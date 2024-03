Johanne (27) kom seg inn på boligmarkedet på uvanlig vis

– Det var jo veldig frustrerende. Jeg følte at jeg hvert fall hadde forsøkt å gjøre alt rett, men fortsatt så var det så vanskelig. Så ja, det var egentlig bare kjempefrustrerende.

I fjor høst startet Johanne Vekterud jakten på egen bolig. Men som ferdigutdannet i slutten av 20-årene, med en lønn på rundt 600.000 er alternativene i Oslo svært begrenset.

– Det jeg fant ut var at jeg kunne ha råd til en 20-kvadrats-leilighet med ganske store mangler. Hvor vannrør kunne sprekke, eller hvor det elektriske anlegget ikke var sjekket skikkelig for eksempel, sier Vekterud.

Underveis i prosessen kikket hun like mye på leiemuligheter som kjøpsmuligheter.

Så kom hun over det nylig oppstartede selskapet Oslobolig.

NYINNFLYTTET: Etter snart to måneder begynner leiligheten å komme i orden. Foto: Erik Edland / TV 2

– Lønner seg ikke

– Jeg har jo spart egenkapital i lang tid. Jeg har utdannet meg og har en god jobb, men fortsatt hadde jeg ikke kanskje mulighet til å kjøpe noe ordentlig, sier Vekterud.

Hun forteller at hun jobbet ved siden av studietiden, og var veldig bevisst på å spare til bolig. Sammen med belåningskravet på maks fem ganger inntekt var det likevel vanskelig å kjøpe alene i hovedstaden.

– Oslobolig er et selskap som skal bidra til at flere får muligheten til å eie sin egen bolig i Oslo, sier styreleder i Oslobolig, Anne Helene Mortensen.

OSLOBOLIG: Styreleder Anne Helene Mortensen sier Oslobolig skal hjelpe flere å komme inn på boligmarkedet i hovedstaden. Foto: Per Haugen / TV 2

Oslobolig er et initiativ fra Oslo kommune, og selskapet eies av kommunen, Obos, Bane NOR eiendom og Nrep.

Selskapet kjøper nyboliger, og tilbyr deleie. Det betyr at Vekterud måtte kjøpe en del av boligen, minst 50 prosent, og Oslobolig eier resten av boligen.

Hver måned betaler Vekterud på sitt eget boliglån for sin del av boligen, samt en leie til Oslobolig.

NYTT: Oslobolig kjøper boliger i nye byggeprosjekter. Her på Ensjø i Oslo. Foto: Erik Edland / TV 2

En gang i året kan hun kjøpe seg mer inn i leiligheten, men hun må kjøpe minimum ti prosent. Målet er at kjøperen etter ti år skal eie hele boligen selv.

– Lønner det seg å kjøpe boliger på denne måten?

– Jeg tror hvis du sier helt fra et kapitalperspektiv, så lønner det seg ikke. Hvis du hadde hatt pengene, så hadde det lønt seg å kjøpe boligen 100 prosent. Men poenget er jo at det er en rekke mennesker som ikke har den muligheten, sier Mortensen.

Kan føre til flere boliger

– Det passer for førstegangskjøpere, og andre kjøpere som sliter med å få nok egenkapital til å få kjøpt seg en bolig, sier sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, om deleie-modellen.

Sykepleierindeksen slo i januar fast at en person med en årslønn på rundt 675.000 kroner har råd til kun 2,4 prosent av boligene i Oslo.

Hun mener det er klare fordeler og ulemper med ordningen. Både for enkeltpersoner og boligmarkedet.

– Fordeler med denne typen kjøpsmodeller er at de kan bidra til å øke eierandelen. Flere som ikke kunne kjøpt seg bolig på tradisjonelt vis, kan få hjelp til å komme seg inn på markedet, sier Macic.



Samtidig minner hun om at det likevel er kostbart for en kjøper som må ut med både lånekostnader og leie til Oslobolig.

BOLIGBOOM: Nejra Macic, sjefsøkonom Prognosesentret, mener selskaper som Oslobolig kan øke boligbyggingen. Foto: Per Haugen / TV 2

For boligmarkedet kan deleie-ordninger stimulere til boligbygging.

– I og med at selskapet Oslobolig kun kjøper boliger i nye byggeprosjekter, så bidrar de positivt til boligtilbudet, sier Macic.



Byggebransjen er blant de som er hardest rammet av dyrtiden. På grunn av høye bygge- og finansieringskostnader og lite salg, var det nærmest bråstopp i aktiviteten i fjor. I januar bedret det seg, med en økning i nyboligsalget, melder E24.

– Er det en fare for at en denne typen modellen bidrar til å holde boligpriser oppe, fordi at du i dette tilfellet får kjøperen til å tilpasse seg markedet i stedet for at markedet tilpasser seg kjøperen?

– Det er absolutt en mulighet, men i teorien, så lenge initiativ som dette fører til at boligbyggingen øker, og hvis boligtilbudet øker like mye som etterspørselen øker på grunn av det her, så skal det jo ikke ha noe effekt på prisen, sier sjeføkonomen.

PÅ PLASS: Johanne har lenge spart til egenkapital for bolig og nå kan hun endelig lage mat på eget kjøkken.. Foto: Erik Edland / TV 2

Skeptisk til inntektsgrensene

Macic har likevel en betenkelighet med tilbudet til Oslobolig. Hun mener inntektsgrensen for hvem som kan få hjelp av selskapet til å kjøpe bolig, er for høy.

En førstegangskjøper kan maks tjene 675.000 kroner i året for å kunne benytte seg av deleie-ordningen til Oslobolig. Har du tidligere vært inne på boligmarkedet, men sliter med å komme deg inn igjen, kan maksinntekten din være 825.000 kroner i året.

– Ordningen dekker en veldig stor målgruppe. Maksinntekten kunne med hell vært satt lavere sånn at ordningen var mer spisset, og hjalp dem som ikke kan kjøpe bolig ellers, sier Macic.

Anbefaler det

Vekterud er strålende fornøyd med å en andel av egen bolig, og anbefaler det varmt til andre.

– Jeg tenkte bare at det var en kjempefin mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

FORNØYD: Johanne Vekterud er glad for muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Om jeg hadde hatt mulighet til å kjøpe uten Oslo Bolig og hatt masse penger, så hadde jeg sikkert gjort det. Men det er en kjempefin mulighet for meg som singel førstegangskjøper, til å komme meg inn på markedet, sier Vekterud.