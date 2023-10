Jentetrender tar av på TikTok: – Gutter har ikke like mye selvironi

TAR AV: På TikTok har blant annet trenden «girl dinner» slått an blant både eldre og yngre brukere. Fellesnevneren er at de henvender seg til jenter og kvinner. Foto: Anne Valeur og skjermdump fra TikTok og Instagram.

Kampen for å kvitte seg med utdaterte merkelapper har regjert i yngre miljøer i lang tid.

Men på sosiale medier-plattformen TikTok er det motsatte i ferd med å skje. Her vokser det frem trender som knyttes opp mot kjønnene – og disse skaper stort engasjement verden over.

På TikTok forklarer kvinnelige brukere fenomenet «girl math». Det postes videoklipp der brukere går såkalte «hot girl walks», og mange strekker seg langt for å være «that girl» og en «clean girl».



Se forklaringer nederst i saken.

Hashtagen «girl dinner» har i skrivende stund 2,3 milliarder visninger på TikTok, og har blitt til et begrep både kjente og mindre kjent profiler bruker.



Hashtagen «boy dinner» har for øvrig langt færre visninger.

Stor tilhenger

Matblogger Julie Ilona Balas la ut sin egen «girl dinner» på Instagram-kontoen «Juliesmatblogg» for få dager siden. Begrepet beskriver en litt tilfeldig sammensetning av ingredienser plukket fra kjøleskap og tørrvareskap, som sammen blir en alternativ middagstallerken.

I stedet for kjøtt, karbohydrater og grønnsaker kan middagstallerkenen bestå av litt ost, restepoteter, overskuddsnøtter, en brødskive, en god dipp, og grønnsakene som grønnsaksskuffen har å by på.

Trenden er tilsynelatende gjenkjennbar for mange kvinner – også Balas. Hun mener trenden er gøyal, så lenge den ikke fremmer usunn mat og usunne porsjoner.

Balas forteller til TV 2 at hun selv ikke bruker TikTok, men at trenden likevel har nådd henne gjennom Instagram. Så stor mener hun trenden er blitt at den ikke begrenses til kun én plattform.

– Jeg synes egentlig at sånne trender ofte er overdrevet og teit framstilt. Men dette er noe jeg kjenner meg igjen i.

Hun legger til at «girl dinner» er noe hun har drevet med lenge uten å ha noe begrep for det.

– Jeg er stor tilhenger av snacks til middag. Så jeg synes det bare er gøy at denne trenden har fått et navn, forteller matbloggeren.

FIN TING: Julie Ilona Balas liker godt å slenge sammen litt ost og spekemat, og kalle det en middag. Foto: Anne Valeur.

«Girl dinner»

Fenomenet «Girl dinner», som for alvor ble en snakkis sommeren 2023, går ut på at jenter samler restemat, snacks og det man vil kalle uvanlige middagskomponenter når de skal lage middag til seg selv.

Ifølge The New York Times var det amerikanske Olivia Maher som hadde den første videoen som omtalte begrepet:

Slik forklarte Olivia Maher fenomenet til den amerikanske avisen:

«Det føles som en jentemiddag fordi vi gjør det når kjærestene våre ikke er til stede, og vi ikke trenger å lage det som er en typisk middag.»

Kjønnede trender

Selv om det finnes både «boy math» og «boy dinner», er det klart flere jentetrender enn guttetrender.

Det mener sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad har å gjøre med at jenter er mer bevisst på egen oppførsel enn det gutter vanligvis er.

Lindblad mener slike trender oppstår av at jenter får kjeft av kjærestene sine så mange ganger at de bestemmer seg for å lage humor av det.

– Gutter har ikke like mye selvironi, forteller han.

Eksperten tror at disse jentetrendene bidrar til at jenter tar eierskap til ting som tidligere har blitt sett på som noe negativt. Derfor mener han at mange av trendene er ren humor, og ikke handler om at jenter er dårlige i matte eller er dårligere til å lage mat.

– Jeg synes det er morsomt, og positivt.

EKSPERT: Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad bruker selv TikTok, og har fått med seg jentetrendene. Foto: Susanne Lindblad

Kommet siste halvåret

Lindblad forteller til TV 2 at jentetrendene har kommet for fullt det siste halvåret. Likevel mener han slike jentetrender har eksistert på sosiale medier i lang tid.



Blant annet forteller han at «VSCO girl-trenden», som hadde sin storhetstid på TikTok for noen år tilbake, er i samme kategori.

