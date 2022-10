Joe Biden: – Ingen kødder med en Biden

USAs president Joe Biden har besøkt deler av Florida etter orkanen Ians herjinger.

I løpet av det politisk ladede besøket fikk Biden se de enorme ødeleggelsene orkanen har lagt bak seg.

Under en samtale med ordfører i Fort Meyers Beach, Ray Murphy, gikk det en kule varmt for presidenten. Seansen ble foreviget gjennom et mikrofonopptak.

Går viralt

Innholdet i samtalen tyder på at Biden kanskje ikke var klar over at mikrofonen var på.

– No one fucks with a Biden, eller «ingen kødder med en Biden» på norsk, sier Biden.

– Det har du helt rett i, svarer ordføreren.

Klippet har siden gått viralt og blitt omtalt av en rekke internasjonale medier.

Mulig duell

Samtalen settes i sammenheng – uten at det er bekreftet – med det faktum at Biden og Ron DeSantis, guvernør i Florida, kan ende opp med å konkurrere mot hverandre i presidentvalget.

Hvis Biden stiller til gjenvalg, slik han sier han vil, kan det bli et oppgjør mellom de to.

Republikaneren DeSantis er en av Bidens argeste motstandere. I forbindelse med orkanen Ian har de to imidlertid lagt den politiske uenigheten til side og samarbeidet.

Minst 98 bekreftede dødsfall knyttes til orkanen Ian, 89 av dem i Florida. 2,6 millioner mennesker mistet strømmen.