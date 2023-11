Jobber for å få nordmenn hjem: – Tøffe samtaler

Nyhetsskjermene surrer i bakgrunnen. På bordet ligger det flere kart over områdene rundt Gaza.

På storskjermen har Norges ambassadør til Egypt, Hilde Klemetsdal, koblet seg opp.

– Vi har ikke hørt noe i dag om at nordmenn slipper ut i morgen, og da må vi gå ut fra det, sier ambassadøren.

TURNUS: Alle i UDs krisestab har jobbet i turnus for å sørge for stabil bemanning og nok hvile. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hver dag klokken 09 og klokken 15 møtes Utenriksdepartementets (UD) krisestab rundt et bord i et nokså trangt møterom.

Bekymret for de små

På skjermen kobles det opp diplomater og ambassadører som er involvert i arbeidet med å få over 250 nordmenn hjem fra Gaza.

Blant disse er det 125 barn.

– Det er vi veldig bekymret for. Vi mottar rapporter fra andre land som har fått over sine borgere, og de forteller at barna er tydelig preget over hva de har vært gjennom, sier Larissa Kosanovic, leder for krisestaben i UD, til TV 2.

FORBEREDELSER: I tillegg til å jobbe for å få nordmenn ut fra Gaza, forbereder de også kriseteam som kan ta imot de evakuerte når de kommer til Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Målet er å få nordmennene over grensen til Egypt hvor krisestab står klar til å ta imot dem.

Gazastripen grenser til Egypt i sør, men har vært stengt stort sett hele tiden. Grensen har blitt åpnet noen få ganger for å slippe utenlandske statsborgere. Maks 500 mennesker har fått sluppet ut hver dag så langt.

Utenriksminister Espen Barth Eide har snakket med den nasjonale israelske sikkerhetsrådgiveren Tzachi Hanegbi og bedt om at norske borgere får forlate Gaza, fredag.

– Så klare som vi kan være

– Vi håper grensene åpner igjen i morgen, men vi må regne med at de som sto på listen i går blir prioritert først, sier Klemetsdal.

Ambassadøren er svært opptatt av å få de norske barna over grensen.

– Vi har mottakssenter her, vi har leger, og vi er klare til å utstede nødpass og få dem hjem. Vi er klare, så klare som vi kan være.

Lederen for krisestaben forteller om fire krevende uker. Hun forteller at de jobber turnus, slik at de kan hvile når det trengs.

TØFFE SAMTALER: Leder for krisestaben i UD, Larissa Kosanovic, forteller om vanskelige samtaler med nordmennene på Gaza. Foto: Thomas Evensen / TV 2

En del av jobben til krisestaben er å ha kontinuerlige samtaler med menneskene som befinner seg på Gaza. De må vite hvor de befinner seg og hvilken tilstand de er i.

– De forteller om hvilken situasjon de er i, og de har jo vært der lenge. Det er en god del tøffe samtaler som tas, sier Kosanovic.

Kommuniserer daglig

De har tidvis hatt problemer med dårlig dekning og lite strøm på telefonene til de som skal evakueres.

Nå har de gått over til å kommunisere på WhatsApp, noe som ifølge kriselederen fungerer mye bedre. Det gjør at de kan ha daglig kontakt med de fleste.

Kosanovic håper nå at tiden snart er inne for at nordmennene og alle andre på Gaza kan evakueres på en trygg måte.

– Vi er forberedt på at dette kan ta lang tid, men vi jobber så raskt vi kan, sier hun.