John Petter unngår nyheter: – Fryktdop

– Hvorfor skal jeg dope meg ned i frykten? Jeg kan ikke gjøre noe med krigen uansett, så hvorfor skal jeg da engasjere meg?

Psykolog John Petter Fagerhaug er selv en nyhetsunnviker, men kanskje ikke slik du tror.

Fagerhaug holder seg nemlig oppdatert på nyhetsbildet, men det skjer med fem minutters kjapp skrolling i riksmediene. Hver onsdag tar han helt fri fra sosiale medier.

Mer mediebruk enn dette tillater han seg ikke, av hensyn til sin egen mentale helse.

– Nyhetene kan skape frykt, og gi inntrykk av at verden er mer negativ enn den egentlig er. Min virkelighet er ganske bra, men hvis jeg lar nyhetene styre, så blir den straks mer negativ. Det skjermer jeg meg for, sier han.

AVSTAND: John Petter Fagerhaug er tilgjengelig hvis noen ringer, men ellers ligger mobilen et stykke unna, trygt plassert på bordet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Avviser «nyhetsjunkies»

Fagerhaug setter ord på det mange kanskje føler på om dagen.

Siden nyttår har det vært tosifret antall drap i Norge. I Ukraina og i Gaza ruller de blodige konfliktene, og i Europa er forsvarstoppene stadig ute og ber folk mentalt forberede seg på krig.

Og bare for å toppe kransekaken – hvem vet hva som skjer hvis Trump blir valgt til ny president og gjør alvor av truslene om å trekke vestens militære storebror ut av Nato?

– Mange leser om dette og sier at de er «nyhetsjunkies». Nei, de er teknologi-junkies som trenger en unnskyldning for å dope seg ned med mobilen, sier Fagerhaug.

KRIG: En ukrainsk stridsvogn skyter mot russiske styrker. Slike bilder ser man ofte i mediene, men hva gjør det egentlig med oss? Foto: Libkos / AP / NTB

Applauderer unnvikere

Ifølge den årlige Digital News Report-undersøkelsen fra universitetet i Oxford, oppgir 36 prosent at de ofte eller av og til unngår nyheter.

Det er rekordhøyt.

– Og det er bra. Stadig flere beskytter seg, og vil ikke fokusere på elendigheten. Dette er veldig bra for folk flest å gjøre, tenker jeg.

I Norge er antall nyhetsunnvikere på 23 prosent, altså noe lavere.

– Men burde man ikke holde seg oppdatert i tilfelle noe skjer?

– Hvorfor det? Hvis man går rundt og er redd og sliten når det virkelig skjer noe, så har man ikke en dråpe energi igjen til å håndtere det! sier Fagerhaug.

OPPFORDRER: Psykolog John Petter Fagerhaug syns det er bra at mange velger vekk negative nyheter de uansett ikke kan gjøre noe med. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kan tære

– Hvis man går rundt og bekymrer seg for hva som kan skje - hva gjør det med oss?

– Selve frykten er ofte farligere enn det vi er redd for. Redsel er en psykologisk prosess som kan tære på oss, og den trenger vi egentlig ikke å kjenne på før vi må, sier Fagerhaug.

Han understreker at man ikke skal fornekte det som skjer rundt en, men rett og slett velge hva man skal fokusere på. Som Fagerhaug på folkelig vis sier:

– Jeg vet hvordan det ser ut i en utedo, men jeg titter ikke nedi hvis jeg ikke må.

TV 2-redaktør: – Kan bli flinkere

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække har forståelse for at Fagerhaug og andre syns det er for mye mørke i mediene.

– Også vi journalister og redaktører kjenner oss igjen i at vi påvirkes av et dystert nyhetsbilde, og at det er lett å bekymre seg. Samtidig er det vårt oppdrag å bidra til å opplyse nordmenn med informasjon og faktabasert journalistikk.

– Det er en motgift til falske nyheter og konspirasjonsteorier, som igjen fører til polarisering og frykt.

FORSTÅR: Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 har forståelse for at noen kan bli påvirket av dagens dystre mediebilde. Foto: Erik Edland / TV 2

Likevel er Solbrække klar på at TV 2 også skal gi folk håpefulle nyheter, underholdning og innhold som er nyttig og konstruktivt.

– Det er mye positivt som skjer, og det kan vi nok bli enda flinkere til å formidle.

Bekrefter trenden

Medieforsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen bekrefter at nyhetsunnvikelse er en økende trend.

– De fleste mennesker har en terskel for hvor mye negative nyheter de tåler. Dette varierer fra person til person, men hvis man føler at nyhetene går utover psyken, er det fort gjort å trekkes mot ting som kan lysne opp, sier han.

Ifølge Knudsen er nyhetsunnvikelse et relativt nytt forskningsfelt, som har fått økt oppmerksomhet i det siste. Kun noen få unngår alt av nyheter, mens mange unngår bestemte temaer eller saksområder i perioder.

– Man husker for eksempel hvor lei mange ble av covid-19-saker under pandemien. Noen svarer med å unngå alt, sier han.

STUDIER: Medieforsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen sier det er vanskelig å hindre at interessen for nyhetshendelser daler i lengden. Foto: UiB

Det at alle bombarderes av medieinnhold på alle digitale plattformer er en medieutvikling uten sidestykke i historien.

Tidligere ble folk oppdatert kun gjennom tv, radio og aviser. Knudsen tror dagens nyhetsflater kan gi folk en form for medietretthet.

– For noen kan det gjøre det, men hva som telles som nyheter for enkeltindivider er kanskje annerledes enn for journalister. Likevel vil det naturlig nok være mer press på folk nå enn før, sier Knudsen.

– Ikke et demokratisk problem

Spørsmålet er når nyhetsunnvikelsen blir et demokratisk problem.

Faren er for eksempel at folk flest ikke blir oppdatert nok til å ta gode beslutninger. Når det skal stemmes ved valg, er det en fordel at flest mulig kan mest mulig.

– Her tror jeg vi må se på hva man kan forvente fra folk i et demokrati. Er det viktig at folk leser absolutt alle sakene? Jeg tror ikke man kan forvente det, sier Knudsen og legger til:

– Så lenge man er oppdatert nok til at man klarer å henge med i de store samfunnsdebattene, så er det i hvert fall ikke noe demokratisk problem.