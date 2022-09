Dronning Elizabeths bortgang har skapt sorg og reaksjoner verden over. Men hvilke minner og inntrykk sitter vanlige nordmenn igjen med av monarken som satt på tronen i Storbritannia i syv tiår?

MODERLIG FIGUR: Selma Müller-Hanssen mener dronningen var som en mor for det britiske folket. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Gjennom syv tiår og 15 statsministre har dronning Elizabeth II innehatt rollen som regent i det britiske kongeriket.

Generasjoner av mennesker har vokst opp med dronningen på tronen. En trone hennes sønn, kong Charles, nå overtar.

Også her i Norge har hennes bortgang skapt reaksjoner. Men hvilke minner sitter nordmenn igjen med etter å ha fulgt dronningen som ble av de lengstsittende monarkene i verdenshistorien?

– Jeg trodde hun var udødelig

Under solen i Trondheim treffer TV 2s utsendte unge Selma Müller-Hanssen. Selv om dronningen var godt oppe i årene, kom dødsfallet som et sjokk på henne.

– Det var kjempekjedelig! Jeg trodde hun var udødelig. Det er ekstremt synd og det vil ikke bli det samme lenger.

– Hvorfor tror du folk var så opptatt av dronning Elizabeth?

– Hun var noe eget. Det fantes bare én dronning Elizabeth og det vil ikke komme noen som henne igjen. Det skal mye til for å erstatte henne.

For Müller-Hanssen var dronningen noe mer enn bare en dronning.

– Jeg tror England har mistet mammaen sin.

POPULÆR: Måten dronningen kom seg igjennom stormene i kongehuset er noe av det som har gjort henne populær, mener Hilde Kjellemo (t.v) og Bente Eger Holst. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Venninneparet Hilde Kjellemo og Bente Eger Holst var to av mange som opplevde bortgangen som ekstremt trist.

De velger likevel å se det positive ved hennes lange liv.

– Hun fikk jo et langt og innholdsrikt liv. Så har hun jo vært heldig som har klart å holde seg frisk så lenge som hun gjorde, sier Eger Holst.

En bauta i stormen

– Det er jo naturens gang. Men jeg tenker det er nok mange i England som sørger nå. Hun var jo veldig populær, fortsetter hun.

Det har heller ikke manglet på kontroverser og skandaler knyttet til det britiske kongehuset, selv med dronning Elizabeth på tronen.

Prinsesse Dianas skilsmisse fra daværende prins Charles, Dianas bortgang og skandalene rundt prins Andrew, er noe av det som har hendt.

Likevel tror Bente Eger Holst at dronningens håndtering av skandalene og kontroversene er noe av det som har gjort henne så populær verden over.

– Det er vanskelig å si hvorfor hun har vært så populær, men kanskje fordi hun har vært på tronen så lenge. Hun har jo også kommet seg ganske greit igjennom mange stormer i det britiske kongehuset.

IMPONERT: Guro Bakken fra Hamar lot seg imponere over jobben dronningen gjorde. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Også på Hamar er folk imponert over jobben dronning Elizabeth gjorde i løpet av sine syv tiår på tronen.

– Det var tragisk å høre om. Men hun var jo en gammel dame. Hun har gjort en god jobb. Hun måtte få lov til å bli borte en gang, hun også, sier Guro Bakken.

– Jeg tror hun var en ordentlig leder for landet. Det kom som et sjokk, egentlig. Hun har vært en ordentlig dame.

Hun får støtte fra sin felles hamarværing Sunniva Kristiansen.

– Hun var jo veldig glad i folket sitt. Hun har jo opplevd og vært igjennom mye.

For Kristiansen kom ikke dødsfallet som et sjokk. Hun mener den britiske dronningen ikke helt har vært seg selv den siste tiden.

EN DAME FOR FOLKET: Sunniva Kristiansen tror dronningen var populær ettersom hun var en monark som elsket sitt folk. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Hun har sett pjusk ut. Det var vel sånn sett ventet.

I Åndalsnes er man ekstra spent på dronningens arvtaker, kong Charles.

– Jeg hadde nok hatt mer tro på hans sønn (prins William, red.anm.). Det er kanskje skapt av media, men han virker mer seriøs. Omtalene av kong Charles er nok litt mindre positive, sier Jarl Eirik Raumås.

Husker spesielt godt et minne

På aldershjemmet Alders hvile i Stavanger sitter Betty Anita Skøien. Gjennom store deler av hennes liv har dronning Elizabeth vært monark i Storbritannia.

Hun mener den tidligere dronningen har vært viktig for Storbritannia og verden.

– Det var synd at hun gikk bort. Hun har vært en flott representant for Storbritannia. Men hun var blitt gammel og har slitt en del, kanskje spesielt etter at hennes kjære ektemann prins Phillip gikk bort.

GODE MINNER: Betty Anita Skøien husker spesielt godt dronningens 90 års feiring. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Skøien har også latt seg imponere av måten dronningen har håndtert vanskelige perioder.

– Jeg har jo fulgt henne siden hun kom. Hun har jo vært igjennom en del påkjenninger, både i familien og ellers.

For henne er det et minne som spesielt stikker seg frem når hun tenker på dronningen.

– Da hun ble 90 år. Det var veldig flott, hun var jo en veldig flott dame. Hun holdt en tale som var helt utrolig.

– Hun stod løpet ut

Bodøværingen Tone Strand tror monarkiet vil bestå, selv etter dronningens bortgang.

– Jeg skjønner det blir stor omveltninger i Storbritannia. Hun var en karismatisk person. Det blir spennende å se hvordan Charles blir som konge.

Pål Gjerde i Tromsø beskriver dødsfallet som trist, men ventet.

– Men hun stod løpet ut. Bare dager før tok hun imot den nye statsministeren og tok henne i hånden. To dager senere går hun bort. Det var et vel utført oppdrag, sier han.

HADDE SANSEN FOR DRONNINGEN: Pål Gjerde sier dronningen var hel ved. Dette tror han var den viktigste årsaken til hennes popularitet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Gjerde trekker også frem måten hun har håndtert seg selv og kontroversene i kongefamilien som en årsak til hennes enorme popularitet.

Han mener at måten dronningen unngikk fadeser og skandaler var en enormt viktig brikke for å gjøre henne til en klippe for det britiske folket.

– Slik får man respekt. Dette er noe vi liker, vi vanlige folk. Hun har vært hel ved hele veien.

Likevel skulle han helst sett at det var noen andre som overtok etter dronningen.

– Kanskje burde Charles ha sagt til sin sønn at «du tar det her så kan jeg hvile litt til»?