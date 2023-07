– Jeg tror det er litt unikt i verden det vi nå gjør

Da den nedlagte kirken i Sigerfjord i Vesterålen kom ut for salg i fjor sommer, var Marius Enoksen (37) raskt ute.

– Vi betalte 700.000 kroner for kirken. Nå er jeg og samboeren min blakke som noen kirkerotter, humrer Enoksen.

Han har det travelt, for i dag er første åpningsdag for den litt unike frisørsalongen.

– Jeg har 21 kunder fra klokken ni i dag og frem til klokken 22 i kveld, forteller han.

– Bruker du døpefonten til hårvask?

Det er nok en vanlig frisørvask, men jeg pleier å si at det kommer vievann ut av kranene, sier den travle frisøren og ler.

TRAVELT: På åpningsdagen har frisøren 21 kunder å ta seg av. Foto: Svein Arne Nilsen/ Bladet Vesterålen.

Sigerfjord kirke ble innviet 17. mai i 1933, men i 2010 ble den gamle metodistkirken avvigslet, altså opphevet fra kirkebygg til vanlig ordinær bygningsmasse.

Den gangen bar kirken preg av manglende vedlikehold og ble betegnet som et oppussingsobjekt. Det ble for dyrt for menigheten, så derfor ble det bestemt av kirken skulle legges ut i det private markedet.



Det skulle bygges bolig i det 138 kvadratmeter store kirkebygget, som inneholdte både galleri, alter, kontor, kjøkken og alt det ei kirke består av.

– Det gikk raskt

Det er gjort betydelige oppgraderinger, men i fjor sommer kom den gamle kirken altså på nytt ut for salg.

TIDLIGERE KIRKE: Fortsatt henger bildet av Jesus på veggen der alteret stod. Foto: Svein Arne Nilsen/ Bladet Vesterålen

– Jeg og min samboer har drevet spisestedet Naustet her i Sigerfjord i snart fem år. Det begynte etter hvert å bli så mange forespørsler om selskaper og andre arrangement, at vi begynte å se etter andre lokaler, sier Enoksen til Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

– Vi tok kontakt med den tidligere eieren av kirken med forespørsel om han kunne tenke seg å selge kirkebygget til oss. Det gikk to dager fra vi tok kontakt, til vi hadde kjøpt bygget, forteller han.

Enoksen har jobbet som frisør i 19 år, og i mange av disse årene har han vært leder. Over tid ble det for mye stress.

Derfor ville han heller starte for seg selv, sier han til avisen.

Verdens eneste?

Han bestemte seg for å si opp jobben. Enoksen er også veldig interessert i interiør, og fant derfor ut at han kunne starte en interiørbutikk under samme tak.

Det ble også startet en kafé. Ikke nok med det, folk har også behov for å klippe seg. Da ble det også etablert en frisørsalong i tillegg.

– Nå kan jeg ha flere tilbud under samme tak. Da kan jeg trekke til meg mange typer kunder med ulike interesser, forteller han.



– Det høres litt unikt ut å bruke ei gammel kirke til frisørsalong?

– Klart det er litt galskap! Jeg tror dette er verdens første. Jeg har googlet på nettet, og har ikke funnet ut at det er andre som har samme tilbudet i et tidligere kirkebygg. Bare det kan jo gjøre at mange ønsker å komme innom på besøk, sier Enoksen.

Mye av interiøret har han kjøpt fra antikvitetsbutikker rundt om i landet.

Inventaret er av eldre årgang.

UNIK ARBEIDSPLASS: Marius Enoksen håper at kirken vil bli en naturlig samlingsplass for lokalbefolkningen i Sigerfjord. Foto: Svein Arne Nilsen/ Bladet Vesterålen

– Det gjør at man trygt kan si at dette er ikke en tradisjonell frisørsalong. Det er luftige lokaler med stor høyde under taket, forteller han.

Unik historie

Noe av historien til kirken har han beholdt.

– Altertavla er med bilde av Jesus og den er det verdt å ta vare på. Bare det å vite at malingen og penslene som ble brukt for å male det, ble donert av vår store kunstner, Edvard Munch i sin tid, forteller han.

Ellers ligger det mye historie i et bygg som er over 100 år gammelt.

– Den historien har jeg tenkt å fortelle til de som kommer på besøk, forteller frisøren.

Allerede nå har det strømmet på med mange lykkeønskninger.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk i bygda som er glad for at jeg starter opp med ny virksomhet i den gamle metodistkirken. Det tar jeg som et signal på at det er mange som ønsker meg velkommen, sier en fornøyd frisør, butikkeier og kafévert.

– Forresten, vi selger kirkekaffe også og det går unna som varmt hvetebrød, påpeker han.