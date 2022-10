Johny Vassbakk (52) tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17)

Riksadvokaten har besluttet at den 52 år gamle mannen fra Skudeneshavn på Karmøy skal tiltales for det uløste drapet.

Både i tiden før og etter at Vassbakk ble pågrepet på Lista i Agder i fjor høst, har politiet gjennomført en omfattende etterforskning mot 52-åringen fra Haugalandet i Rogaland.

Både Sør-Vest politidistrikt og Rogaland statsadvokatembeter har innstilt på at Vassbakk skal tiltales for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs, som skjedde i 1995.

Det mener også Riksadvokaten, som nå har besluttet å ta ut tiltale i saken:

NEKTER: Johny Vassbakk (52) nekter straffskyld. Foto: Privat

«Natt til lørdag 6. mai 1995, i og ved Gamle Sundveg på Karmøy, tok han kvelertak på Birgitte Tengs og slo henne gjentatte ganger i hodet med eller mot en stein. Hun ble påført et stort antall skader, blant annet kjevebrudd, omfattende skallebrudd og utbredte knusningskader i hjernen. Hun døde som følge av hodeskadene.» heter det i tiltalen.

Dermed risikerer 52-åringen fengsel for drapet, som er ett av norsk kriminalhistories mest omtalte.

– Han begynte å gråte og klarte ikke å snakke på noe tid. Han bruker ord som «mareritt» og «justismord». Det var ikke det svaret vi håpet på, sier han til TV 2. sier Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen til TV 2.

Nekter straffskyld

Det er primært tre ting som påtalemyndigheten legger til grunn for hvorfor de mener det strenge beviskravet er oppfylt:

Et DNA-bevis, som er et funn av et såkalt Y-kromosom, som de mener knytter Vassbakk til offeret.

Tiltaltes straffehistorikk.

Hans manglende alibi natten da Birgitte ble drept.

Dette er Birgitte-saken: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september i fjor 52 år gamle Johny Vassbakk på Haugalandet som er siktet for drapet. Mannen fikk også status som siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse, er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Politiet har ikke hatt tilsvarende gjennombrudd i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen. Politiet avsluttet etterforskningen av saken 31. august og sendte saken til statsadvokaten og Riksadvokaten for påtalemessig avgjørelse. Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober. Kilde: NTB

Vassbakk selv har imidlertid vært tydelig på at han nekter enhver befatning med drapet. Han har ved samtlige fengslingsmøter begjært seg løslatt.

Det store spørsmålet er dermed om bevisene og indisiene er nok til å overbevise domstolene om at han gjorde det han nå står tiltalt for.

ULØST: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept på Karmøy i Rogaland 6. mai 1995. Foto: NTB

Fikk gjennombrudd

DNA-beviset har under etterforskningen fremstått som det viktigste beviset mot tiltalte.

Det er ikke snakk om noen fullstendig DNA-profil, men funn av et Y-kromosom. Funnet er gjort i, eller rett i nærheten av, en blodflekk på Tengs' strømpebukse.

STRØMPEBUKSE: Y-kromosomet ble funnet på denne strømpebuksa. Foto: Politiet

I oktober i fjor, altså snaue to måneder etter pågripelsen, fikk politiet et nytt gjennombrudd vedrørende DNA-beviset.

Dette førte til at både Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett mente at beviset var styrket.

Det konkluderte domstolene med etter at en dansk DNA-ekspert avdekket en mutasjon, som gjør at påtalemyndigheten kan utelukke at Y-kromosomet stammer fra noen av Vassbakks mannlige slektninger.

På bakgrunn av at retten har ment at det er «meget sterk sannsynlighet» for at Vassbakk har begått drapet, har han sittet varetektsfengslet med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 172a.

Det innebærer at retten har vært enige med påtalemyndigheten i at bevisene i saken i særlig grad styrker mistankegrunnlaget.

