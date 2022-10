Jennie (13) tok sitt eget liv: – Svikt i oppfølgingen

For to år siden fortalte TV 2 om 13 år gamle Jennie Mayer Borgersen. Da hun tok livet sitt 7. januar 2020 ble hun en av de yngste i Norge som har tatt sitt eget liv. Samme dag som hun skulle fått hjelp, døde hun. Selvmordet kunne mest sannsynlig vært unngått, konkluderer nå Norsk pasientskadeerstatning.

Gnagende uro

Familien beskriver Jennie Mayer Borgersen som en klatrejente; hun var høyt og lavt i skogen, når hun ikke danset til «Senorita» eller skjøt softgun med pappa på Hønefoss.

Høsten for tre år siden ble foreldrene bekymret for minstejenta. Humøret kunne skifte fra glede til fortvilelse i løpet av sekunder. Da en venninne fortalte Jennies foreldre at hun hadde sagt at hun ikke ville leve lenger, tok Frode og Ida Mayer Borgersen Jennie med til fastlegen 9. desember 2019.

Legen delte foreldrenes oppfatning og sendte familien rett videre til akuttvurdering på Åssiden hvor hun ble vurdert på grunn av selvmordstanker.

Der kartla BUPA i Vestre Viken Jennies livsituasjon, nettverk, risikofaktorer og eventuelle selvmordsplaner. I ettertid slår NPE fast at kartleggingen var i tråd med god praksis.

Det som derimot sviktet, var det som skjedde, eller ikke skjedde, etter vurderingssamtalen med Jennie.

Døde dagen hun skulle starte behandling

Hun fikk tildelt en time hos Barne- og ungdomspedagogisk tjeneste (BUP) en måned senere. I fire uker ventet Jennie på behandling. Samme dag hun hadde fått tildelt time i Vestre Viken, 7. januar 2020, ble hun erklært død. Kvelden før hadde hun dratt hjemmefra, og foreldrene, vennene, naboene, politi og Røde Kors lette etter 13-åringen. Etter mange timer ble hun funnet forkommen, og fløyet til Ullevaal, men livet sto ikke til å redde.

Jennies familie har lurt på om noe eller noen kunne forhindret det verst tenkelige: At Jennie tok sitt eget liv.

I mai i fjor konkluderte Statsforvalteren i Oslo og Viken med at Vestre Viken Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling brøt forsvarlighetskravet før 13-åringen tok sitt eget liv.

Jennie var i samtale med legespesialist og sykepleier, men familien gikk derfra i desember uten en ny avtale om oppfølging, uten informasjon om å ta kontakt dersom situasjonen skulle forverre seg og uten en kriseplan, slo statsforvalteren fast. Foreldrene søkte Norsk Pasientskadererstatning, men svaret lot vente på seg.

TAPET: Jennie kunne vært i live dersom hun hadde fått oppfølging, mener NPE. Foto: Privat

I juni i år skrev Jennies mamma på Facebook:

– Det er vondt å skulle være redd for å åpne postkassa hver eneste dag i frykt for om det ligger ett brev angående saken der. Brevene vi har fått hittil er at de forlenger sin egen frist.

– Mangelfull oppfølging

Først forrige uke, 32 måneder etter at Jennie døde, kom endelig brevet familien hadde ventet på:



Norsk Pasientskadeerstatning sier Jennies selvmord mest sannsynlig kunne vært unngått.

Ida Mayer Borgersen har lest setningen om og om igjen.

– Helt grusomt! Å lese svart på hvitt det jeg alltid har hatt i bakhodet.

NPE skriver at vurderingen i desember 2019 av at Jennie var «nedstemt", «svarte lite», og «ga lite emosjonell kontakt», og burde vært fulgt opp med en egen prat med Jennies foreldre.

«I en slik situasjon er det slik vi ser det stor fare for at pasienten underrapporterer».

NPE mener foreldrene dessuten burde fått en kontakt ved BUPA, BUP eller legevakt hvor de kunne henvende seg om det var noe de trengte hjelp med.

Videre at Jennie burde fått en ny time for oppfølging ved BUPA innen 1-3 dager, med påfølgende kontroller rundt hver tredje dag. Dessuten burde familien fått en kriseplan for hvilke tegn de burde være obs på og hva de kunne foreta seg dersom pasienten fikk sterkere krisetanker.

Ida og Frode fikk ikke noe av dette. Alt familien fikk fra det offentlige var en time for Jennie hos BUP fire uker etter at de ba om hjelp.

Selvmord kan anses som pasientskade

Pasientskaderstatningen konkluderer med at «vurderingen og den videre oppfølgingen var mangelfull» og at «pasientens selvmord kan anses som en pasientskade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp».

Stemmen brister når Mayer Borgersen får bekreftet det hun fryktet. At datteren kunne vært i live. At bedre oppfølging kunne forhindret at Jennie tok livet sitt.

– Hvis de bare hadde hørt på oss. På vei ned til BUPA sa hun «jeg vil ikke leve lenger».

Endrer oppfølgingen av barn og unge

Moren ber helsevesenet følge opp og aldri slippe noen som holder på å miste taket. Derfor stiller familien opp for å snakke om selvmord, psykisk helse og nødvendigheten av rask og riktig hjelp. Jennies mamma beskriver den siste julen med datteren som veldig fin og legger til at når mennesker som har det vondt, har bestemt seg for hva og hvordan, kan de gjerne gi inntrykk av at alt går bra.

– Ofte er det når tilsynelatende alt går veldig mye bedre, man skal være obs.

Jennies død i januar for to år siden har ført til bedre rutiner i barne- og ungdomspsykiatrien. En konsekvens er at Ringerike BUPA nå snakker med pårørende etter å ha vurdert barn. Videre har de en plan for å følge opp etter en til tre dager, og opplyse familier om hva de bør være spesielt oppmerksom på.

Ida og Frode Mayer Borgersen fikk ikke noe av dette. Det de fikk, var en time hos BUP for en måned etter at yngstedatteren ble vurdert med selvmordstanker.

Jennies mamma deler sine tanker på Facebook.

ENGASJERT: Familien håper andre vil få bedre hjelp enn Jennie gjorde. Foto: Privat

– Savnet etter Jennie er fortsatt like stort, men vi har lært oss mer å leve med det. Noen dager kommer stormen og den velter oss, men heldigvis har vi hverandre, familie og venner som kan ta tak og dra oss i riktig retning. Vi klarer å se en fremtid igjen, en fremtid der vi «har med oss» Jennie, bare på en annen måte enn før. Hun skal aldri bli glemt, men vi skal leve det livet vi har for det vet vi at hun ville!

Finner mening i datterens liv

Uttalelsen fra NPE gir mulighet til å få dekket økonomiske utgifter til begravelse, minnestund og gravstein. Familien er også i dialog med en advokat for om mulig å få dekket oppreisning og menerstatning.

Det viktigste for familien er at andre barn og unge får nødvendig hjelp i tide.

– Det er ingen mening med at hun døde, men det er en mening med at hun levde!