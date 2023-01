– Jeg ville ikke følt meg trygg hvis jeg bodde i Oslo

Universitetssykehuset i Nord-Norge er det eneste stedet i landet som tar en ekstrasjekk for å sikre at farlige celleforandringer hos unge kvinner oppdages i tide. De mener det redder liv.

SMÅBARNSMOR: Tonje Sivertsen Larsen (28) fikk fjernet livmorhalskreften før det var for sent, takket være et tiltak de kun praktiserer i Nord-Norge. Foto: Privat

I den nye sesongen av dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2 forteller 28 år gamle Maren Johnsen om hvordan hennes celleprøve ble feiltolket da hun sjekket seg for livmorhalskreft.

De alvorlige celleforandringene ble ikke fanget opp. Halvannet år senere fikk hun kreftdiagnosen.

Nå er Maren på stadium fire av fire og legene har gitt beskjed om at hun trolig ikke vil bli veldig gammel.

KREFTRAMMET: Maren Johnsen (28) på vei til cellegiftbehandling hos Rikshospitalet. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Husker du hva du tenkte da du fikk vite at prøven var feiltolket?

– Jeg ble sint. Det var rent sinne i starten. Og selvfølgelig et stort sjokk, sier Johnsen i episoden.

Den kan du se her:

Dobbeltsjekken reddet Tonje

Omtrent på samme tid som Johnsen tok sin første celleprøve gjorde Tonje Sivertsen Larsen (28) det samme.

Småbarnsmoren bor i Grovfjord i Troms. Hennes celleprøve ble rutinemessig kvalitetssikret med en ekstra test ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

TAKKNEMLIG: Tonje Sivertsen Larsen (28) er glad hun er bosatt i en helseregion som trosser Kreftregisteret. Foto: Privat

Den ekstra sjekken avslørte kreft som man først ikke hadde oppdaget. Tonje fikk operert bort livmorhalstappen og er i dag helt frisk.

Om kreften ikke hadde blitt oppdaget ser småbarnsmammaen for seg et skremmende scenario.

– I år skulle jeg kommet inn til en ny undersøkelse, hvor de mest sannsynlig hadde funnet en stor svulst.

TAKKNEMLIG: Tonje Sivertsen Larsen (28) er glad hun er bosatt i en helseregion som trosser Kreftregisteret. Foto: TV 2 / Norge bak fasaden

Ulik praksis i ulike deler av landet

Det er kun Helse Nord som dobbeltsjekker celleprøver. Tonje Sivertsen Larsen synes det er synd at det ikke gjelder andre steder i landet.

– Jeg ville ikke følt meg trygg hvis jeg bodde i Oslo, sier hun.

Overlege Sveinung Sørbye er en av landets fremste eksperter på livmorhalskreft. Han og kollegene har på eget initiativ tatt i bruk den ekstra testen på pasienter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN.

EKSTRA SJEKK: På eget initiativ velger overlege Sveinung Sørbye å teste celleprøver en ekstra gang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Av kvinner i alderen 25 til 33 år, som følger screeningprogrammet og som utvikler livmorhalskreft, så har 50 prosent av celleprøvene blitt vurdert som normale. Det er ikke bra og altfor høyt, sier Sørbye til TV 2.

Det er akkurat denne feilmarginen som har rammet kreftsyke Maren Johnsen. Hadde hun bodd i Nord-Norge ville legene ved UNN ha tatt en ekstratest. En såkalt HPV, mRNA-test. Da analyserer man prøven i en maskin og får enten et negativt eller positivt svar for virus.

Basert på testsvarene, altså hvilke prøver som viser HPV-infeksjon, så regransker UNN mange av celleprøvene. Det er dette de mener redder liv.

– Vi tenker at det er så viktig at kvinner unngår å få kreft etter en normal celleprøve at dette gjør vi på eget initiativ, sier overlege Sørbye ved UNN.

Han sier de har holdt på med denne metoden siden 2016 og at de har god dokumentasjon på at dette fungerer godt for å redusere feilmargin.

Les hva Kreftregisteret svarer lenger ned i saken.

CELLEPRØVE: Denne kan vise om en kvinne har utviklet livmorhalskreft. Foto: TV 2

I følge Sørbye finner man da celleforandringer i 30 til 40 prosent av de ekstra prøvene. De ble ikke oppdaget ved første kontroll.

– Så hvis man er ung kvinne og kan få dette, så er det en fordel å bo her oppe?

– Ja, det er en dobbel sikkerhet. Både normal celleprøve og en negativ mRNA-test.

