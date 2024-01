Jobbet halve døgnet: – Det var aldri helt stille

Det er under en uke siden Turid Andreassen kom hjem fra Gazastripen.

Mens juletiden har kommet og gått her hjemme, har hun jobbet som intensivsykepleier for Røde Kors på Det europeiske sykehuset i Khan Younis.



Hun husker godt den første natten i krigssonen. I korridoren der hun sov i en sovepose ble hun vekket av bombene midt på natten.

– Det har jeg ikke vært borti før, og det viste seg å bli hverdagen. Det var aldri helt stille, sier Andreassen til TV 2.

Sterkt møte

Til vanlig jobber Andreassen som sykepleier på nyfødtintensivavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Når hun nå returnerer dit, er det med overveldende og intense inntrykk, selv for en erfaren sykepleier som har jobbet i konfliktområder mange ganger før.

– Det er noen skjebner som er helt forferdelige, sier Andreassen.

SKADET PASIENT: Turid Andreassen ser på videoklipp fra sykehuset hun jobbet på. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun trekker frem en kvinnelig pasient som hadde store sår som begynte å gro, men som bar på en stor sorg.

– Hun mistet nyfødte tvillinger som var født i oktober, tre andre barn, mannen sin, og over 80 av sine egne familiemedlemmer. Så hun hadde bare en mor og en bror igjen.

Dette er en av mange tragiske historier blant pasientene Andreassen behandlet.

Den erfarne sykepleieren forteller at den profesjonelle delen av henne kommer frem i møtet med hardt skadde og traumatiserte pasienter.

– Hva kan jeg bidra med her? Jo, jeg kan stelle de sårene og gjøre så de har det best mulig når de er pasient hos oss, sier hun.

FLYKTNINGLEIR: Utenfor sykehuset Andreassen jobbet på, har det oppstått en leir for internt fordrevne flykninger. Foto: AFP / NTB

Søkte tilflukt i korridoren

Khan Younis ligger sør på Gazastripen, og etter at våpenhvilen mellom Israel og Hamas tok slutt, har byen vært et større mål for Israel.



Området har blitt bombet, og byen har blitt inntatt av israelske stridsvogner. Angrepene gjør arbeidsdagen ekstra krevende for helsepersonell.

– Du setter deg noen regler. Hvis det kommer altfor nært, må du finne deg et sikkert sted å være, sier Andreassen.

Man bør unngå rom med vinduer, så for henne ble korridoren hvor hun sov et trygt sted å flykte til.

REISEVANT: Turid Andreassen har reist for å jobbe i konfliktområder før. Her er hun på jobb i Al-Hol-leiren i Syria i 2019. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / ICRC

Operasjonsstua var i et betongbygg og også trygg, men de fleste pasientene oppholdt seg i en skrøpelig, container-liknende bygning.

– Hvis det kom en bombe litt for nært, så ristet og raslet alt sammen. Det var ikke det tryggeste stedet å være, sier Andreassen.

Samtidig som hun måtte passe på egen sikkerhet, måtte hun ta hensyn til pasientene.

– Hvis det skjer noe, må du være forsiktig med å ikke bare løpe og gjemme deg, for det sender et veldig dårlig signal. Hvis ikke vi tør å være her, hva slags signal sender du da, sier hun.

Skjedde en endring

Andreassen forteller om lange arbeidsdager på sykehuset. Ofte jobbet hun fra klokken 08.00 om morgenen til 20.00 om kvelden.



– Noen sårstell tok forferdelig lang tid, for det var kjempesvære sår som ikke er gjort på ti minutter. Det var virkelig intense greier, sier hun.

Den siste tiden hun var der, forteller hun at det skjedde et skifte.

– De siste ukene hadde vi problemer med å få inn nok utstyr, så vi utsatte gjerne sårskift fordi det ikke var utstyr nok.

– Det var ikke fordi logistikken ikke var god nok, men fordi det stod og ventet ved grensen, sier hun.

UTRYGT: Mot slutten av oppholdet følte mange at sykehuset var mer utrygt, forteller Andreassen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun forteller også om en økt redsel blant folk på sykehuset, i takt med at angrepene kom nærmere.

– Den siste uken ble folk redde, og leger og sykepleiere forlot stedet. Plutselig dro pasienter i stedet for å klamre seg til å være der.

Det er ventet at angrepene på Gazastripen vil fortsette fremover.

– Jeg synes det er helt ubegripelig og egentlig ikke til å forstå at det bare kan fortsette og fortsette, sier Andreassen.

– Det er nesten vanskelig å tro at det kan bli verre?

– Ja, det synes jeg. Det har nådd et metningspunkt for lenge, lenge siden.

Angrep mot sykehus

Gjennom flere måneder har sykehus på Gazastripen vært utsatt for israelske angrep.

Først var det sykehusene i Gaza by og den nordlige Gazastripen, som al-Shifa-sykehuset som var mest utsatt. Sykehuset var tidvis ute av drift på grunn av mangel på strøm, medisiner og rent vann.

Ifølge israelsk etterretning har Hamas skjulte kommandosentraler i tunneler under Shifa-sykehuset. Denne påstanden avviser Hamas.



FN har flere ganger advart om at voksne og barn dør av sykdommer og skader de kunne ha overlevd, fordi Gazastripens helsevesen trues av både israelske angrep og en totalblokade som har gitt ekstrem mangel på medisiner.



Tirsdag meldte Reuters at Israel og Hamar har inngått en avtale om nødhjelp. Forhandlingene ble ledet av Qatar og Frankrike.

Avtalen innebærer bare nødhjelps- og medisinske forsendinger inn til Gazastripen.

Ifølge Qatar inneholder avtalen at det skal leveres nødhjelp til sivile på Gazastripen i bytte mot at medisiner leveres til de gjenværende gislene i den palestinske enklaven.