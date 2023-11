Jobbtilbudet ga Victor livet tilbake

For åtte år siden var Victor Stange arbeidsledig, nedbrutt og alene. Han gikk på Nav og tiltak, men orket ikke se folk i øynene.

Men da han fikk tilbud om jobb av butikksjef Kent Windahl på Rema 1000, snudde alt - både på jobb og privat.



En tøff oppvekst

– Det handler om å bli sett. Kent så meg, og han skjønte at jeg hadde en glød inni meg. Jeg prøvde og feilet mange ganger. Men Kent ga meg alltid en ny sjanse. Det har forandret livet mitt, sier Victor Stange til TV 2.

34-åringen kom fra et mørkt sted. En lei oppvekst med mobbing og skolebytte hadde gjort ham innesluttet, deprimert og full av angst.

Kent Windahl husker det første møtet. Victor var sendt av Nav, men den unge mannen turte ikke en gang å se sin kommende sjef i øynene under intervjuet.

– Men jeg så noe der. Og jeg er fryktelig dårlig på å si nei. Men jeg har aldri angret. Den blomstringen jeg har sett hos Victor, og mange av de andre her på butikken, er noe av det fineste jeg har opplevd. Da føler jeg at jeg gir noe tilbake til samfunnet, sier Windahl.



7 av 10 fra Nav

I dag er 70 prosent av de ansatte på Rema på Bjølsen rekruttert fra Nav eller ulike tiltaksordninger. Alle avdelingslederne i butikken har lignende bakgrunn.

– Det er rett og slett slik jeg rekrutterer. Og det jeg får tilbake er lojale, samvittighetsfulle ansatte som liker jobben sin og blir værende lenge, sier Windahl.



Han har ingen spesiell metode eller oppskrift.

– Det handler om å se mennesket og være hyggelig. Og bruke den tiden som trengs. Det eneste kravet jeg stiller, er at kandidatene må være motivert selv. Og jeg tror nesten alle mennesker har en motivasjon der inne, som det er mulig å få frem, sier Windahl.

Fikk pris

SOVER BEDRE: Rema-sjef Ole Robert Reitan kaller sitt konsern en inkluderingsmaskin. – At vi hjelper ma mange ut av utenforskap og inn i fast jobb gjør at jeg sover bedre om natta sier Reitan. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Og denne uken kom det synlige beviset på at mange setter pris på den innsatsen Windal og mange av hans kolleger gjør for å hjelpe folk med huller i CV-en, og kanskje andre utfordringer, fra et liv på trygd, til et liv med jobb og fast inntekt.

Rema 1000 ble tildelt NHOs pris «Ringer i vannet» for sitt inkluderingsarbeid. Og Kent var en av kjøpmennene som fikk være med å motta diplomet sammen med sjefen, Ole Robert Reitan.

Reitan-konsernet har satset på inkludering i mange år. Bransjen trenger mye folk, og mennesker som har kommet litt skjevt ut er en kjemperessurs mener Rema-sjefen Ole Robert Reitan.

– Jeg har hørt utallige historier om folk som har vokst og blomstret hos oss. Og jeg blir like rørt og glad hver gang. Å få oppleve slikt gjør at jeg sover bedre om natta, sier Rema-sjefen til TV 2.



NHOs prosjekt «Ringer i vannet» har et litt annet utgangspunkt enn tradisjonelt inkluderingsarbeid.

– Vi tar ikke utgangspunkt i klientens eller kandidatens behov. Vi starter med hva bedriften har bruk for. Og dermed vil bedriften naturligvis ønske å lykkes.

Kandidatene får opplæring, og hvis de er motiverte, blir de ansatt på helt vanlige vilkår. En vinn-vinn-vinn-situasjon mener NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

TRENGER FOLK: Næringslivet og samfunnet trenger flere i arbeid, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han mener mange av de 660 000 nordmenn i arbeidsfør alder som står utenfor yrkeslivet er en stor uutnyttet ressurs. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

660.000 utenfor arbeid

Han påpeker at det i Norge i dag er 660.000 mennesker i arbeidsfør alder som ikke jobber. Samtidig sliter næringslivet med å få tak i folk. Mangelen på arbeidskraft i fremtiden kan bli en utfordring på linje med klimaendringene, tror Almlid.

– Her må vi gjøre alt vi kan for å få flere i jobb. Det er stor forskjell på et menneske som lever på stønad og et som er i full jobb, tjener penger og kan bidra i en bedrift. Det er bra både for bedriften, for samfunnet og for den enkelte, sier Ole Robert Reitan.

Møtte kjærligheten i kassa

Etter Victor Stange begynte i jobben har han blant annet vunnet tittelen «Norges hyggeligste kassamann».

– Det er det største som har skjedd i livet mitt, forteller Victor.

Han stortrives i jobben, og prøver å møte sine kunder og kolleger, nye og gamle, på samme måte som han selv ble tatt imot. Og det har gitt uttelling på flere måter.



– Du har jo fått både leilighet og dame! sier Kent med et bredt smil.

– Ja. Hun var kunde i butikken.



– Jeg husker at du spurte om det var greit om du kunne prøve deg på henne eller om det var et sånt lærer/elev-forhold. Jeg sa det måtte være greit, minnes Kent og ler.

– Ja, det var gøy, medgir Victor, før han tar tak i kassene med godteri og begynner å stable søtsakene i hyllene foran kassa.



Da Tonje Brenna tiltrådte som arbeids- og inkluderingsminister tok hun til orde for mer fleksible løsninger og sterkere innsats for arbeidslinja og inkludering.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Brenna. Hun svarer i en e-post at hun heier på alle som gjør en innsats for å gi folk med litt utradisjonell bakgrunn en sjanse i arbeidslivet. Statsråden gratulerer Rema 1000 med NHOs inkluderingspris.