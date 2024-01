– Jeg syns det har vært helt fantastisk, sier Fredrik Juell fra Birkeland i Agder.

Som mange andre på Sørlandet har han vært innesnødd den siste uken. Men han har vært veldig godt forberedt.

– Vi har hatt alt vi trenger. Varmekilder, mat, utstyr og ikke minst Kvikk Lunsj, sier han.

Juell er lidenskapelig opptatt av egenberedskap. Hjemme på Birkeland mangler ikke familien på fem noen ting.



– Det er en god følelse å sitte hjemme og vite at man ikke trenger å ferdes ute på veiene. Med det vi har hjemme kunne vi greid oss her i flere måneder, forteller han.

FORBEREDT: Fredrik Juell og familien kunne klart seg innesnødd i lang tid. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Unntakstilstand

Den siste uka har Sørlandet vært i unntakstilstand. Skoler har vært stengt, folk har blitt bedt om å la bilen stå.

Samtidig har politiet blitt nedringt av folk som er snødd inne. Og mange har vært uten strøm i flere dager.

Nå har kommunene begynt oppryddingen, men kaoset er langt fra over.

– Jeg tror mange ikke har vært forberedt på dette været. I hvert fall de som bor inne i byene, sier Juell.

Han mener at det siste uka viser hvor viktig det er at alle som kan har god egenberedskap, og et nødlager hjemme.

SNØRIKT: Fredrik Juell har aldri opplevd mer snø på Birkeland enn nå. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Blir mer av dette

– Vi må bruke denne erfaringen til å tenke på neste gang. Det koster ikke mye penger, og det tar ikke mye tid å bare være litt bedre forberedt.

For det blir mer av dette, tror Juell.



– Vi vet at ekstremvær eskalerer verden over. Vi er utsatt her oppe i nord, for ekstremvær som «Hans» og for snøvær som dette, sier han.

Juell mener det er avgjørende at de som har råd og plass er godt rustet til uforutsette scenarioer.

– Hvis folk ikke har ting i orden, må Sivilforsvaret og andre ut å hjelpe de som egentlig kunne klart seg selv.

Hvis hver og en av oss er bare litt flinkere på egenberedskap, kan hjelpemannskapene bruke ressursene sine på å hjelpe de som faktisk trenger det, mener Juell.

PREPPET: Fredrik Juell er opptatt av å ha nødlager. Også i bilen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Grunnleggende utstyr

Juell, som tidligere har vært en del av mannskapet på eventyrskuta Berserk, har gjort lidenskapen til et levebrød.

Han selger utstyr og nødpakker gjennom sin egen bedrift, og han reiser rundt og holder foredrag og gir råd om egenberedskap.

Denne uka har han selv erfart hvor viktig det helt grunnleggende utstyret er.

– Jeg har virkelig hatt bruk for snøskuffa. Naboen min måtte kjøre til Grimstad å kjøpe det. Det er egentlig en biltur på 20 minutter, men han brukte seks og en halv time, forteller Juell.

Nok ved, eller andre varmekilder er også avgjørende, legger han til.

– Hvis du ikke har peis, kan du bruke primus eller gassgrill både som varmekilder og til matlaging, sier Juell.

FORNØYD: Snøskuffa er en god venn å ha for tiden. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Imponert

Han får støtte fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).



Direktør Elisabeth Aarsæther tydeliggjør at egenberedskap gagner hele samfunnet.

– Når det skjer større hendelser eller kriser, kan ikke alle få hjelp samtidig og med en gang. Da må kommuner, nødetater og frivillige prioritere de som har størst hjelpebehov.

VIKTIG: DSB-direktør Elisabeth S. Aarsæther mener egenberedskap er viktig for hele samfunnet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Hun bor også på Sørlandet og har kjent snøværet tett på kroppen.

– Dette har vært heftig, men heldigvis har jeg egenberedskapen i orden så vi har klart oss fint i vår familie, sier Aarsæther.

Hun er imponert over innsatsen til kommunene, nødetatene og frivillige.

Unge voksne dårligst

Direktøren forteller at nordmenns bevissthet rundt og interesse for beredskap har økt mye de siste årene.



– Likevel er det ikke alle som er det. Det er spesielt unge voksne som bor i sentrale strøk som har de største manglene. Direktøren tror snøkaoset de siste dagene, og kuldeperioden vi har i vente, vil være en viktig oppvekker for de som ikke har kommet i gang med egenberedskap ennå.

Hun er ikke i tvil om at problemene vil bli flerfoldige framover.

– Klimaendringene fører til mer ekstremvær, så det må både som myndigheter og privatpersoner være forberedt på. Vår digitale avhengighet og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa tilsier også at vi må være forberedt på situasjoner der viktige tjenester virker som vanlig. Det kan være elektrisitet, internett, mobilnett, vannforsyning, vareleveranser, banktjenester eller tilgang på informasjon, sier Aarsæther.