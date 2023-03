NRK-programleder Tine Skolmen mener mye av kritikken mot Sophie Elises podkast kommer av at hun er kvinne. Ekspertene er enig, men mener man må se mer på hele merkevaren «Sophie Elise».

OVER OG UT: Sophie Elise og Fetisha Williams annonserte torsdag kveld at samarbeidet med NRK er over. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Ingen spør om Mikkel Niva og Herman Flesvig er dårlige forbilder når de snakker om runking, sier Tine Skolmen.

Programlederen i NRK har engasjert seg i debatten rundt Sophie Elise, blant annet på Facebook.

Hun er skeptisk til kritikken som har kommet mot innholdet i podkasten «Sophie og Fetisha».

KJØNNSDEBATT: Tine Skolmen mener mye av kritikken som kommer mot podkasten til Sophie Elise er fordi de er kvinner. Foto: ARKIV

Noe av kritikken går på at innholdet er for drøyt og seksualiserende.

Skolmen mener det finnes flere podkaster med menn med lignende innhold, men at det er få eller ingen som reagerer mot dem.

– Alt blir en kjønnsdebatt når vi ikke har kommet lengre i verden, sier Skolmen til TV 2.

– Jenter blir automatisk forbilder

Skolmen mener at samfunnet vil ha den «pene og pyntelige jenta», men at man får sjokk når det viser seg at det ikke er slik jenter og kvinner er.

– Om det er Tusvik og Tønne eller Martha Leivestad – sorry gutter, vi er like rævva som dere, sier hun til TV 2.

Et av problemene er at jenter i offentligheten automatisk blir forbilder, og at guttene ikke får det samme stempelet, mener Skolmen.

– Når gutta snakker om denne typen ting, er det humor. Når jentene gjør det, er de dårlige forbilder, sier programlederen.

OVER OG UT: Dette bildet satte medie-Norge i kok. Nå er samarbeidet mellom Sophie Elise og NRK slutt. Foto: Skjermdump

– Lytterne kommer til å oppsøke denne typen humor uansett. Er det da gutta som skal oppdra dem ved å snakke om runking og horer? Da må det vel være bedre å høre på jenter som snakker om det på jenters premisser?, spør Skolmen

Skolmen synes det er trist at NRK ikke lenger skal ha podkasten på sine plattformer.

– Mange kommer også med kritikk mot lytterne. Det er flotte, unge jenter som ikke skal kritiseres for at de hører på «guttahumor». En tredel av de som har hørt på podkasten har også hørt på nyhetsinnhold i appen. Å dra «lavkultur» inn i høykultur er en fantastisk måte å rekruttere folk på.

– Skummelt å være kvinnelig komiker

Komiker Janne Rønningen tror ikke at det hadde vært et problem for mannlige programledere å snakke om å bli «rundpult».

– Hva som blir tolerert av menn og kvinner er så forskjellig, sier Rønningen til TV 2.

Rønningen vet ikke om hun blir mottatt annerledes fordi hun er en kvinnelig komiker.

– Jeg mistenker at jeg har lagt så mye begrensinger på meg selv, og at det er derfor ingen står og skriker til meg, sier Rønningen.

– Jeg synes faktisk det har vært litt skummelt å være kvinnelig komiker. Folk er så stygge når de først setter i gang. Det er en av grunnene til at jeg beundrer Sophie Elise, hun lar seg ikke knekke.

At Sophie Elise tilsynelatende ikke lar seg knekke, er også det som gjør alt så provoserende, tror Rønningen.

– Jeg tror at det mest provoserende en dame kan gjøre er en; være veldig flink, to; ikke bøye seg for kritikk.

– Det blir spennende å se hvilket produksjonsselskap som vil kaste seg over Sophie og Fetisha, og hvor sykt mye høyere lønn de vil få enn hos NRK. Og ikke minst hvor rasende folk blir når hun blir enda rikere, sier Rønningen.

Hun understreker at podkasten til syvende og sist er et underholdningsprogram.

– Den ligger ikke under P2 eller «selvhjelp». Man kan ikke ta alt de sier der helt bokstavelig.

– Et helhetlig bilde

– Vi er ikke vant til at unge kvinner snakker åpent om sex og dop. Det skaper reaksjoner, sier Mathilde Hogsnes til TV 2.

HELHETEN: Mathilde Hogsnes, influenserforsker ved Kristiania, mener man må se på helheten av kritikken mot Sophie Elise. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hogsnes er influenserforsker og stipendiat ved Kristiania. Hun mener at kritikken som kommer mot podkasten «Sophie Elise og Fetisha» er berettiget.

– Akkurat i denne saken er kjønnsperspektivet vesentlig. Det er hovedsakelig kvinner som blir påvirket at influensere, sier Hogsnes.

At merkevaren Sophie Elise var å finne på NRKs plattformer er problematisk, mener forskeren. Innholdet i podkasten må sees i lys av det hun publiserer på andre plattformer, ifølge Hogsnes.

KJØNN SPILLER ROLLE: Akkurat i denne debatten spiller kjønn en viktig rolle, sier Hogsnes. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det handler om å se et helhetlig bilde av henne. Hun utøver mye kroppspress og seksualisert innhold, på for eksempel verstingplattformen Instagram. Hun har mange følgere, og setter agendaen spesielt overfor kvinner.

– Men mye av kritikken som rettes mot Sophie Elise kan også rettes mot andre med samme type innhold i podkast.

– Direkte provoserende

Thorgeir Kolshus, professor i sosialantropologi ved OsloMet, sier at moralen vår endres tregere enn våre ambisjoner og ønsker om reel likestilling på alle felter.

– Generelt sett er det nok fortsatt slik at jenters og kvinners normoverskridelser knyttet til sex og rus sanksjoneres strengere enn hos gutter og menn, sier Kolshus til TV 2.

TREG MORAL: Thorgeir Kolshus sier at kvinner generelt sanksjoneres hardere enn menn ved normoverskridelser. Foto: Torstein Wold / TV 2

Der stopper imidlertid Kolshus' medlidenhet overfor Sophie Elise. Han mener kritikken vi ser mot Sophie Elise har sin bakgrunn i det man oppfatter som en dobbeltmoral.

Kolshus trekker fram at under lanseringen av podkasten, ble Sophie Elises opphold på rehabilitering for pilleavhengighet den store snakkisen.

Sophie Elise lot seg blant annet intervjue av Lindmo, hvor hun snakket om rehabiliteringen.

– Når hun da et halvt år senere har brukt så mye av podkasten på å snakke om festing og rus, fremstår snakket om «den tunge tiden» som et markedsføringsgrep.

SLUTT: Samarbeidet mellom NRK og Sophie Elise og Fetisha er avsluttet, melder influenseren selv torsdag. Foto: Henriette Dhli

Kolshus sier at de som sliter med rus selv, eller kjenner noen som gjør det, vet hvor vanskelig det er, og at det i tillegg kan være vanskelig å få hjelp til avrusning.

– Da er det direkte provoserende å se en person behandle avhengighetsproblematikk nærmest som et midlertidig livsstilsvalg, som bare er «så 2022», sier forskeren til TV 2.