– Jeg tenkte nå er det bare å finne fram fiskestanga

Arnstein Groven (97) sto med lommelykt ut fra kjøkkenet og lyste på vannet utenfor. Vannet hadde kommet helt inn mot muren på huset.

– Da tenkte jeg at nå er det bare å hente fiskestanga og åpne vinduet, for nå kommer det kanskje snart en liten aure som jeg kan dra opp. Og jeg sto jo på kjøkkenet og ovnen sto klar med stekepanna på, så da kunne jeg hive den rett i stekepanna og laget fersk ørret, sier han lattermildt.



Like etterpå banket det på døra og en mann sa til Groven at nå må du ut.

– Hæ, er du gæren, sa jeg. Det er jeg som bor her ikke du. Men da han sa hva det gjaldt, hørte jeg på og ble med.



Onsdag er hele Nesbyen under vann og det har vært store ødeleggelser.

Reddet av traktor

– Det kom en diger traktor med en kjempediger skuff på. Så da gikk jeg inn i skuffa også ble jeg fraktet av traktoren, forteller Groven.



Traktoren kjørte han til evakueringssenteret i Nesbyen. Hvor han er trygg og takknemlig for alle som har hjulpet han.

– Det er helt supert at jeg ble reddet. Når det er så viktig og så nødvendig som det var nå. Når jeg så vannet stige så er det en ting å gjøre og det er å komme seg unna.



LIKE BLID: Arnstein Groven (97) er glad for at han får bli på evakueringssenteret i Nesbyen så lenge han trenger. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Aldri sett noe lignende

I løpet av sine 97 år kan Groven fortelle at han aldri har sett noe lignende.

– Det er første gang det har vært så ille her så lenge jeg har bodd her siden 1949.

Han forteller at han husker en flom som kom like etter han flyttet til Nesbyen.



– Da var det stor flom her, den eneste utedoen som var på Nesbyen ble løftet av vannet og løftet over ende. Men det har aldri, aldri vært så høyt som det er nå. Jeg tror ikke det har vært så ille de siste hundre årene.

EVAKUERTE: To hus ble truffet av leire, og ni hus er berørt av jordraset i Nesbyen. (Foto: Aleksander Espegard)

Foreløpig har han ikke sett alle ødeleggelsene i Nesbyen, men det gruer han seg til



– Jeg er styggredd for at det er forferdelig altså. Jeg kan forestille meg hvordan det ser ut. Jeg vet når elvene kommer så tar de med seg masse. Dritten og møkka legger seg når vannet går ned igjen. Det blir voldsomt å rydde, grådig mye. Det gjør det helt sikkert.

FERIE: Arnstein Groven forteller at nå har han litt ferie for første gang i sommer. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Selv om han er glad for at han får bli på evakueringssenteret så lenge han trenger, forteller Groven at det blir godt å komme hjem igjen.

– Det blir jo godt å komme tilbake altså. Jeg er leieboer hos kommunen og jeg skal jo fortsette å betale. Da er det jo bra å bo i huset og å være der.