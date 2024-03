– Jeg var i nød og søkte hjelp

Fra vitneboksen forteller 35-åringen sin egen versjon av hvordan han endte opp naken i huset til 90 år gamle Marta Sandal, 11. juli i fjor.

I tilrettelagte avhør har kvinnen selv forklart at hun våknet klokken 05.00 da mannen prøvde å voldta og true henne på livet. 90-åringen sa hun ble rasende, og satte seg kraftig til motverge før hun kalte på hjelp.

Selv har mannen en helt annen forklaring, der det er han som er voldsofferet.

35-åringen hadde nylig blitt ansatt i en bedrift i bygda, og sier han ble med kollegaene ut på fest denne sommerkvelden.

– Jeg drikker egentlig ikke grunnet traumer fra en tidligere voldshendelse, og har levd i frykt det siste halvannet året. Likevel ble jeg med, ettersom jeg stolte på kollegaene mine.

– Skrek og hylte

Ifølge mannen skal stemningen på festen ha vært god, helt til den ikke var det lenger.

– Det oppsto en konflikt mellom meg og to personer, og jeg fikk et slag med knyttet neve rett i hodet, sier han.

Tiltalte hevder at personene tok tak i ham, bar ham mot sjøkanten og slapp ham slik at deler av klærne ble våte.

– Jeg begynte å skrike og hyle, og jeg fikk flashback fra voldshendelsen jeg tidligere hadde blitt utsatt for. Jeg hadde voldsalarm på denne tiden, men den hadde jeg lagt igjen på hotellrommet.

VITNEBOKS: Den 35 år gamle mannen som er tiltalt for voldtektsforsøk og innbrudd hos Marta Sandal nekter straffskyld. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Et vitne som var til stede på festen forklarer opptrinnet med at 35-åringen oppførte seg klengete og «tafsete», og sier noen prøvde å bære ham vekk da han nektet å gå.

Ifølge vitnet skal det aldri ha vært snakk om å hive ham i vannet.

Tiltalte sier likevel han ble livredd, og klarte å rømme. Etter hvert skal han ha klart å ta seg frem til huset der Marta Sandal bodde.

Forklarer avkledning

Herfra er det også sprik mellom forklaringene til tiltalte, Sandal selv, og politiets etterforskning.

Mannen sier han tok seg inn i huset via en dør, mens politiet hevder han klatret inn gjennom et vindu.

35-åringen erkjenner at han kledde seg naken, men sier det var fordi han var kald av å gå ute med våte klær. I tillegg skal han ha trodd at han var tilbake på hotellrommet.

– Det lignet. Målet mitt var uansett å gjemme meg for folkene som var ute etter meg.

Selv forklarte Sandal at hun våknet av en naken mann som sto ved sengen og holdt hendene sine foran nesen og munnen hennes. Deretter skal han ha prøvd å rive av henne dynen og kjolen.

– Det mest skremmende jeg har opplevd i mitt liv. Jeg fikk sjokk, sa hun i politiavhøret.

Politiet festet også lit til Sandal sin forklaring, og valgte å tiltale mannen for både voldtektsforsøk og innbrudd.

AKTOR: Statsadvokat Kristine Herrebrøden i Hordaland, Sogn og Fjordane Statsadvokatembete fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Som en bestemor

Fra vitneboksen avviser mannen både voldshandlingen og at han prøvde å voldta den 90 år gamle kvinnen.

– Jeg traff denne kvinnen i huset, og sa på engelsk at jeg hadde behov for hjelp. At det var noen gutter som var ute etter å drepe meg, og at jeg hadde behov for en mobillader.

Han sier det aldri kunne falt ham inn å være voldelig mot kvinner.

– Aldri i livet. Jeg henvendte meg til henne som om hun var en bestemor.

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes representerer avdøde Marta Sandal. Hun svarer følgende etter å ha hørt mannen sin versjon av saken:

– Jeg konstaterer at han gir en en annen forklaring enn det som framgår av tiltalen, og at fokuset hans i stor grad handler om han selv som offer. Det er for så vidt ikke uvanlig at tiltalte har annen forklaring enn det som framgår av gjerningsbeskrivelsen i tiltalen.

SVARER: Bistandsadvokat Ingrid Aksnes representerer avdøde Marta Sandal. Dette bildet er fra en tidligere rettssak. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Statsadvokat Kristine Herrebrøden sa på rettens første dag at tiltalte hadde forvirret sinnstilstand grunnet alkohol og kokain, men at det ikke er noe tvil om skyldevne av den grunn.

– Veldig beklagelig

Da døtrene til Marta Sandal vitnet i retten, fortalte de at moren slet med tunge tanker og stress i tiden etter det angivelige angrepet.

Tre måneder senere døde hun.

– Hun var aldri redd før. Når man er så gammel, så skal det lite til for å svekke helsen. Dette tok hun med seg inn i døden, sa den ene datteren.

– Føler du ansvar for hvordan hun hadde det etter den natten? spør bistandsadvokat Aksnes tiltalte.

– Det er veldig beklagelig hvis hun har opplevd det slik hun sier, men jeg var i nød og søkte hjelp. Jeg har aldri utsatt denne damen for noen form for vold eller noe slemt, sier 35-åringen.

– Han var kliss naken

Andre vitner som kom til stedet den natten, har en helt annen oppfatning.

En nabo har fortalt under rettssaken at hun sprang til for å hjelpe Marta, fikk mannen ut av huset og holdt døren igjen.

Et annet vitne som kom via hagen, sier hun så mannen rope og skrike utenfor boligen.

– Klokken var rundt halv seks på morgenen, og da jeg gikk opp på grusen i oppkjørselen, så jeg en kliss naken og veldig sint mann. Han ropte mens han reiv og slet i inngangsdøren, sier vitnet.

Hun forteller at hun ble så redd at hun ikke turte å konfrontere mannen.

– Jeg tenkte det var farlig.

Rundt klokken 07.00 kom politiet til stedet og fikk kontroll på mannen.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett. Onsdag er det klart for prosedyrer fra aktor og forsvarer.