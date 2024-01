Joachim (43) frykter prisutviklingen: – Det er kjempeskummelt

SKUMMELT: Sykepleierstudent Joachim Karlsen ved OsloMet skremmes av Oslos høye boligpriser. Han frykter at flere og flere vanlige folk nå vil skyves ut av byen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hovedstadens høye boligpriser gjør det svært krevende for single med vanlige inntekter å kjøpe egen bolig. – Oslo kommer til å bli en fattigere by, advarer sykepleierstudent Joachim Karlsen.

– Jeg kjenner mange som kunne tenke seg å bo og jobbe i Oslo. Men de har rett og slett ikke råd.

Det forteller sykepleierstudent Joachim Karlsen (43) til TV 2. For få år siden eide han bolig, men etter et samlivsbrudd endte han på leiemarkedet.

Nå frykter han at de høye boligprisene i Oslo vil skyve flere og flere mennesker med vanlige inntekter ut av byen.

– Jeg synes det er kjempeskummelt. Det tegner jo ikke akkurat et veldig godt bilde av sykepleieres fremtid. I hvert fall ikke i Oslo og omegn, sier Karlsen.

Han reagerer på den såkalte «Sykepleierindeksen», som Eiendom Norge la frem onsdag.

Den viser at en singel sykepleier, med 675.900 i snittlønn, nå kun har råd til å kjøpe 2 av 100 boliger i Oslo.

– Det gjør det vesentlig vanskeligere å bli i Oslo når jeg om et drøyt år skal ut i jobb, sier Karlsen.

– Kjennes urettferdig

I 2015 kunne en singel sykepleier kjøpe 21,1 prosent av boligene i Oslo. Nå er tallet nede på 2,4 prosent.

– Det høres jo egentlig helt utrolig ut, at boligmarkedet i Oslo skal være så tøft.

Karlsen forteller at han valgte å begynne på sykepleierstudiet i «godt voksen» alder, fordi han ønsket en mer meningsfull arbeidshverdag. Ikke fordi han ville tjene mest mulig.

NÆRHET: Karlsen mener det er viktig at sykepleiere kan bo i nærheten av egen arbeidsplass. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Men hvis man blir nødt til å pendle én til to timer hver dag bare for å komme seg på jobb, så kjennes det urettferdig, sier Karlsen, som mener sykepleiere som arbeidsgruppe fortjener bedre.



Han trekker frem onsdagens snøkaos i Oslo som et eksempel på hvorfor det er viktig at sykepleiere bor i nærheten av egen arbeidsplass. Innstilte busser, T-baner og tog gjorde at flere med lang reisevei ikke kom seg til jobb.

Ønsker plass til barna

For å få økonomien til å gå rundt som student, leier Karlsen nå en liten leilighet sammen med en venninne.

Der har han ikke plass til sine to barn som nå er i tenårene.

– Mitt største ønske er å finne noe som har plass til begge barna mine. Helst så nært det stedet jeg kommer til å begynne å jobbe når jeg er ferdig på studiet, sier Karlsen.

Sykepleierstudenten forteller at det er mye snakk om økonomi på studiet, og at mange av hans medstudenter nå bekymrer seg for fremtiden.



– Oslo sitt problem

Leder for Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, beskriver utviklingen i Oslo som alvorlig.

– Vi må bo i nærheten av der vi skal jobbe, sier hun til TV 2.

– Oslo er et befolkningstett område med sykehus, hjemmetjenester og sykehjem. Vi er helt avhengige av at det også er sykepleiere som har mulighet til å eie boliger og leve livene våre i Oslo, fortsetter hun.

LEVE: Leder av Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener det er Oslo by sin oppgave å sikre at sykepleiere har råd til å bo og leve i hovedstaden. Foto: Marte Christensen / TV 2

Larsen minner om at hviletid mellom en kveldsvakt og en morgenvakt kan være så kort som ni timer.

– Hvis du da i tillegg må bruke to timer på transport, så har du ikke mye tid igjen til å hvile og sove, utdyper hun.

Forbundslederen er tydelig på at dette først og fremst er hovedstaden sitt problem, og ikke sykepleiernes.

– Det er definitivt Oslos problem. Vi sykepleiere klarer oss, sier hun, og tilføyer at de også har behov for høyere lønninger.

– Sånn kan vi ikke ha det

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er svært bekymret for utviklingen.

– Det betyr at boligmarkedet i praksis er stengt for store grupper, og sånn kan vi ikke ha det, understreker han til TV 2.

– En av de viktigste oppgavene vi står foran nå er å sørge for at det i fremtiden blir lettere å etablere seg i Oslo og skaffe seg sin egen bolig. Og at du ikke er avhengig av velstående foreldre, eller en veldig høy inntekt, for å få til det, fortsetter han.

PRIORITET: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) lover å gjøre det han kan for å sikre flere boliger på markedet. Han mener Oslo blir en fattigere by dersom innbyggere med vanlige inntekter skyves ut. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Utsiktene fremover ser ikke lovende ut. Bråstopp i boligbyggingen gjør at boliger som i utgangspunktet skulle blitt ferdigstilt de neste årene, har blitt satt på vent.

– Det viktigste Oslo kommune kan gjøre, er at den dagen det løsner i boligmarkedet, så ligger det mange prosjekter som er godkjent fra kommunens side, som man bare kan gå i gang med, sier Lae Solberg.

Byrådslederen jobber også med å få ned saksbehandlingstiden for regulering og godkjenning av nye boliger, og gjøre det mulig å bygge litt mindre leiligheter for de som skal inn på boligmarkedet.

EN JOBB Å GJØRE: Sykepleierstudent Joachim Karlsen understreker at politikerne har nok av oppgaver foran seg for å sikre at Oslo får et boligmarked med plass til alle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For sykepleierstudent Joachim Karlsen trengs mer enn ord. Han ber politikerne nå gjøre alt de kan for å gjøre Oslo til en mer inkluderende by.

– Hvis vanlige folk skyves ut av Oslo, så mener jeg at Oslo kommer til å bli en fattigere by på veldig mange måter, advarer han.