Tina-saken ikke del av tiltalen

Da politiet tidlig i september i fjor gjorde det kjent for offentligheten at 52-åringen var siktet i saken, gikk de samtidig ut med at han også hadde formell status som mistenkt i en annen uløst drapssak.

Tina Jørgensen (20) fra Stavanger ble funnet drept på Jæren i Rogaland fem år etter drapet på Tengs.

Allerede i de opprinnelige etterforskningene av begge sakene var Vassbakk inne til avhør, ansett som en såkalt moduskandidat.

Dette fordi han var i distriktet uten alibi ved begge anledninger, og fordi han tidligere var dømt for straffbare handlinger mot kvinner før drapene.

I midten av august gikk politiet ut med at Vassbakk, på grunn av politiets metodebruk i etterforskningen, har fått endret status fra mistenkt til siktet i Tina-saken.

DREPT: Tina Jørgensen (20) ble funnet i en kom i oktober 2000. Foto: NTB

Denne saken er ikke en del av tiltalen som nå er tatt ut. Tiltalen omfatter utelukkende drapet på Birgitte Tengs.

Angrep kvinnelig psykolog

På 1990- og 2000-tallet ble Vassbakk straffedømt flere ganger. Disse sakene kommer påtalemyndigheten til å trekke frem igjen under den kommende rettssaken.

Blant annet ble han dømt for å ha angrepet en psykolog tilbake i 1990.

Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett i 1991 oppsøkte han den kvinnelige psykologen i hennes eget hjem.

I dommen heter det at:

«Han forsøkte, tross motstand fra hennes side, flere ganger å legge armene rundt henne. Da dette ikke lyktes, tok han en snor rundt halsen hennes og strammet til slik at hun ikke fikk puste».

Da snoren brått røk, ga han opp videre forsøk.

Dette sa kvinnen i et intervju med TV 2 tilbake i 2018:

– Det som skjedde, var at vi sto i døråpningen, og jeg forsøkte å forhandle ham ut. Plutselig kjenner jeg snoren rundt halsen. Fra det øyeblikket så har jeg ikke kontakt med vedkommende. Det er da jeg skjønner at jeg kan dø, sa hun i intervjuet.

Retten beskrev angrepet som «svært nær opp til et drapsforsøk». I den samme dommen ble han også dømt for å ha blottet seg og onanert foran en annen kvinne.

TIDLIGERE DØMT: Johny Vassbakk er domfelt flere ganger. Nå risikerer han fengsel for drapet på Tengs. Foto: Privat

For disse forholdene ble han dømt til seks måneder i fengsel.

Domfelt flere ganger

I en annen dom mot Vassbakk ble han dømt for gjentatte ganger å ha seksuelt trakassert en kvinne i tidsrommet mellom 22. desember 1994 og 15. februar 1995.

Han er også domfelt for flere tilfeller av blotting foran unge kvinner. Disse forholdene skal ha skjedd året etter at Tengs ble funnet drept.

FUNNET HER: Tengs ble funnet drept på Gamle Sundsvei på Karmøy. Foto: Kristian Myhre / TV 2

TV 2 er også kjent med at han er dømt i tre tyverisaker, som skal ha skjedd i 2001, 2002 og 2005.

I forbindelse med at disse sakene var oppe i Karmsund tingrett, forklarte han at han i ensomme perioder har fått et seksuelt utløp for å tilegne seg sko og andre gjenstander.

For disse tilfellene fikk han syv måneder i fengsel.

Ble oppsøkt av filmskapere

I 2015 ga forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr ut boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?», som også ble til en TV-serie på TV 2.

To år senere ga forfatter og journalist Erlend Frafjord ut boken «Da Tina ble drept». I alle tre publikasjonene ble Vassbrakk trukket frem som en mulig moduskandidat.

I TV-serien ble tiltalte også oppsøkt og konfrontert med spørsmål om sakene.