Men mRNA-testen er omdiskutert i deler av fagmiljøet. Kreftregisteret har det nasjonale ansvaret for screening og livmorhalsprogrammet. De vil ikke ikke ta testen fra Nord-Norge i bruk fordi de mener den ikke er godkjent. De mener også at testen ikke kan vise til god nok effekt.

Kritikken avvises av overlege Sørbye ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Vi har brukt denne metoden i mange år og vet hva vi snakker om, sier han.

Kreftregisteret endrer praksis i år

Kreftregisteret sier at én av 10 000 kvinner på generell basis vil oppleve at en normal celleprøve blir til kreft. Når TV 2 spør spesifikt om statistikken som Maren Johnsen er en del av, svarer de:

– I 2021 hadde halvparten av de kvinnene som hadde møtt til screening, og som utviklet livmorhalskreft, hatt en «normal» prøve, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, til TV 2.

På tross av dette er ikke Ursin tilhenger av praksisen i nord.

– De mener det gir gode resultater, men vi kan ikke bekrefte det nå, for tallene er altfor små fra Nord-Norge. Jeg håper det har gitt gode resultater for de har innført en metode som ikke har vært godkjent i programmet totalt sett, så de har tatt en risiko, sier Ursin.

– De mener jo at de har reddet liv?

– De mener det og jeg håper de har rett, for de har innført en metode som ikke har vært godkjent i screeningprogrammet.

Kreftregister-direktøren erkjenner samtidig at dagens system ikke er godt nok. Kreftregisteret skal nå legge om livmorhalskreftprogrammet til å baseres på HPV-testing. Det betyr at celleprøven skal bort og erstattes med en følsom DNA-test som avslører virus.

– HPV-test har vært en del av programmet i mange år på kvinner over 34 år. Men internasjonalt har det vært kontroversielt å bruke dette på de yngste kvinnene. Nå har man funnet ut at det er en god idé, sier Ursin.

Overlege Sørbye i Nord-Norge sier at også de vil ta den nye testmetoden i bruk, når den blir klar fra sommeren av.

– Den nye vil erstatte vår HPV, mRNA test, sier Sørbye.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra helseminister Ingvild Kjerkol om det som kommer frem angående kvinnehelse og celleprøver i «Norge bak fasaden». Både om feilmargin og økning av livmorhalskreft i Norge. Ansvarlig statsråd svarer ikke på TV 2s spørsmål, men det gjør statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Hvorfor har ikke HVP test blitt innført hos unge kvinner tidligere?

– HPV er veldig vanlig hos unge kvinner. Forskning har vist at undersøkelse av celleprøver i mikroskop har vært den tryggeste screeningen for denne gruppen, blant annet for å unngå overbehandling. Det er styringsgruppen for livmorhalsprogrammet som har besluttet å innføre HPV-test hos unge kvinner fra 2023, og som har vurdert at forbedret kreftforebyggende effekt oppveier ulempene ved å innføre HPV-screening til yngre kvinner, svarer statssekretæren.

Om feilmargin på celleprøver sier han følgende:

– Det er viktig å gi god informasjon om fordeler og ulemper ved screening. Det er Kreftregisteret som administrerer Livmorhalsprogrammet. I informasjonsmateriellet fra Kreftregisteret som sendes til alle kvinner som deltar i screeningprogrammet går det tydelig fram at alvorlig celleforandringer av ulike årsaker kan forbli uoppdaget. Det fremgår også at selv om prøveresultatene er normale, er det viktig å raskt kontakte lege ved symptomer som vedvarende uregelmessige blødninger eller andre symptomer, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng til TV 2.

– Mister antakelig livet

Kreftrammede Maren Johnsen er ikke imponert. Hun sier det er frustrerende å vite at helsemyndigheter har hatt god kunnskap om HPV-testen, men likevel brukt mange år på å innføre det for den yngste gruppen.

FRUSTRERT: Maren Johnsen kan ikke bære frem egne barn, og blir sint av å tenke på at det kunne vært unngått. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Først og fremst er jeg sint fordi det har betydd at veldig mange jenter har mistet livet. Jeg har fått livmorhalskreft og kommer antakelig til å miste livet til denne sykdommen, sier Johnsen.

Direktøren for Kreftregisteret sier at Johnsen har vært uheldig og at historien hennes er trist.

– Jeg forstår at mange kvinner syntes dette er frustrerende, men vi må huske på at det er ganske solide rutiner for når man skal innføre nye metoder i Norge. Det er fordi de ikke skal skade oss mer enn det nytter oss. Det tar tid, sier Giske Ursin.