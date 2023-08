JEVNT: Det kan bli svært jevnt i Oslo under høstens valg. Raymond Johansen og Oslo Arbeiderparti kan få spennende dager fremover mot valget. Foto: Goran

Utslagene er størst for Frp og MDG på TV 2s rykende ferske kommunebarometer, der Kantar tok de siste telefonene i går kveld. På den nasjonale målingen viser MDG styrke og går frem med 0,8 poeng, til 4,4 %. Frp går tilbake med 0,8 poeng etter flere sterke målinger.



For Sosialistisk Venstreparti viser tallene den fjerde strake målingen uten fremgang for partiet. SV faller med ett poeng siden målingen forrige uke og ender på 7,3 %.

I kampen om å bli landets største parti øker Høyre ledelsen på Ap med 0,4 poeng.

Vipper i hovedstaden



TV 2s prognose for de 50 største kommunene røper nå at det begynner å bli svært tett mellom blokkene flere steder. I Oslo viser tallene at det nye protestpartiet Industri- og næringspartiet kan komme på vippen.

Den rødgrønne og den borgerlige blokken får begge 29 mandater, mens Industri- og næringspartiet ser ut til å komme inn med ett mandat. Senterpartiet mister sitt ene mandat i Oslo og får en oppslutning på 1,1 %.

– Dette er jevnt, det er dødt løp. Nå må vi bare stå på innover. Vi skal slåss for hver eneste stemme, fortelle at skattekutt er velferdskutt og at vår satsing på eldreomsorgen er avhengig av bidrag fra fellesskapet, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap)

Til tross for at Industri- og næringspartiet nå ser ut til å kunne komme i en vippeposisjon i rådhuset i hovedstaden, er han på ingen måte innstilt på at samarbeid med INP.

– Jeg vet ikke så mye om INP i det hele tatt. De har stått der og vært tydelige klimafornektere. Jeg har store problemer med å se at vi kan samarbeide med dem, sier han.

Jevnere også i Bergen og Tromsø

Også i Bergen drar det seg til mellom blokkene. De fire borgerlige partiene som lenge har ledet suverent har fortsatt flertall, men nå er flertallet redusert til 34 mandater – som er minst mulig flertall i et bystyre bestående av 67 medlemmer.

Skulle den borgerlige blokken miste ett mandat til, kan Industri- og næringspartiets to mandater og Bergenslistens ene mandat bli avgjørende.

Også i Tromsø ligger det an til en thriller. De fem partiene i den rødgrønne blokken får 22 mandater på TV 2s prognose. Det er én mer enn på forrige prognose og akkurat nok til å danne flertall i Nordens Paris, hvis prognosen skulle slå til.

TV 2s kommuneprognose for de 50 største kommunene bygger på en statistisk modell utviklet av valganalytiker Terje Sørensen. I modellen inngår Kantars ferskeste kommunebarometer, historiske valgdata fra 2019 og 2021, befolkningsdata fra SSB samt justeringer for lokale forhold og lister.

Prognosen for de øvrige 47 kommunene blir publisert senere på tirsdag.