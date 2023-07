Joakim (33) bor i Vistdal: – Vil tro at dyrene mine er tatt

Da Lange snakket med TV 2 like før klokken 19, hadde han akkurat vært på skolen og hentet et nødaggregat.

Både strømmen og vannet er nemlig borte som følge av skredet, forteller han.

Gårdbrukeren, som bor i Vistdal sammen sin kone og to barn på 6 og 8 år, anslår at det var omtrent 30 mennesker i området da skredene begynte å gå.



– Det er ganske kaotisk her nå, men jeg tror at de aller fleste har kommet seg til skolen eller er hentet ut med helikopter. Jeg har sett flere som har blitt heist ut fra områder som er innesperret, sier Lange til TV 2.

Mange dyr på beite

Politiet bekrefter klokken 19.15 at tolv personer er evakuert i forbindelse med skredet.

PØSREGN: Jordskredet har tatt med seg halve gården til Joakim Lange og familien. Foto: Arnt Morten Olsen / TV 2

Lange har selv en gård i området. Han anslår at halve bygget er tatt i skredet. I tillegg påpeker han at det er mange dyr ute på beite på denne tiden av året.

– Jeg vil tro at dyrene mine er tatt. Det var fire storfe som gikk ute der da det første skredet gikk, sier Lange.

Så vidt han kan forstå, er det ingen hus som er tatt av skredet.

– Det er noen gårder, jeg vet ikke hvor mange. Så tror jeg at en hytte ble tatt, men der var det ingen, sier han.

Politiet bekrefter til TV 2 at en hytte er tatt, men at det formentlig ikke var noen i hytta. Klokken 19.40 søndag vet ikke politiet sikkert om noen hus er tatt av raset.

– Det smalt skikkelig

TV 2 har også snakket med Linda Haddal Røssvoll, som er på Meringdal campingplass, som ligger rett ved Vistedalen.

VÅTT: Linda Haddal Røssvoll er på Meringdal campingplass, der det har regnet kraftig søndag. Foto: Privat

Hun forteller at det har vært et voldsomt uvær gjennom dagen, med mye regn, hagl og torden.

– Det smalt skikkelig da skredene begynte, sier hun.

Veien inn til campingplassen er helt borte.

– Vi hadde planer om reise herfra i morgen eller tirsdag. Men det blir nok utsatt nå når veien er borte. Heldigvis har vi godt med mat og drikke, sier hun, og legger til:

– Jeg var litt redd fordi det brakte så kraftig i disse høye fjellene rundt oss her. Vi hørte at det begynte å rase og da vi så oppover fjellsiden her så så vi at det var mørkebrune masser som rant ned.

Hun sier de skulle kjøre seg en tur, fordi de tenkte det var tryggest å komme seg litt lenger unna. Men de kom seg ikke mer enn 50 meter bort.

– Der var veien oversvømt.