Jobben kom i veien for papparollen

Det er ettermiddag i Skiptvedt i Østfold.

TV 2 er med Chris Normanseth (30) når han plukker opp sønnen Theo (6) på skolen.

Det er lenge siden bygda har hatt så mye snø, og Theo og klassekameratene har hatt skidag.

SAMMEN: Theo og pappa har mye å snakke om etter skoletid. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg gikk ni kilometer på ski, sier førsteklassingen stolt til TV 2.

– Ni? Du sa fem til meg, svarer pappa mens begge ler.

Normanseth har omsorg for sønnen halvparten av tiden. Nå skal de hjem og bruke ettermiddagen sammen.

Skal de bygge snøhule i dag? Kanskje spille lufthockey oppe i TV-stua?



LEK OG MORO: Leksene blir en lek når pappa hjelper til. Foto: Erik Edland / TV 2

Theo får mye kvalitetstid med pappa. Slik har det ikke alltid vært.

Så sønnen altfor lite

Nylig publiserte SSB nye tall over hvordan nordmenn opplever balansen mellom jobb og privatliv.



En av tre mener jobb tar så mye tid og energi at det går utover privatlivet.

Slik var det også for Normanseth.

Han jobbet innen bygg og anlegg, og selv om han jobbet kun på hverdager, følte han at tiden løp fra ham.

– Jeg hadde lange dager og brukte mye tid på pendling. Jeg kom alltid hjem til kald middag og rakk aldri å levere eller hente i barnehagen.

TRAVELT: Før fikk far og sønn lite tid sammen. Normanseth hentet sjeldent i barnehagen. Foto: Edland TV2

120 anrop om dagen

Normanseth var også arbeidende formann og opplevde at han ofte måtte være tilgjengelig utenfor arbeidstid.

Ting måtte avklares og sjekkes, og morgendagens planer måtte legges.

– Jeg hadde ofte 120 anrop i løpet av en dag. Det var jo irriterende at jeg måtte ta med meg jobben hjem.

Jobben som anleggsarbeider tok over livet til Normanseth. Det ble stadig mindre tid til det han satte mest pris på.

Familiens sibirske husky, foreldrenes bondegård og viktigst av alt, Theo.

30-åringen måtte gjøre et grep.



– Hvis jeg hadde fortsatt på den måten hadde jeg ikke hatt en sjanse til å ha Theo halvparten av tiden.

SPILLER: Far og sønn elsker å være aktive, ute som inne. Foto: Erik Edland / TV 2

Ny tilværelse

Løsningen ble å si opp jobben og bytte bransje.

Nå er Normanseth tunnelarbeider for Veidekke og jobber i turnus. I tolv dager er han ute og sprenger tunnel.

Deretter følger en 16 dagers periode med fri. Den tiden vier han først og fremst til papparollen. For når pappa har fri, er Theo kun hos ham.

– Jeg får nå over to uker med sønnen min. Jeg kan levere og hente på skolen, lage middag og ikke være den som alltid kommer hjem sent, forteller Normanseth.

Han har aldri angret på valget. Og han skal aldri tilbake til vanlig hverdagsjobb.

– Jeg stortrives. Sønnen min får vokst opp med meg mer inne i bildet.

DISKUTERER: Hvor stor er egentlig hunden som bor hos bestemor? Foto: Erik Edland / TV 2

Theo selv nikker og smiler når han får spørsmål om han liker at pappa er så mye hjemme.

Denne ettermiddagen står lapskaus på menyen, og Theo og pappa har god tid til å lage maten sammen.

– Jeg tenker at jeg er heldig som har mulighet til dette. Et barn har jo veldig stort behov for å være mye sammen med både mor og far. Jeg tror det er sunt for oppveksten deres, forteller pappa Normanseth.

FORNØYDE: Chris Normanseth er glad for at han har fått så mye mer tid med sønnen sin. Foto: Edland TV2

– Veldig mange har det sånn

Ikke alle har mulighet til å gjøre som tunellsprenger Normanseth.



– Jeg tror det er veldig mange som har det sånn som denne pappaen hadde, men som ikke får gjort slike grep. Det viser at vi trenger flere virkemidler for at familier skal kunne kombinere det å være i arbeid, og fortsatt ha tid til å være sammen med barna.

Det sier Ida Lindtveit Røse, nestleder i Kristelig Folkeparti, til TV 2.

VIL HA ENDRING: Nestleder i KrF Ida Lindtveit Røse mener tallene viser at folk trenger mer fleksibilitet i hverdagen. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun er bekymret over de ferske SSB-tallene.

Blant de yrkene som føler mest at jobben går utover privatlivet finner vi lærere og helsearbeidere.

Kvinner opplever oftere enn menn at jobben går utover privatlivet, mens langt flere menn opplever at de må være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden.

Ifølge SSB henger dette trolig sammen med at kvinner er overrepresentert i yrker der mange opplever at går utover privatlivet, mens flest menn jobber i yrker hvor det oppleves at man må være tilgjengelig utenom arbeidstid.

– Disse tallene er urovekkende og må tas på alvor, sier Røse.

Se hele listen over yrker her.



Utfordrer regjeringen



KrF mener regjeringen ikke tar folks privatliv, og spesielt småbarnsforeldres behov, på alvor.

– De har ikke gjort noen ting. De legger til rette for å kunne være mer på jobb. Men vi trenger en balanse mellom å være på jobb og å være med familien, sier Røse.

Hun mener dagens pensjonsordninger er for rigide, og at verdien av å være hjemme med barna ikke vektlegges nok.

KrF vil at foreldre skal kunne gå ned i stilling når barna er små, og få et lønnstilskudd fra staten for den tapte inntekten.

– Vil ikke dette koste staten mye penger?

– Dette er ikke så dyrt faktisk. Det som kan bli konsekvensen er at mange gjør drastiske grep. Kanskje slutter de helt å jobbe i en periode, eller søker andre løsninger, sier Røse.

Hun mener en slik ordning vil føre til at færre slipper å gi opp karriere og jobb helt, selv i en krevende småbarnsperiode.

Vil ha flere i arbeid

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener at vi allerede har regler og ordninger som tilrettelegger for småbarnsforeldre som er i jobb.

– Både Arbeidsmiljøloven og avtaleverket er tydelig på dette. Men så varierer nok dette fra bransje til bransje. Mange arbeidstakere vil jo jobbe mer fleksibelt og ha hjemmekontor av og til. Men det som er helt klart er at når du har fri så har du fri. Er du tilgjengelig for arbeidsgiver er du på jobb og skal du ha betalt av arbeidsgiver.

SKEPTISK: Arbeidsminister Tonje Brenna vil ha flere i jobb og at flere jobber i heltidsstillinger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Brenna tror forslaget til KrF vil bli veldig dyrt. I tillegg frykter hun at en slik ordning kan virke mot sin hensikt.

– Vi må ikke komme dit at vi påfører arbeidstakere en ulempe ved at det blir automatikk i at de skal jobbe mindre fordi de har små barn. Vi trenger alle i jobb og vi trenger at også kvinner jobber mer heltid. Jeg er opptatt av at vi gjør alt vi kan for at flere kan delta i arbeidslivet.