REGNBUETOG: I dag skal folk i Oslo ta gatene og tryggheten tilbake i en solidaritetsmakering etter at pride-markeringen ble utsatt for et angrep den 25. juni. Foto: Beate Oma Dahle

Nå samles regnbuetoget i Oslo. Statsministeren, justisministeren, stortingspresidenten og borgermesteren er bare noen av de som går ut for å markere solidaritet.

Støre: – Politiet ivaretar sikkerheten

Statsminister Jonas Gahr Støre var tidlig ute med å si at han skulle ut i gatene i dag.

– Det er jo ikke paraden vi går i i dag, men jeg synes det er en flott markering, sier han. – Verdien om at alle kan elske den de vil er en frihet vi skal ha.

Statsministeren blir intervjuet av TV 2 foran Stortinget i et mylder av mennesker, og han er ikke i tvil om at han er trygg.

– Politiet ivaretar sikkerheten, og når de har tillatt dette, så er det trygt.

Han gleder seg til fellesskapet, til å gå sammen med alle som har møtt opp.

Ordfører: – 25. juni var et angrep på oss alle

Ordfører Marianne Borgen mener det som skjedde den 25. juni var et angrep på oss alle.

– Vi må samles igjen, og vi må kjenne på samholdet igjen. Alle skal kjenne at det er plass til dem.

Hun understreker at Oslo er en raus og inkluderende by, og i dag er vi den rause og inkluderende byen vi ønsker å være, sier hun.

– Jeg vil at de skal kjenne på tryggheten igjen. Mange har nok følt utrygghet, men de har likevel bestemt seg for å komme. Jeg gleder meg til å gå sammen med alle sammen. Det er mye glade folk å se.

Stortingspresidenten: – Et alvorlig bakteppe

Stortingspresident Masud Gharahkhani dukker også frem i mylderet foran Stortinget. Han er glad, men ser også det alvorlige i situasjonen.

– Jeg synes det er så fint at vi endelig kan ha denne markeringen. I Norge må vi ta et oppgjør med det hatet som mange skeive dessverre opplever i dag.

For mens vi feirer i Oslo, forteller han om mennesker som dømmes til døden for å elske et menneske av samme kjønn i Iran.

– Vi må aldri ta demokrati og frihet for gitt, sier han.

– Det er et alvorlig bakteppe, og det er fint at folk kan møte hverandre og gi hverandre en klem og være glade. Jeg føler på gleden. Men i mange land har de det ikke sånn.

KRF: Olaug Bollestad fulgte med i regnbuetoget. Foto: TV 2

Krf-leder: – Vil ikke tenke på uenighet i dag

KrF-leder Olaug Bollestad var det viktig å møte opp for å vise solidaritet.

– Jeg er her i solidaritet med alle de som fortsatt ligger på sykehus, familien til alle de som har mistet, men ikke minst for alle de som kikker seg over skulderen og er redde og ikke tør å være her fordi de har en seksuell legning, sier Bollestad til TV 2.

Hun føyer til: – Jeg er uenig i noe av de som Fri står for, men det vil jeg ikke tenke på i dag.

Vi vil ha et samfunn som er trygt, der du kan tro det du vil, der du kan ha den seksuelle legningen du vil. Den politiske diskusjonen må vi ta andre dager.

– Det er andre KrFere som har valgt ikke å gå. Er dette vanskelig for ditt parti.

– Det må ikke lages til et smalt nåløye. I dag har jeg valgt å være her, sier Bollestad.