Nå har hashtagene blitt brukt millionvis av ganger, og trendene har blitt til begreper vi bruker i dagligtale.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Tradisjonelle kjønnsroller

Sosiolog Anita Borch ved OsloMet mener det er interessant at slike kjønnede trender har blitt så store, når samme generasjon prøver å unngå å sette folk i bås.

– Trendene handler om tilhørighet og identitet blant jenter, til tross for at de unge generasjonene mener at man ikke «bør» snakke om tradisjonelle kjønnsroller.

Oversikt over noen «jentetrender»: «Girl math» : Måten jenter rettferdiggjør å bruke penger. For eksempel hvis du handler på salg, har du tjent penger, og hvis du legger ut penger for noe og får tilbake senere, har du ekstra penger å bruke.

: Måten jenter rettferdiggjør å bruke penger. For eksempel hvis du handler på salg, har du tjent penger, og hvis du legger ut penger for noe og får tilbake senere, har du ekstra penger å bruke. «Girl dinner» : Når jenter samler sammen det hun finner i kjøleskapet av rester og snacks, og lager en middag av det.

: Når jenter samler sammen det hun finner i kjøleskapet av rester og snacks, og lager en middag av det. «That girl»: For å bli «that girl» finnes det hundrevis at tips om trening, kosthold, selvpleie og hverdagstips for å bli den beste versjonen av seg selv.

For å bli «that girl» finnes det hundrevis at tips om trening, kosthold, selvpleie og hverdagstips for å bli den beste versjonen av seg selv. «Hot girl walk»: En gåtur på omtrent 6,5 kilometer der man bare tenker på det du er takknemlig for, målene dine og hvordan du skal nå disse, og hvor «hot» du er, ifølge CNN.

En gåtur på omtrent 6,5 kilometer der man bare tenker på det du er takknemlig for, målene dine og hvordan du skal nå disse, og hvor «hot» du er, ifølge CNN. «Hot girl summer» : Dette fenomenet handler om å være seg selv fullt ut, gjøre som man vil og ikke bry seg om hva andre tenker. Begrepet er knyttet til frihetsfølelse.

: Dette fenomenet handler om å være seg selv fullt ut, gjøre som man vil og ikke bry seg om hva andre tenker. Begrepet er knyttet til frihetsfølelse. «Clean girl» : En som lever så naturlig som mulig, spesielt når det kommer til skjønnhetsprodukter, klær og mat. Å ha en «clean girl-look» forbindes ofte med lite sminke og mye glød.

: En som lever så naturlig som mulig, spesielt når det kommer til skjønnhetsprodukter, klær og mat. Å ha en «clean girl-look» forbindes ofte med lite sminke og mye glød. «VSCO girl» : Ofte sett med scrunchies, kjede av skjell og en Hydro Flask i hånda. Målet er å oppføre seg uanstrengt og se naturlig ut.

: Ofte sett med scrunchies, kjede av skjell og en Hydro Flask i hånda. Målet er å oppføre seg uanstrengt og se naturlig ut. «Girl's girl»: En som setter vennskap og respekt i jentevennskap høyt. En «Girl's girl» vil ikke prøve seg på en gutt i et forhold, eller en gutt som har vært kjæreste med en venninne.

En som setter vennskap og respekt i jentevennskap høyt. En «Girl's girl» vil ikke prøve seg på en gutt i et forhold, eller en gutt som har vært kjæreste med en venninne. «Pick me girl» : Når en jente sier og gjør ting for å skape oppmerksomhet rundt seg selv, ofte av det motsatte kjønn. En typisk «pick me girl-frase» kan være: «Det er så mye drama med jenter. Det er derfor jeg kommer bedre overens med gutter».

: Når en jente sier og gjør ting for å skape oppmerksomhet rundt seg selv, ofte av det motsatte kjønn. En typisk «pick me girl-frase» kan være: «Det er så mye drama med jenter. Det er derfor jeg kommer bedre overens med gutter». «Girlfriend effect»: Trenden hvor gutter får bedre klesstil, og en generell «glow up» når de får seg kjæreste.

Borch tror disse jentetrendene handler om at også unge i noen øyeblikk faller tilbake til tradisjonelle måter å tenke på om kjønn, og at det bare er menneskelig.

INKLUDERING: Forsker Anita Borch studerer sosial inkludering. Foto: SIFO

– Vi klarer ikke å være politisk korrekt i alt vi gjør. Det er forskjell på teori og praksis.

Hun mener at den tradisjonelle kjønnskampen de siste årene har gått fra å være en kamp mellom menn og kvinner, til å bli en diskusjon om hva kjønn egentlig er.

Borch legger til at hun ikke er på TikTok selv, men at hun synes «girl dinner» høres ut som en bærekraftig og kreativ trend.