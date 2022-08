Jobber for å få åpnet de første bruene i neste uke

Statens vegvesen opplyser lørdag kveld at de jobber for å få åpnet de første av bruene som er stengt etter Tretten-kollapsen, neste uke.

14 bruer er stengt, etter at Tretten bru kollapset tidligere i august.

Årsaken til at bruene av samme type ble stengt, var at årsaken til kollapsen ikke har vært så enkel å finne.

– Vi vet fortsatt ikke den konkrete årsaken til at Tretten bru falt ned, men vi kjenner de mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde. Vi jobber derfor etter eliminasjonsmetoden: Vi går gjennom konstruksjonene og inspeksjonsresultatene for den enkelte bru for å kunne utelukke at det samme kan skje der, sier Morten Wright Hansen, seksjonssjef for inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen opplyser at de jobber for at de første av de 14 bruene skal åpnes neste uke.

– Når alle muligheter til svikt er utelukket så kan den brua åpnes for trafikk, sier han.

Bruken vil kunne være noe begrenset i starten, opplyser vegvesenet.