Jernbanetilsynet om «Magasuget»: – Har ikke avdekket noe kritikkverdig

Søndag skled en elleve år gammel gutt ut av sklien «Magasuget» i fornøyelsesparken Bø Sommarland.



Gutten falt ut nederst i renna og skled bortover asfalten. Han fikk skrubbsår over hele kroppen, bekrefter guttens far overfor TV 2.

Helsetilstanden til gutten var først noe uavklart, men han er nå bandasjert og utskrevet fra sykehuset.

Politiet besluttet å stenge «Magasuget» etter hendelsen.

Jernbanetilsynet, som har tilsyn ved berg-og-dalbaner og lignende installasjoner, har vært i Bø Sommarland for å inspisere vannsklien mandag.

– Vi gjennomførte et tilsyn der i dag. Den foreløpige konklusjonen er at vi ikke har avdekket noe kritikkverdig, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet til TV 2.

Fant ingen feil

Reiersøl-Johnsen presiserer at Jernbanetilsynet ved et tilsyn undersøker om Bø Sommarland «har orden i boet».

– Vi sjekker om konstruksjonen holder standard, at fornøyelsesparken har gjort nødvendige reparasjoner og vedlikehold og at de driver etter en sikkerhetsmessig forsvarlig standard, sier han.

Under dagens tilsyn fant de altså ingen avvik.

SIKKERHET: Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet sier at det er opp til parken å drive sikkert. Foto: Jernbanetilsynet

– Vi fant ingen feil på renna. Den er i god stand og blir brukt slikt den skal. Dermed blir det opp til politiet å konkludere rundt hendelsesforløpet og årsaken til ulykken, sier Reiersøl-Johnsen.

Politiet besluttet å stenge «Magasuget» etter ulykken, og mandag holdes attraksjonen fortsatt stengt.

– Ut ifra tilsynet er det ingenting som tilsier at renna ikke er trygg å bruke. Derfor anbefaler vi heller ikke at renna skal holdes stengt. Det er opp til parken å gjenåpne sklien, så vidt ikke politiet anbefaler noe annet, sier han.

Flere skader

TV 2 kjenner til at det tidligere har vært flere skader på «Magasuget». Tilbake i 2008 ble fem gutter skadd etter at rusk i pumpeventilen førte til for lite vann i bremsebassenget.

I 2012 fikk Bø Sommarland påpakk etter en kontroll som viste at det var betydelig råteskader i limetrekonstruksjonen, noe som gjorde at hele konstruksjonen måtte byttes.

BADELAND: Bø Sommarland har om lag 150.000 besøkende årlig. Foto: Berit Keilen / NTB Scanpix

Fornøyelsesparken fikk i samme runde også pålegg om å kontrollere en forsterket skjøt i overgangen til bremsebassenget til «Magasuget» daglig, med månedlig rapportering til Park- og tivolitilsynet.

TV 2 kjenner også til at minst en person har blitt skadd tidligere i sommer, da på en annen måte enn 11-åringen.

Parkdirektøren forteller at førsteprioritet nå er å følge opp den skadde gutten og hans familie.

– Vi prioriterer oppfølging av gjesten og har dialog med foresatte. Vi jobber også med myndighetene og bidrar til å kunne avdekke mulig årsak, sier parkdirektør René Langeveld Sas til TV 2 mandag.

Søndag sa han at fornøyelsesparken har strenge sikkerhetskrav, og at de ikke har opplevd en ulykke som dette før.

Økt antall skader

TV 2 har også vært i kontakt med legevakta i Notodden, som tar imot pasienter fra området.

– Vi har et økt antall henvendelser på Notodden interkommunale legevakt på sommeren knyttet til turisme, og dette inkluderer også traumatiske skader, sier kommuneoverlege Lars Erik Brunæs i Notodden kommune.

Han understreker likevel at legevakten ikke fører statistikk på antall og typer skader fra Sommarland i Bø.

– Derfor ønsker vi heller ikke å spekulere i om det er en overrepresentasjon av henvendelser eller pasienter fra Sommarland i Bø.