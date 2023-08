Tillitsvalgt mener det drives rovdrift av legene. – Jeg er redd for de ansatte, sier Thoralf Enge.

Oppropet #Legermåleve har de siste ukene spredt seg i sosiale medier.

Etter at en ung, kvinnelig lege tok sitt eget liv, delvis på grunn av et høyt press på jobb, har det satt fyr på debatten.

Leger over hele landet krever nå en arbeidshverdag som i større grad lar seg kombinere med et privatliv.

441 timer

TV 2 har bedt om innsyn i antall overtidstimer blant legene ved samtlige sykehus i landet det siste halve året.

Vi har fått svar fra over halvparten av sykehusene.

På Finnmarkssykehuset er tre av legene registrert med over 400 overtidstimer fra januar til juni i år.

En av legene har jobbet 441 timer overtid på et halvt år.

I helt særskilte tilfeller kan Arbeidstilsynet tillate opptil 400 timer overtid per år.

MYE OVERTID: Finnmarkssykehuset sier de sliter med rekruttering, og at det er en av grunnene til den høye bruken av overtid. Foto: Tor Even Mathisen / NTB

– Helt uakseptabelt

Tallene får derfor foretakstillitsvalgt for legene, Thoralf Enge, til å reagere kraftig.

– Jeg er redd for de ansatte. Dette er ikke bra, sier han til TV 2.

Enge er helt tydelig på at dette ikke er noe arbeidsgiver kan tillate.



– Det er helt uakseptabelt, og de kjenner ikke ansvaret sitt. Det drives rovdrift av folk.

HR-sjef ved Finnmarkssykehuset, Kenneth Grav, sier at dette ikke er en påstand de kjenner seg igjen i.

IKKE GREIT: Foretakstillitsvalgt for legene, Thoralf Enge, sier han vil ta den høye bruken av overtid opp med styret ved sykehuset. Foto: Privat

– Om noen av våre leger føler de jobber for mye, eller de ønsker å ta færre vakter så kan de kontakte sin nærmeste leder eller tillitsvalgt for å utarbeide en ny tjenesteplan.

I tillegg til jobben som tillitsvalgt, er Enge overlege på ortopedisk avdeling. Han har selv opplevd å bli utbrent, og beskriver de lange vaktene som utmattende.

– Det kan føles ut som man har stålull i hodet. Du får prikkinger rundt munnen, og du føler deg ikke bra. Det var i hvert fall sånn jeg reagerte. Så det er ikke noe sunt liv, sier Enge.

Lokker legene

En typisk arbeidshverdag for LIS-leger (leger i spesialisering, journ.anm) starter gjerne halv åtte på morgenen. Deretter jobber de frem til 19 på kvelden, før de går inn i såkalt hvilende vakt, forklarer overlegen.

– Det går fint om man får sove, men man blir man jo ofte vekket, sier Enge.

Deretter strekker arbeidsdagen seg til klokken 16.00 påfølgende dag.

– En klarer mer når man er yngre, men folk vil ikke ha det livet lengre, sier den tillitsvalgte.

Det merkes godt på søkertallene. På sykehuset Enge selv jobber, har de mange ubesatte stillinger.

– Ledelsen prøver å lokke legene. Så de får 100.000 hvis de signerer, og ytterligere 150.000 hvis de binder seg til to år.

– På ingen måte ønskelig

HR-sjefen ved sykehuset sier den høye bruken av overtid skyldes blant annet utrykning på vakt.

MÅ SIFRA: HR-sjef ved Finnmarkssykehuset, Kenneth Grav, sier det er legenes ansvar å sifra dersom de opplever at de jobber for mye. Foto: Eirik Palm

– Det er på ingen måte ønskelig for oss at en ansatt jobber så mye overtid, men forsvarligheten blir ivaretatt med at legen og leder er i jevnlig dialog om belastningen og justerer tjenesteplanen og driften så langt det lar seg gjøre innenfor vernebestemmelsene, sier Grav.



HR-sjefen erkjenner at de sliter med rekrutteringen, og at det også fører til høy bruk av overtid.

– Vi har intensivert vårt arbeid i forbindelse med stabilisering og rekruttering, som vi håper vil medføre til mindre bruk av overtid hvis vi får besatt alle våre ledige stillinger.

Har ikke søkt om lov

Finnmarkssykehuset er langt fra alene om å ha et svært høyt antall overtidstimer på flere av sine leger.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at fire leger ved sykehuset i Vestfold så langt i år har registrert langt over 300 overtidstimer.

Arbeidsgiver kan pålegge opptil 200 overtidstimer i løpet av ett år. Alt utover dette anses som frivillig for den ansatte.

AVHENGIG: Sykehuset i Vestfold sier de er avhengig av at deres ansatte jobber overtid for å opprettholde en forsvarlig pasientdrift. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det er også mulig å søke til tillitsvalgte om å få lov til å jobbe utover dette.

Sykehuset Vestfold bekrefter overfor TV 2 at dette ikke er gjort i noen av disse tilfellene.

– Selv om all overtid over 200 timer er frivillig, kan det nok oppstå situasjoner hvor den enkelte lege opplever ytterligere overtid som et pålegg, sier HR-direktør Bente Krauss.

Lokale avtaler avgjør

Hun er tydelig på at de er avhengig av at folk jobber overtid.

– For enkelte fagområder er det vanskelig å rekruttere og svært vanskelig å få tak i vikarer. For å opprettholde forsvarlig pasientdrift, er vi avhengig av at ansatte jobber overtid.

LOKAL BESLUTNING: Helseministeren viser til lokale helseforetak. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at ansvaret ligger hos arbeidsgiver lokalt.

– Her må man inngå avtaler for at man skal kunne ha levelige arbeidsvilkår på det enkelte arbeidsstedet. Det er et arbeid som tillitsvalgte og arbeidsgiver må ta sammen.

– De tillitsvalgte forteller om rovdrift av ansatte. Hva tenker du om det?

– Mitt oppdrag til helseregionene er at man skal se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i tettere samarbeid og så må man finne de gode løsningene lokalt, sier Kjerkol.