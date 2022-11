John Carew dømt til ett år og to måneder i fengsel

Økokrim ba om to års fengsel og en bot på 540.000 for John Carew, mens forsvaret ba om samfunnsstraff.

Rettens konklusjon er ett år og to måneders ubetinget fengsel. Det var E24 som meldte om dommen først. Han idømmes også boten Økokrim ba om.

Carew var tiltalt for forsettlig grovt skattesvik for tre av årene, men ble frifunnet for forsettlig overtredelse og dømt for grovt uaktsomhet.

I RETTEN: Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen i samtale med hans tidligere agent og rådgiver Per A. Flod. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Carews advokat Berit Reiss-Andersen i en pressemelding.

Økokrim vurderer anke

– Vi er fornøyd med at tingretten fant at det var riktig å idømme Carew en lang fengselsstraff og at han ble idømt en bot på en halv million, sier førstestatsadvokat Marianne Bender til TV 2.

– Han er nå dømt for grovt skattesvik over en periode på seks år, noe som er alvorlig og som fengselsstraffen også indikerer, sier Bender.

Økokrim vil nå lese dommen grundig og vurdere om den skal ankes. Det vil i så tilfelle være fordi Carew ikke ble dømt for forsettlighet, men grov uaktsomhet.

ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Bender under rettssaken mot John Carew. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp. Økokrim vil nå lese dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

Carew er dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner.

Unndratt skatt utgjorde ifølge Økokrim 5.4 millioner kroner.

Regelen som felte Carew

Det er den såkalte 183-dagersregelen som har vært sentral i saken. Er man skattepliktig bosatt i utlandet, kan man maksimalt være i Norge 183 dager i året.

Økokrim mener å ha bevist at Carew i perioden 2014-2019 oppholdt seg i Norge i minst 233 dager. I dommen presiserer Oslo tingrett at en del av Carews forklaring «ikke kan være riktig». Retten tror ikke Carew på at han ikke visste at han var i Norge mer enn halve året.

«Retten viser til at Carew ikke bare var noen få dager for mye i Norge, men at han oppholdt seg rundt 200-300 dager hvert år i Norge i hele tiltaleperioden», står det i dommen.

Retten mener imidlertid at det ikke er bevist utover rimelig tvil at Carew skjønte at han dermed var skattemessig bosatt i Norge.

– Har overreagert

– Resultatet viser også at Økokrim har overreagert i denne saken. Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, mener forsvarsadvokat Reiss-Andersen videre.

Forsvaret mener saken har ført til unødig offentlig ressursbruk for samfunnet og en offentlig belastning for John Carew. De har så langt ikke tatt stilling til om han vil anke saken:

– Vi vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye, sier Reiss-Andersen.