«Jeg er så møkka lei av å bli trakassert på den måten der. Jeg har ingenting å gjøre med verken den ene eller den andre saken, så enkelt er det», sa Vassbakk til filmskaperne den gang.

Oversmitte og vitner

Parallelt med etterforskningen har hans forsvarere, Stian Kristensen, Stian Trones Bråstein og Ørjan Eskeland, vært opptatt av å belyse flere momenter som kan tale for at deres klient ikke har gjort det han nå er tiltalt for.

Et særlig sentralt tema har vært om Y-kromosomet kan ha blitt avsatt før eller etter ugjerningen.

Påtalemyndigheten må bevise at DNA-beviset er såkalt handlingsrelevant, altså at det ikke er noen tvil om at det havnet på offerets strømpebukse i forbindelse med drapet.

6. MAI: Politiet på åstedet etter at Birgitte Tengs ble funnet drept. Foto: Eirik Østberg /Haugesunds Avis

I tillegg har forsvarerne pekt på at det ikke finnes noen observasjoner av Vassbakk på Karmøy natten da drapet skjedde.

Dette på tross av at det ble gjort flere tusen avhør i den opprinnelige etterforskningen, samt at tiltalte allerede på dette tidspunktet var en kjent karakter i området.

Kaia på Kvalavåg

Advokatene har også bedt politiet om å gjøre konkrete etterforskningsskritt opp mot om det kan sies med sikkerhet om drapet var seksuelt motivert eller ikke.

Samtidig har de bedt om at de avklarer tidspunktet for når et bestemt kaianlegg på Kvalavåg på Karmøy ble bygget.

I to avhør etter drapet sa tiltalte at han ikke var kjent på Sundveien, som ligger tett opp mot åstedet.

Dette har politiet stusset på, fordi Vassbakk var med på å bygge dette kaianlegget, og at han forklarte at han bodde i Skudeneshavn, helt sør på Karmøy, da kaia ble bygget.

I så fall ville det vært helt unaturlig å kjøre en annen vei til Kvalavåg, som ligger nord for åstedet, enn via Sundveien.

Forsvarernes poeng er at de som hadde ansvaret for byggingen av kaia, i nye avhør, har forklart at de mener å huske at den ble bygget på et senere tidspunkt.

Hvis det stemmer bodde Vassbakk da nord for åstedet – og det ville ikke vært naturlig for ham å kjøre forbi Sundveien.

Slik TV 2 forstår det har politiet ikke kommet helt til bunns i når kaianlegget faktisk ble bygget.

Stor etterforskning

I løpet av det siste drøye året som har gått, har rundt 20 politifolk jobbet dedikert med Birgitte-saken.

De har fordelt seg på ulike prosjekter, med mål om å se om det finnes flere beviser, som enten taler til gunst eller ugunst for Vassbakk.

De har avhørt en rekke vitner og forsøkt å gjøre ytterligere DNA-undersøkelser.

I tillegg har de gjort tekniske undersøkelser, blant annet i Vassbakks bobil og i en sjøbod han har disponert.

BOBIL: Tiltalte ble pågrepet mens han var på Sørlandet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Skjulte metoder

Før de gikk til pågripelse, benyttet de seg også av en rekke skjulte metoder.

Blant annet lyttet de til tiltaltes telefon og monterte et skjult kamera på utsiden av boligen hans.

Vassbakk mener seg i tillegg oppsøkt av hemmelige politiagenter, uten at politiet har bekreftet eller avkreftet dette.

I slutten av august ble politiets innstilling oversendt statsadvokatene i Rogaland, som kort tid etter videresendte saken til Riksadvokaten.

BERAMMET: Rettssaken skal gå her på tinghuset i Haugesund. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er satt av hele 12 uker til hovedforhandlingen, som avholdes i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Planlagt oppstart er 31. oktober, og vil bli aktorert av statsadvokatene Thale Thomset og Nina Grande.

Det er imidlertid ikke gitt at partene vil trenge tre måneder på å gjennomføre rettssaken.