardanger. Han bor i dag i Grotten, statens æresbolig for fortjente kunstnere, i utkanten av Slottsparken i Oslo.

Over 70 skuespill, romaner, dikt- og essaysamlinger er blitt gitt ut siden debutromanen «Raudt og svart» i 1983. Arbeidene hans er oversatt til flere enn 50 språk og iscenesatt i nærmere 500 produksjoner.

Bare Henrik Ibsen kan vise til like mange oppsetninger verden rundt som Fosse. Ett år var han mer spilt på verdens scener enn Shakespeare.

BOLIG: Jon Fosse bor i statens æresbolig Grotten i Slottsparken i Oslo. Foto: Morten Holm / NTB

Det ferske romanverket «Septologien» ble tidligere i år nominert til den internasjonale Bookerprisen, som etter Nobelprisen regnes for å være en av verdens mest prestisjetunge litteraturpriser.

Men det er slett ikke opplagt at Fosse ville bli en dramatiker av internasjonalt format. Han har rendyrket romankunsten på sin helt spesielle måte i årene etter debuten.

Handlingene i romanene er sjelden særlig omfattende, men hans repeterende fortellermåte skaper en språklig musikalitet og poesi som vinner mange beundrere.

Fosse forklarer at han som debutant aldri hadde hatt så store forhåpninger. Målet hans var å kunne leve av det å skrive.

– Jeg hadde mål om å ikke gi meg, og om å holde på. Også hadde jeg et stort håp om at et forlag skulle ville gi det ut, sier Fosse.

Disse bøkene har Fosse skrevet: Fosse har skrevet over 70 verk. Blant dem er det både romaner, skuespill, dikt og essay. Dette er noen av de mest kjente: «Raud, svart» – debutromanen fra 1983.

«Nokon kjem til å komme» – teaterstykke inspirert av Samuel Becketts stykke «Mens vi venter å Godot». Fosses debut som dramatiker. Siden har han blitt den mest spilte norske dramatiker siden Ibsen.

Trilogien «Andvake», «Olavs draumar» og «Kveldsvævd» fra hengoldsvis 2007, 2012 og 2014. Bøkene er satt i en historisk setting.

«Septologien» – årsfersk romanverk som har blitt nominert til den internasjonalt gjeve Bookerprisen. Forfatterskapet Fosse så langt har lagt bak seg, er preget av indre monologer, bevegelse i språket, minimalisme og bruk av repetisjoner som virkemidler. Fosse er oversatt til over 50 språk, og har allerede mottatt godt over 40 priser og utmerkelser.

– Uendelig stolte

– Vi er uendelig stolte over at Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur, sier forlagsdirektør Edmund Austigard i Det Norske Samlaget.

Fredag ble det kjent at Jon Fosse tildeles Nobels litteraturpris.

– Siden Fosses litterære debut i 1983 har vi i Det Norske Samlaget fått følge et produktivt forfatterskap i stor utvikling og utbredelse. Vi har sett en forfatter, som etter å ha etablert seg solid som romanforfatter, poet og barnebokforfatter, har gjort dramatiker av seg og opplevd et internasjonalt gjennombrudd uten sidestykke i samtidslitteraturen, sier Austigard videre i en pressemelding.

Sjef for Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, kaller tildelingen for en milepæl for hele kulturlivet, og for litteraturen og teatret spesielt.

– Dette er jo ikke helt uventet, det har vært diskutert i flere år, og nå skjer det endelig. Det er så ufattelig fortjent, sier Ulfsby til NTB.

– Det er et enestående forfatterskap som vi er så stolte over å få ta del i, sier teatersjefen, som ble hentet ut fra prøvene til stykket «Frost» for å få nyheten.