Jobbet 50 år i SAS – én hendelse endret alt

1. mars 1973 begynte Kari Eriksen som flyvertinne for SAS.

Nøyaktig 50 år senere, 1. mars 2023, ble alt av utstyr levert tilbake og arbeidslivet er et lukket kapittel.

Med fem tiår i SAS er Eriksen den personen som har jobbet lengst som kabinpersonell i selskapet.

Hun har opplevd mange spesielle hendelser opp gjennom et langt arbeidsliv, men det er allikevel én hendelse som uten tvil skapte flest endringer i hennes arbeidshverdag.

Når hun nå ser tilbake på hvordan sikkerheten både før og etter man gikk om bord i flyet for 50 år siden, er det mye som har endret seg.

Trengte ikke ID-kort

Eriksen forteller at da fly ble en vanlig reisemåte var det de amerikanske selskapene som hadde mye trafikk og stod i bresjen. Komforten for de ansatte var det derimot lite oppmerksomhet rundt.

Blant annet fantes det ikke trillevogner, og flyvertinnene måtte bære all maten og drikken opp og ned midtgangen.

SISTE TUR: Den siste turen Kari Eriksen hadde gikk til USA. Foto: Privat

Eriksen trekker SAS og de andre Skandinaviske flyselskapene frem som et forbilde for resten av flyselskapene i verden, fordi de begynte å gjøre endringer i flyene. Nettopp for at de ansatte skulle få bedre arbeidsforhold.

Men det er ikke bare flyene som har endret seg opp igjennom. Også hvem det er som flyr og vanene til passasjerene har endret seg gjennom de fem tiårene.

– Det er heldigvis slutt på røykingen om bord. I tillegg så var det helt vanlig å pynte seg før man skulle ut å fly, men nå er det egentlig bare diplomater som gjør det, sier Eriksen.

Hun trekker og frem at stolene på flyene er helt annerledes. Blant annet er det seter som kan legges helt ned på lengre flyvninger. I tillegg forteller hun at maten på første klasse var ganske mye mer overdådig før.

FEST: Det ble feiring før den siste turen til Kari Eriksen. Foto: Privat

Den største forandringen mener hun derimot kom etter terrorangrepet i New York den 11. september 2001. TV-bildene av de to kaprede flyene som flydde inn i Tvillingtårnene gikk verden rundt.

Terrorangrepet endret mye i verden. En av endringene var sikkerheten på flyplassen og om bord i flyene.

Eriksen forteller at før det var det vanlig å ha alle dører i flyet åpent. Nå er derimot alle dører stengt til en hver tid. Dørene er i tillegg gjort mye sikrere enn de var tidligere.

– Det har jo og blitt mye strengere sikkerhetskontroller i tillegg. Før kunne jeg bare gå inn. Jeg trengte jo ikke ID-kort engang!

Eriksen innrømmer at alle sikkerhetskontrollene er noe hun ikke vil savne med jobbe.

– Man må jo følge med

– Jeg er født inn i SAS. Faren min jobbet som flymekaniker og vi flyttet rundt i verden etter hvor han var stasjonert. Så jeg vokste opp med å fly mye og det å være flyvertinne virket så veldig fint.

– Så å bli flyvertinne bestemte jeg meg for ganske tidlig, sier Eriksen.

Mye har endret seg i flybransjen gjennom de 50 årene Eriksen jobbet, på godt og vondt. Blant endringene som har skjedd er det blant annet tøffere arbeidstider, men det er og blitt bedre fasiliteter for både reisende og de ansatte i kabinen.

VANNKANON: Brannvesenet møtte opp for å sprøyte vann over flyet i Kari sin ære. Foto: Privat

– Man må jo følge med på det teknologiske. Vi har fått mye verktøy som hjelper oss på jobb, som for eksempel iPad. De endringene er noe jeg har stor glede av i hverdagen og.

Husker én spesiell hendelse

Eriksen har heldigvis opplevd få vanskelige eller fulle passasjerer.

– Det var dannede folk som flydde før, men det kom litt etter hvert. Men jeg passer alltid på at passasjerene ikke får for mye alkohol.

Selv om det ikke har vært så mange vanskelige passasjerer opp gjennom, er det allikevel én historie hun husker godt.

Flyet skulle til New York. Som vanlig hadde hun gitt beskjed til de andre i besetningen om å ikke gi passasjerene for mye alkohol. Da flyet hadde vært i luften en stund var det noe som fikk Eriksen til å flytte seg fra business hvor hun jobbet og bakover i flyet.

– Plutselig hørte jeg mye latter bak. Jeg måtte gå bak å sjekke hva det var som skjedde. Der så jeg en mann som var ganske ustø fordi han var så full. Så jeg tok tak i han for at han ikke skulle falle, og sa til han at nå må han roe seg litt for ellers så slipper han jo ikke inn i USA.

– Da svarte han bare «ja, det var det som skjedde sist gang!», ler Eriksen.

140 år til sammen i SAS

Det er ikke bare Eriksen som har viet store deler av livet sitt til SAS. Også mannen hennes har jobbet i selskapet.

– Vi har en felles interesse for tennis så vi møttes på en bane i Seattle da han var stasjonert der.

Paret møttes i januar 1970 og er fortsatt sammen i dag. Sammen har de ett barn som også har brukt store deler av livet sitt i bransjen.

– Datteren min fløy i 16 år. Så familien har 140 år til sammen i SAS.

VELKOMST: Da turen var over møtte mange kollegaer og sjefer opp for å feire Kari. Foto: Privat

Mye god barnepass har gjort det mulig for både Eriksen og mannen hennes å jobbe i yrker som krever mye reising. I tillegg har de vært heldige som har vært på samme rotasjon, og har dermed fått jobbet mye sammen.

Nå venter pensjonisttilværelsen, som skal brukes sammen med de to barnebarna på fire og seks år.

– I tillegg så planlegger jeg og min mann å reise rundt i Sør-Europa. Også er jeg glad i å gå på turer sammen med turgruppen min, så de skal jeg og planlegge turer sammen med. Den neste blir i månedsskiftet av mai og juni.