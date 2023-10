Jon-Arvid gjorde mystisk funn i fjellheimen

– Det er ein veldig snodig sak. Det er det.

Orda tilhøyrer Jon-Arvid Himle. Han ler godt når TV 2 ringer for å høyre meir om det heilt spesielle funnet inne på Vikafjellet i Vestland fylke.

Himle har vore oppsynsmann her i snart 15 år. Han er svært ofte ute på tur for å sjå til at alt er som det skal vera i jakt- og fiskeområdet i Sendedalen.

Difor vart han mildt sagt overraska over det som møtte han på tur i august.

Såg etter ryper – fann blått lys

Ved Lars-Olavatnet, eit godt stytte utanfor allfarveg, skulle han sjekke korleis det stod til med rypebestanden.

– Dette er i eit område der det svært sjeldan går folk, forklarar Himle.

Brått såg han eit merkeleg, blått lys på ein høgde lenger borte i terrenget.

Han gjekk mot lyset og fann noko han aldri før har sett ute i naturen.

– Det var ein monolitt som stod oppå ein stein. Den var veldig forseggjort. Eg syns naturleg nok dette var veldig rart.

Det var Avisa Hordaland som først fortalde om det spesielle funnet.

MONOLITT-MANNEN: Han vart kanskje ikkje like overraska som apene som oppdagar monolitten i Stanley Kubricks filmklassikar «2001: A Space Odyssey». Men noko slikt har oppsynsmann Jon-Arvid Himle aldri funne i fjellet før. Foto: Aud Jorun Thorsen

Aldri sett før

Oppsynsmannen tykte den såg massiv og tung ut og prøvde å løfte den. Då merka han at monolitten var festa til steinen.

– Den såg ut til å vera laga i rustfritt stål og så har den blitt pussa med ei maskin. Den eller dei som står bak, har nok hatt eit svare strev med å feste den til steinen, meiner Himle.

Det blå lyset han såg var gjenskin frå sola som trefte toppen av monolitten. Den er av rustfritt stål eller aluminium.

Himle har over 30 år bak seg som oppsynsmann, dei siste 12-15 åra for jakt og fiske i Myrkdalen grunneigarlag.

– Eg har aldri funne eller sett noko slikt før. Eg er spent på kva som er forklaringa.

Han anslår at monolitten han fann er plassert rundt 45 minuttars gange vestover frå riksveg 13.



Fleire funn i verda

Også andre stader i verda er det rapportert om funn av monolittar ute i naturen.

Særleg i år 2020 dukka det opp mange rundt omkring i verda.

Kanskje den mest kjente i Utah, USA, som truleg har inspirert folk over heile verda til å lage og plassere ut sine eigne monolittar.

Utah-monolitten skapte eit veldig oppstyr på sosiale medium.

Etter kvart kom det fram at det var ei kunstnargruppe som stod bak monolitten i Utah.



No har altså noko liknande dukka opp i ein fjellheim i Norge. Vel og merke ein god del mindre enn dei andre, med sine 40-50 cm i høgde.

Himle trur at også Vikafjellet-monolitten er ein del av eit slags verdsomspennande kunstprosjekt.

– Men den er jo plassert ganske langt frå der folk vanlegvis går i dette området. Viss dette er kunst som skal glede folk, så er det jo feil plass å sette den, meiner Himle.

DUKKA OPP: Denne monolitten dukka opp i Utah i USA i november 2020. Den er ein god del større enn den Jon-Arvid Himle fann på Vikafjellet i sommar. Foto: Handout

Blir levert til politiet

Politiet er også involvert i saka. Monolitten er nemleg plassert ut i eit område som er ein del av Stølsheimen landskapsvernområde.

Kristoffer Ullern Hansen i Statens naturoppsyn var inne i Sendedalen førre veke og tok med seg monolitten.

– Det skal overleverast til politiet. Det er ikkje lov å setje opp slikt i verneområde. Det er bora hol i steinen, slik at monolitten kunne stå som ein slags søylesko ned i steinen, seier Hansen til TV 2.

Han anslår at monolitten veg ein liten kilo.

FESTE: Slik klarte monolitten å stå oppreist på steinen. Foto: Kristoffer Ullern Hansen / Statens naturoppsyn

Det er faktisk ikkje første gang han må fjerna merkelege ting frå verneområdet på Vikafjellet. For nokre år sidan måtte han demontera ein større kunstinstallasjon som var plassert på ein høgde på 900 moh.

Også denne gongen undrar han seg over kva dette kan vera for noko.

– Men eg har jo sett dei andre monolittane som er plassert i verneområde andre stader i verda. Så her er det kanskje snakk om ein lokal «copycat» som har blitt inspirert.

– Det er veldig sjeldan at vi finn slikt i fjellet. Det viktigaste for oss å få fram er at dette ikkje er lovleg, seier Hansen.