Jobber gratis for Breivik: – Ikke fare for at han går løs på meg

Stjerneadvokat Øystein Storrvik får ikke betalt for arbeidet som forsvarer for 22. juli-terroristen.

I forrige uke gikk Anders Behring Breiviks søksmål mot staten for umenneskelige soningsforhold i Ringerike fengsel vært oppe for retten. Søksmålet handler primært om Breiviks ønske om å bygge menneskelige relasjoner.



Det er andre gang 22. juli-terroristen saksøker staten for brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). I 2017 slo Borgarting lagmannsrett fast at Breiviks menneskerettigheter ikke var brutt.

Under begge søksmålene har Breiviks advokat jobbet gratis når han representerer massedrapsmannen.

Jobber «pro bono»



I sum kommer salærutgiftene, eller advokatregningen, for Breiviks advokat Øystein Storrvik på 338.600 kroner for 250 arbeidstimer denne runden. Saksomkostningene fra Oslo tingrett endte på rett under 600 000 kroner.

Dersom Brevik taper i retten og søksmålet mot staten ikke holder frem, blir de totale kostnadene han sitter igjen med, rett under millionen.



HØY SIKKERHET: Anders Behring Breivik soner i Ringerike fengsel under «særlig høyt sikkerhetsnivå». Foto: Simen Askjer / TV 2

Breiviks forsvarer Storrvik forteller at de i likhet med forrige gang Breivik saksøkte staten, fra 2015 til 2017, har søkt om fri rettshjelp, men fått avslag.

– Dette er et pro bono-oppdrag slik som forrige gang vi prøvde dette menneskerettighetsspørsmålet. Det har blitt mer og mer vanlig at større advokatfirmaer tar pro bono-oppdrag, og det har vi gjort her.



Å jobbe pro bono betyr at advokater tar oppdrag som de ikke blir honorert for. Sist gang Breivik saksøkte staten for brudd på EMK og tapte, krevde ikke staten inn pengene for omkostninger.

Står imot hatet

Storrvik har jobbet for Breivik siden 2015, men har vært nære på å bli byttet ut tidligere fordi han ikke ønsket å ta på seg rollen som massedrapsmannens «PR-Agent». I 2022 var Storrvik tydelig på at han ikke har hatt noen kvaler med å representere Breivik.

STJERNEADVOKAT: Øystein Storrvik er fast forsvarer i Høyesterett. Han har representert Breivik siden 2015. Foto: Simen Askjer / TV 2

Under rettssaken i Ringerike fengsel i forrige uke har fokuset vært hvor lite meningsfull kontakt Breivik mener han har med andre innsatte og fengselsbetjenter.

– Hvordan er det for deg å representere en så lite populær mann?

– Det som gjør saken prinsipiell, er jo å nettopp stå imot alt det hatet som er der ute. Å prøve å få retten til å se på dette balansert og prøve å ivareta hans helt grunnleggende menneskerettigheter som alle har uansett hvor grusomt det de har gjort, er, sa Storrvik til TV 2 etter rettens siste dag.

Ikke redd for sikkerheten

Politiets sikkerhetstjeneste slår fast i en ny rapport at Brevik er like farlig i dag som han var i 2011, da han utførte terrorangrepene, og advarer på det sterkeste mot å gi Breivik flere muligheter til å bygge menneskelige relasjoner.

Storrvik mener at det ikke er nødvendig å behandle 22. juli terroristen like strengt i dag.

– Det at jeg må sitte med et tett gitter mellom oss etter ti år, det er synes jeg indikerer at tiltakene er strenge når det gjelder farligheten.

MØTES HER: Når advokat Øystein Storrvik skal møte klienten sin i Ringerike fengsel, er de atskilt av dette gitteret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han forteller at han er skeptisk til hvor rasjonelt de strenge sikkerhetstiltakene rundt Breivik er.

– Jeg vet at det hadde aldri skjedd meg noe om jeg hadde sittet alene med han på ett rom. Det vet jeg. Det er ikke fare for at han for eksempel går løs på meg, det er utenkelig.