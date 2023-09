Johnny (Sp) går til valg på å sabotere egen partileder

– Vi må vinne valget i Lebesby, sier ordførerkandidat Johnny Myhre fra Senterpartiet.

Han kikker bort på de 17 vindmøllene som siden 2006 har stått på Gartefjellet ved Kjøllefjord. Et par hundre meter nedenfor vandrer noen rein tilsynelatende fredfullt forbi.

Vil stoppe Vedum

Mer enn 17 vindmøller vil han ikke ha i kommunen. Derfor vil han gjøre alt i sin makt for å stoppe partileder Trygve Slagsvold Vedums planer om storstilt vindkraftutbygging i fylket ved å sabotere reguleringsplanene når de kommer til kommunestyret.

– Hvis velgerne stemmer på oss og vi får et flertall i kommunestyret mot vindkraftutbyggingen, så vil vi stemme nei og avvise reguleringsplanene som blir lagt frem. Da får vi stoppet vindkraftutbyggingen, sier Myhre.

IDYLLISK: Bygda Kjøllefjord ligger nesten ytterst på Finnmarkskysten, rett ut mot Barentshavet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Velgerne må stemme på Senterpartiet i Lebesby for å stoppe Senterpartiet nasjonalt?

– Ja.

– Det høres paradoksalt ut?

– Det er klart det. Men sånn er det, sier Myhre kontant.

Ødelagt valgkampen

Det er bare dager igjen til valgdagen. Lokale målinger i Finnmark tyder på at Senterpartiet går mot et svært dårlig valg i nord.

Det støttes opp av TV 2s ferske gallup, som viser at det går mot partiets svakeste valg på 72 år.

Myhre er ikke veldig optimistisk.

– Jeg sitter med en følelse av at nå har de ødelagt valgkampen for oss.

Fra verandaen på huset sitt i bygda Lebesby, en drøy times kjøring fra vindmøllene i Kjøllefjord, kan Myhre skue utover naturskjønne Laksefjorden hvor Barentshavet står rett utenfor og den lokale skolen med 20 elever som han er rektor for.

Han har vært medlem av Senterpartiet i to år. Da han meldte seg inn, i 2021, fløy partiet høyt på målingene og lå opp mot 20 prosent nasjonalt. Partileder Trygve Slagsvold Vedum ble utropt til statsministerkandidat for partiet. Men siden den gang har partiet slitt i . ja, motvind.

I begynnelsen av denne lokalvalgkampen slapp Vedum bomben: til tross for at landsmøtet i partiet vedtok å si nei til elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya, går Senterpartiet nå fullt inn for å gjøre nettopp det.

Problemet er at Finnmark har kraftunderskudd, og en elektrifisering av Melkøya uten nok ny kraft ville trolig bety skyhøye strømpriser i fylket. Regjeringen har lovet at gasskraftverket på Melkøya skal holdes gående frem til ny kraft eventuelt er på plass.

Kan bli 400 nye vindmøller

Og det skal skje ved en storstilt utbygging av vindmølleparker og tilhørende kraftlinjer i Lebesby og Gamvik kommuner i Finnmark – midt i urørt natur og urfolks- og beiteområder.

REIN KRAFT: Midt mellom kraftlinjer og vindmøller i Kjøllefjord beiter reinsdyrene, tilsynelatende fredfullt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Vedums vedtak fra regjeringskontorene i Oslo slår rett inn på valgkampen til Johnny Myhre, som er Senterpartiets ordførerkandidat i Lebesby.

– Det har påvirket valgkampen vår negativt. Nå er det mange som sier til meg at de ikke vil stemme på oss fordi de ikke kan stole på Senterpartiet lenger, sier Myhre.

I områdene i og rundt Lebesby kommune er det planlagt flere vindmølleparker, som skal produsere fornybar, grønn energi. Det største prosjektet, Davvid vindpark, kan alene ende med opp mot 160 vindmøller.

Men det er ikke det eneste prosjektet. I tillegg er disse tre under planlegging:

Laksefjorden vindpark: 60 vindmøller

Digermulen vindpark: 60 vindmøller

Sandfjellet vindpark: 100 vindmøller

FLERE HUNDRE VINDTURBINER: Dette er vindpark-prosjektene som planlegges i Lebesby og Gamvik kommuner i Finnmark. Foto: Torleif Hamre (grafikk)

Nærmere folk enn Vedum

Det er disse planene Senterpartiet i Lebesby nå vil sabotere.

– Vi er fortsatt imot elektrifiseringen, uansett hva Vedum har bestemt i Oslo. Og Vedum har fått et ganske kraftig brev fra oss om hva vi synes om dette.

– Det virker litt paradoksalt at dere sier man skal stemme på Senterpartiet for å stoppe Senterpartiet?

– Ja. Men sånn er det når man er lokalpolitiker versus sentralpolitiker. Vi ser kanskje bedre det nære bildet enn hva Vedum gjør.

– Vil du si at du er nærmere folk?

– Jeg er nærmere folk enn Vedum. Det er det ikke noen tvil om, slår Myhre fast..

NÆR FOLK: Johnny Myhre går gjerne i Senterpartiet-jakken sin, med påskriften «Sp - nær folk». Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Myhre mener Senterpartiet har latt seg overkjøre i saken og gitt en seier til Arbeiderpartiet.

– Vi sitter i en regjering der Senterpartiet er i mindretall. Og denne saken vant Arbeiderpartiet. Det er det ingen tvil om. Jeg regner med at Senterpartiet har forhandlet til seg noe for å gå med på dette.

– Hva har du sett av det?

– Nei, ikke noe foreløpig, sier Myhre oppgitt.

Vil ikke ha Vedum-besøk

Med bare én uke igjen av valgkampen håper Senterpartiets ordførerkandidat at han nå får se minst mulig til Senterpartiets partileder og finansminister.

– Vedum har ikke vært her. Jeg har ikke hørt at han skal hit heller.

– Ønsker du å ha ham hit på besøk i valgkampen?

– Jeg tror egentlig ikke det er noen vits. Vi er jo høflige, så vi vil jo ta imot ham på alminnelig vis. Men jeg vet ikke om velgerne vil synes det er så greit. Jeg tror det er nok nå. Vi bare pisker opp mer hvis Vedum kommer på besøk. Jeg tror det er greiest at han bare er der han er.

– I Oslo?

– Ja, sier Myhre.