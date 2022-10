John Carew erkjenner grovt uaktsomt skattesvik

OSLO TINGRETT (TV 2): Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew (43) erkjenner straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik, men han nekter for den forsettlige delen av tiltalen.

Tidligere landslagspiller i fotball og nå investor og skuespiller, John Carew, er tiltalt for grovt skattesvik.

Tiltalen er todelt:

For de tre inntektsårene fra 2014 til 2016 mener Økokrim at Carew har handlet grovt uaktsomt. For de tre årene fra 2017 til 2019 mener Økokrim at John Carew har unndratt skatt med forsett, altså at han har gjort det med vilje.

Det er den siste delen han nekter straffskyld for.

GROVT UAKTSOM: Den tidligere fotballspilleren nekter for at han bevisst har unndratt skatt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Totalt mener Økokrim at han har unndratt om lag 5,4 millioner kroner.

Ett sentralt spørsmål

Carew er tiltalt etter å ha blitt mistenkt for å ha oppgitt uriktige opplysninger i skattemeldingen. Økokrim mener at Carew ikke har opplyst om at han var skattepliktig til Norge.

– Skal han skatte til England eller til Norge, det er det viktigste spørsmålet her, sier rettskommentator Inge D. Hanssen.

Ifølge norske skatteregler anses du som skattepliktig til Norge dersom du oppholder deg i landet i mer en 183 dager.

Spørsmålet er derfor om Carew har oppholdt seg i Norge mer enn dette i de seks årene han opplyste til myndighetene om at han var skattepliktig til Storbritannia.

AKTOR: Statsadvokat Marianne Bender fører påtalemyndighetens sak for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Han var i Norge i mer enn 183 dager hvert eneste år, men det opplyste ikke Carew om. Han skjulte dette, blant annet ved å benytte flere bankkontoer i Luxembourg, sier aktor Marianne Bender i sitt innledningsforedrag.

– Var stort sett i Norge

Statsadvokat Marianne Bender forklarer innledningsvis hvordan påtalemyndigheten har kartlagt John Carews bevegelser.

Hun sier at de stort sett har sjekket hvor han har dratt bankkortet sitt.

Bender oppsummerer hva Økokrim mener de har funnet:

– I 2014 var han her i minst 233 dager, sier hun.

– I 2015 var han her i minst 259 dager.

– I 2016 var han her i minst 274 dager.

– I 2017 var han her i minst 299 dager.

– I 2018 var han her i minst 282 dager.

– I 2019 var han her minst 289 dager.

Ifølge Bender har Carew erkjent at han var i Norge alle disse dagene.

John Carew skal gi sin forklaring for Oslo tingrett onsdag denne uken.

– Var han klar over reglene, og visste han at han var mer enn 183 dager i Norge? Det er det helt sentrale for denne rettssaken, sier aktor.

– Kan være formildende

Da tiltalen ble kjent i mai sa Carews advokat, Berit Reiss-Andersen at han har handlet «...i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod».

– Hva tenker du om at han og forsvareren sier at Carew har basert seg på feil råd? Holder det i retten?

– Nei, det tviler jeg på. Det kan selvfølgelig være formildende ved en straffeutmåling, men enhver er ansvarlig for egen selvangivelse, sier Hanssen.

FORSVARER: Advokat Berit Reiss-Andersen representerer John Carew. Foto: Heiko Junge

Flod er Carews mangeårige agent og har fulgt fotballtalentet fra starten av hans karriere i den øverste divisjonen i norsk fotball til karrieren som proffspiller i utlandet.

Flod og Carew har også jobbet sammen etter at fotballkarrieren ble lagt på hyllen, og har sammen investert i eiendomsmarkedet.

Statsadvokaten viser i retten til at det har vært omfattende kommunikasjon mellom Flod og Skatteetaten om hvor mange dager John Carew var i Norge allerede i 2015.

I en e-post det året kritiserte Flod Skatteetaten for å mistenkeliggjøre Carew. «Det er jo ikke ulovlig å flytte ut av landet», skrev Flod til Skatteetaten den gangen.

Statsadvokaten viser også til kommunikasjon mellom John Carew og Per Flod fra helt tilbake til 2010, da Carew ennå spilte profesjonell fotball i England. I e-postene kommer det frem at de to diskuterer og regner på hvor mange dager han oppholdt seg i Norge det året.