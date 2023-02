– Jeg vil heller bli beskrevet som «tjukk» enn som «enorm»

Britiske medier har omtalt noen av endringene Roald Dahls bøker har gjennomgått.

Minst 17 ganger er ord som «crazy» (altså «gal»), som oftest fjernet, eller i noen tilfeller endret til for eksempel «silly» («tullete»).





Kjønnsbestemte karakterer i flere bøker har blitt kjønnsnøytrale. I «Charlie og Sjokoladefabrikken» har umpa-lumpaene gått fra å være «små menn» til å bli «små personer». «Mødre og fedre» har samtidig blitt kun «foreldre».





Agustus Gloop ble kalt «fat» («fet »eller «tjukk») i originalversjonen av «Charlie og Sjokoladefabrikken». Nå kalles han «enormous» («enorm»).

Fru Dust i «Dustene» var i originalversjonen beskrevet som ««ugly and beastly». Nå er hun kun «beastly».





I boken «Heksene» slutter et avsnitt som forklarer hvorfor hekser er skallet under parykkene sine med en helt ny setning: «Det er mange andre grunner til at kvinner kan bruke parykker, og det er absolutt ingenting galt med det. »





I «Heksene» er «fæle skallede kvinner» endret til bare «fæle kvinner». «Føttene deres hadde ingen tær» er endret til «føttene var firkantede på tuppen».





I «Heksene» er setningen «Du kan ikke gå rundt å rive i håret på hver eneste dame du møter, selv om hun har på seg hansker», endret. Nå står det i stedet «Det er mange andre grunner til at kvinner kan bruke parykker, og det er absolutt ingenting galt med det».





Et annet sted i «Heksene» er setningen «Om hun så jobber i kassen på et supermarked, eller skriver brev for en forretningsmann» endret til «Om hun så jobber som en ledende forsker eller driver en forretning».





I «Matilda» er det en referanse til hvordan tittelkarakteren brukte bøker til å reise til «gamle seilskip med Joseph Conrad» endret til «1800-talls herregårder med Jane Austen». «Til India med Rudyard Kipling» er blitt «til California med John Steinbeck». «Til Afrika med Ernest Hemingway» har fått bli stående.





Bruk av hunnkjønn i beskrivelsen av karakterer er fjernet. I «Matilda» ble frøken Trunchbull beskrevet som «a most formidable female». Det er endret til «a most formidable woman».





I «Verdens største fersken» er «skrikende stemme» endret til «irriterende stemme». En lignende endring er gjort i «Charlie og sjokoladefabrikken».





I «Verdens største fersken» er følgende blitt endret:

«Aunt Sponge was terrifically fat / And tremendously flabby at that»

har blitt til

«Aunt Sponge was a nasty old brute / And deserved to be squashed by the fruit»

«Aunt Spiker was thin as a wire / And dry as a bone, only drier»

har blitt til

«Aunt Spiker was much of the same / And deserves half of the blame.»

Kilder: The Telegraph/The Guardian