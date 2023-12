Johny Vassbakk er frikjent for drapet på Birgitte Tengs

STAVANGER (TV 2): Aktors DNA-bevis mot Johny Vassbakk (53) er ikke fellende, mener Gulating lagmannsrett. Nå er han frikjent for det 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs (17).

Vassbakk satt selv på et bakrom da avgjørelsen ble opplest tirsdag.



Klokken 12.30 kom han inn i salen da den endelige avgjørelsen ble lest opp, og så forlot han salen igjen. Han gråt da resultatet ble klart.

– Han sier at han har forstått dommen, sier forsvarer Stian Bråstein.

Vassbakk løslates i dag. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i september 2021.

PÅ PLASS: I denne bilen ankom Johny Vassbakk lagmannsretten i Stavanger tirsdag morgen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Beviset holder ikke

Tidligere i år ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs, men i høst har omkampen stått i Gulating lagmannsrett, der dommerne har vært uenige.

To meddommere mente han skulle dømmes, mens resten av dommerne er uenige i dette.

Avgjørelsen er at Vassbakk skal frifinnes for drapet som fant sted på Karmøy våren 1995.

Lagmannsretten mener at nøkkelbeviset, et Y-DNA-funn på Birgitte Tengs’ strømpebukse, ikke holder til å dømme ham.

«Når man bare vurderer biologiske spor isolert sett, er det ikke mulig å si hva som er gjerningsrelevant», heter det i dommen.

«Dersom tiltalte er gjerningsperson, er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor han bare har lagt igjen DNA på låret», står det videre.

Påtalemyndigheten får refs

Det er også gjort en rekke nye undersøkelser av strømpebuksa, blant annet knyttet til det som ser ut som et håndavtrykk. Det er ikke gjort funn her som med sikkerhet stammer fra Vassbakk.

Retten utelukker ikke at blodsporet er avsatt fra Birgitte Tengs selv.

FRIFINNES: Flertallet av dommerne er ikke i tvil: Johny Vassbakk skal ikke dømmes for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dommerne mener det finnes flere mulige måter at spor fra Vassbakk kan ha havnet på strømpebuksa før drapet selv om de ikke er funnet en konkret og realistisk måte dette skal ha skjedd på.

BAKGRUNN: Dette er Birgitte Tengs-saken.



Retten er også kritisk til påtalemyndigheten og etterforskningen som de mener ikke har gjort en «forsvarlig bevisvurdering» og at de i for liten grad har etterforsket til gunst for Vassbakk.

Retten skriver rett ut at politiet har gått i en bekreftelsesfelle.

Dommerne peker på at det er funnet en rekke tekniske beviser fra ulike personer på avdøde, blant annet flere hårstrå.

Birgitte Tengs ble sist sett i live i gågata i Kopervik den kvelden før hun ble funnet død.

HOVEDBEVISET: Et teknisk funn på strømpebuksa til Birgitte Tengs er aktors viktigste bevis mot Johny Vassbakk, men det holdt ikke til domfellelse. Foto: Politiet

Uenighet mellom dommerne

Ingen har sett Vassbakk og Tengs sammen. I tillegg var det flere personer som kjente Vassbakk i Kopervik den natta Tengs var der, men ingen har sett verken Vassbakk eller bilen hans.

Retten legger også vekt på at Vassbakks mor, etter pågripelsen i 2021, forklarte til politiet at sønnen ikke hadde noe med drapet å gjøre. Hun mente i avhøret å ha sett ham hjemme den aktuelle kvelden.

Det var om morgenen den 6. mai i 1995 at Birgitte Tengs ble funnet død i et kratt cirka 400 meter fra sitt eget hjem, som ligger noen kilometer fra der hun sist ble sett.

Ingen vet hvordan Tengs ble fraktet til funnstedet. Vassbakk har selv forklart at han kjørte bil alene rundt på Karmøy den aktuelle natten.

Tengs’ strømpebukse og truse var trukket ned, og hun hadde massive hodeskader som trolig ble påført med en tung stein.